L’ouest ravagé par les feux de forêt fait maintenant face à des orages et à des inondations possibles

SAN FRANCISCO – Les États occidentaux assiégés par de nombreux incendies de forêt pourraient faire face à une nouvelle menace cette semaine alors que les orages se dirigent vers eux, ce qui augmente la possibilité d’inondations soudaines.

Le National Weather Service a déclaré que les tempêtes devraient frapper les États de l’ouest de l’intérieur, en particulier la région du Grand Bassin aux Rocheuses, et pourraient aider à éteindre certains incendies, mais ne soulageront pas la Californie frappée par la sécheresse.

« Les fortes pluies dues à la mousson continueront le potentiel d’inondations soudaines, en particulier sur les terrains complexes, les cicatrices de brûlures et les zones urbaines » dans ces régions, a déclaré le service météorologique.

La première manifestation majeure du danger posé par les tempêtes est survenue dimanche lorsque des coulées de boue causées par de fortes pluies ont causé des « dommages extrêmes » à l’Interstate 70 à Glenwood Canyon, Colorado, et l’ont laissée bloquée par des tas de rochers et de bûches, ont déclaré des responsables des transports de l’État.

Les voies dans les deux sens de l’autoroute, un important couloir de transport entre les montagnes Rocheuses et la côte ouest, sont restées bloquées par des débris qui se sont écoulés de la cicatrice de brûlure d’un incendie de forêt l’année dernière dans la région de Grizzly Creek.

Les endroits laissés sans végétation par l’éruption d’incendies de forêt dans tout l’Ouest sont particulièrement sujets aux crues soudaines lorsqu’ils sont bombardés par de fortes pluies. Certaines parties du Nevada, de l’Utah, du Colorado, du Nouveau-Mexique, de l’Idaho, de Washington et du Montana sont sous surveillance des inondations.

Il s’agit de la saison de mousson la plus active depuis 2015, ce qui contraste fortement avec la saison sans incident de l’année dernière. L’afflux important de précipitations a été une aubaine pour des États desséchés tels que le Nouveau-Mexique et l’Arizona – Tucson a enregistré son mois de juillet le plus humide de l’histoire avec 8,06 pouces de pluie, près de quatre fois la norme – mais il a également eu des conséquences tragiques. Au moins cinq personnes sont mortes à cause des inondations et plusieurs autres sont portées disparues.

Le météorologue principal d’AccuWeather, Alex Sosnowski, a déclaré que contrairement à l’année dernière, lorsque la zone de haute pression de la mousson a été mise en place à l’ouest et a bloqué le flux d’humidité du golfe du Mexique, cette année, elle a été plus à l’est au-dessus des Rocheuses. et des Plaines.

« La circulation dans le sens des aiguilles d’une montre autour de l’anticyclone est ce qui tire l’humidité du golfe du Mexique et du golfe de Californie vers le sud-ouest », a déclaré Sosnowski.

Cela, à son tour, nourrit les averses, mais elles n’ont pas atteint l’Oregon ou la Californie, où deux des plus grands incendies de forêt du pays brûlent, bien que pas aussi sauvagement que les jours précédents.

Les pompiers de l’Oregon ont signalé des progrès dans la bataille contre le Bootleg Fire, le plus grand du pays avec plus de 640 miles carrés dans la partie sud éloignée de l’État. Le confinement est passé de 56% samedi à 74% dimanche.

« Cela reflète plusieurs bonnes journées de travail sur le terrain où les équipes ont pu renforcer et construire des lignes de confinement supplémentaires », a déclaré le porte-parole Al Nash.

Les autorités des comtés de Butte et Plumas en Californie du Nord ont annulé les ordres d’évacuation près d’un autre incendie majeur, le Dixie Fire, qui avait carbonisé plus de 380 miles carrés dans les montagnes où 42 maisons et autres bâtiments ont été détruits. L’incendie était contenu à 32% dimanche, mais les autorités ont averti que les vents imprévisibles et les carburants extrêmement secs maintenaient le risque de flambées de flammes élevé.

Des conditions sèches et des vents puissants ont également créé des conditions d’incendie dangereuses à Hawaï, où un incendie de forêt rapide sur la grande île a atteint 62,5 milles carrés, provoquant des ordres d’évacuation.

L’explosion d’incendies dans une grande partie de l’ouest américain a contaminé l’air dans de grandes parties du pays, atteignant la côte est et conduisant à des alertes sur la qualité de l’air dimanche dans certaines parties de l’ouest et du Midwest qui incluent les Rocheuses du nord. De plus, les incendies de forêt au Canada ont entraîné des alertes à la pollution dans le Wisconsin, le Minnesota et l’Iowa.

Les feux de forêt émettent d’énormes volumes de particules de fumée microscopiques qui, selon les chercheurs, peuvent être nocives si elles sont inhalées et avoir des effets immédiats et à long terme sur la santé. Les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents sont particulièrement à risque.

Vendredi, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont rencontré les gouverneurs de Californie, de l’Idaho, du Minnesota, du Montana, de l’Oregon, de Washington et du Wyoming, la deuxième réunion de ce type pour discuter des efforts de prévention et de lutte contre les incendies.

« Nos ressources sont déjà sollicitées pour suivre le rythme », a déclaré Biden. « Nous avons besoin de plus d’aide. »

Le même jour, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a signé une proclamation pour inciter les grandes entreprises à économiser l’énergie alors que l’État se prépare à des pannes de courant potentielles en raison de conditions de chaleur élevée. La sécheresse a minimisé la production hydroélectrique et l’État pourrait faire face à des pénuries de 3 500 mégawatts les jours de forte chaleur.

Contribution : Jeanine Santucci, USA TODAY ; The Associated Press