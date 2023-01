L’Ouest “fatigué” de la situation en Ukraine – Pologne

Le Premier ministre polonais a mis en garde les dirigeants occidentaux contre la perte d’intérêt à soutenir Kiev

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré mercredi que les partisans de l’Ukraine semblaient se multiplier “un peu fatigué” et montrer moins “émotionnel” implication dans le conflit en cours, malgré un flux constant d’armements occidentaux et d’autres aides à Kiev et une pression économique sans précédent sur Moscou.

“Il y a quelques mois, les discussions étaient à un niveau émotionnel différent – et l’intérêt était différent”, Morawiecki a déclaré dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique TVP, en marge du Forum économique mondial de Davos.

“L’Occident, le monde libre, est un peu fatigué et voudrait vivre une vie normale”, Morawiecki a affirmé. “Aujourd’hui, je le vois très clairement et je veux mettre en garde les dirigeants mondiaux, car la Russie est patiente et cherche à resserrer son emprise sur l’Ukraine à long terme.”

« Tout le monde aimerait vivre une vie normale, mais si l’Ukraine tombe, est-ce que ce sera une vie normale ? a-t-il soutenu, ajoutant que “heureusement” il voit un “large consensus” sur la question de l’Ukraine parmi les dirigeants occidentaux à Davos.

Après que la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine en février dernier, les États-Unis et leurs alliés ont imposé des sanctions sans précédent à Moscou, gelant la moitié de ses réserves d’or et de devises étrangères et ciblant les exportations énergétiques russes. Les restrictions ont cependant fait grimper les prix de l’énergie et le coût de la vie, provoquant de multiples manifestations à travers l’Europe au cours de l’année écoulée.

Les responsables ukrainiens se sont engagés à se battre jusqu’à ce que leurs forces prennent le contrôle de tout le territoire que le pays considère comme le sien, tandis que les dirigeants de Washington et de l’UE se sont engagés à aider aussi longtemps qu’il le faudra. Cependant, selon le sondage d’opinion de cette semaine, environ la moitié des habitants de neuf pays de l’UE sont favorables à une fin rapide du conflit armé en Ukraine, même si cela signifie que Kiev devrait renoncer à certains territoires.

Les Américains ne considèrent pas non plus le conflit en cours comme leur priorité absolue, selon un sondage Morning Consult rendu public en décembre. Les démocrates se souciaient davantage de choses comme le changement climatique et la prévention d’une autre pandémie mondiale, tandis que les républicains souhaitaient que le gouvernement se concentre sur l’immigration, le terrorisme et le trafic de drogue. Le soutien à l’Ukraine ne s’est classé qu’au sixième rang parmi les démocrates et au dixième parmi les républicains.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré en juillet qu’aider son pays devrait être plus important pour les Américains que les préoccupations nationales, affirmant que l’inflation et le coronavirus sont “rien” par rapport à la lutte de l’Ukraine, et exhortant les Américains à faire des sacrifices et à soutenir l’aide à Kiev “jusqu’à ce que nous gagnions.”

Depuis le début du conflit, la Pologne est devenue une plaque tournante pour le transfert de l’aide militaire à l’Ukraine. S’adressant au WEF mercredi, le président polonais Andrzej Duda a plaidé pour davantage de livraisons d’armes lourdes et de munitions à l’Ukraine, affirmant que le pays pourrait ne pas continuer à exister autrement.

Moscou a averti à plusieurs reprises l’Occident que l’envoi d’armes à Kiev ne fait que prolonger les combats et augmente le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’OTAN. Les États-Unis et leurs alliés insistent sur le fait qu’ils ne sont pas parties au conflit, mais leurs dirigeants politiques ont déclaré à plusieurs reprises en public que “La Russie doit perdre” et déterminés à travailler dans ce but.