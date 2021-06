L’ouest des États-Unis fait face à l’été de l’ENFER alors que la chaleur extrême et la sécheresse menacent les incendies de forêt apocalyptiques

Des températures EXTRÊMES et une sécheresse intense menacent de déclencher des incendies de forêt apocalyptiques sur la côte ouest des États-Unis.

Un dôme de chaleur a englouti la Californie, le Nevada et l’Arizona ces dernières semaines, alors que les États de l’ouest pourraient faire face à leur pire sécheresse depuis plus de 1 000 ans.

Des températures extrêmes menacent des incendies de forêt qui font rage en Californie plus tard cette année Crédit : AP

La Californie a été sous un dôme thermique ces dernières semaines alors que les températures ont grimpé au-dessus de trois chiffres Crédit : AP

Une sécheresse exceptionnelle devrait également frapper la région Crédit : Drought Monitor

Les températures ont atteint 116F à Las Vegas et 115F à Phoenix et le gouverneur de Californie Gavin Newsom a déclaré une urgence à l’échelle de l’État.

Il a averti que le réseau électrique de l’État était soumis à une pression extrême alors que les craintes grandissaient qu’il ne puisse pas faire face aux températures caniculaires, rapporte MailOnline.

Kathleen Johnson, une scientifique de l’Université de Californie, a déclaré au Guardian : « Cela ne présage rien de bon en termes de ce à quoi nous pouvons nous attendre avec les incendies de forêt et l’aggravation de la sécheresse.

« Cette sécheresse actuelle est potentiellement en passe de devenir la pire que nous ayons vue depuis au moins 1 200 ans.

Les craintes d’incendies de forêt dévastateurs surviennent après que des avertissements de chaleur ont été émis pour 50 millions d’Américains la semaine dernière.

Les feux de forêt sont devenus synonymes de Californie tout au long de l’été Crédit : AFP

Les pompiers tentent de se frayer un chemin à travers une épaisse fumée Crédit : Alamy

Les responsables météorologiques ont émis des avertissements de drapeau rouge et des avis de chaleur pour des États tels que la Californie, l’Arizona, le Nevada et l’Utah.

Les températures à Phoenix ont atteint 117F le 15 juin tandis qu’à Salt Lake City, le mercure a grimpé à 107F.

Le National Weather Service a déclaré à l’époque: « Nous avons maintenant égalé la température la plus élevée JAMAIS enregistrée à Salt Lake City au cours de n’importe quel mois de l’année, au cours des 147 dernières années de records.

« Cela ne s’est produit que deux fois auparavant : juillet 2002 et juillet 1960. »

Et, dans le Colorado, les températures à Denver ont grimpé à 101F le 15 juin.

Le météorologue Bill Murrell a déclaré: « Cela se produit à la mi-juin. C’est sans précédent. »

Les Californiens ont afflué à Oceanside pour se rafraîchir au milieu des températures caniculaires Crédit : Reuters

La chaleur extrême a été décrite comme «sans précédent» par les prévisionnistes Crédit : Reuters

On craint que les températures élevées ne déclenchent davantage d’incendies de forêt tels que les incendies observés dans le canyon Silverado Crédit : AP

L’incendie a été provoqué par des vents violents dans la région Crédit : AP

La Californie est connue pour ses feux de forêt pendant les périodes de chaleur extrême lorsque les terres sèches sont brûlées.

Des milliers de personnes ont été évacuées de leurs maisons à la suite d’un incendie dans le Silverado Canyon en décembre.

Il a été déclenché par un incendie de maison qui avait consumé 3 600 acres de terrain.

L’incendie de la structure s’était étendu à la végétation voisine alors que les rafales atteignaient 80 mph.

Il a explosé toute la nuit et au lever du soleil, un énorme panache de fumée était visible sur des kilomètres.

Les flammes ont consumé les maisons alors que les incendies de forêt faisaient rage Crédit : AP

Le ciel était illuminé d’un orange vif alors que des panaches de fumée s’élevaient dans le ciel Crédit : AP

Des images dramatiques montrent des étincelles déchirant des palmiers Crédit : AP

Le sud de la Californie Edison Power a été contraint de couper l’électricité d’environ 15 000 foyers dans ce qui était l’une des plus grandes pannes d’électricité de précaution du service public.

Les scientifiques ont confirmé que 2020 était la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée car ils ont averti que la Terre vacillait vers le bord d’une « urgence climatique ».

Les températures moyennes mondiales ont atteint 1,2 °C (2,16 °F) au-dessus des niveaux préindustriels d’ici la fin de 2020

Le général de sécurité des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que le rapport sur le climat 2020 illustrait à quel point la planète est proche d’une « catastrophe climatique ».

Il a déclaré: « Les incendies et inondations apocalyptiques, les cyclones et les ouragans sont de plus en plus la nouvelle norme.

« L’humanité fait la guerre à la nature. C’est suicidaire. La nature riposte toujours – et elle le fait déjà avec une force et une fureur croissantes. »

La célèbre région de Napa Valley est vulnérable aux incendies de forêt Crédit : AP

L’incendie a dévasté des propriétés dans l’état Crédit : AP

Les pompiers demandent des ressources supplémentaires alors qu’ils tentent de lutter contre les incendies incontrôlables Crédit : Eyevine

Le rapport sur le climat a révélé que les températures moyennes au cours des cinq dernières années et de la dernière décennie « sont également les plus chaudes jamais enregistrées »

Des incendies de forêt ont fait des ravages dans tout l’État alors qu’un incendie a détruit un célèbre vignoble de la Napa Valley en septembre dernier.

En moins de 12 heures, quelque 2 500 acres avaient été brûlés par l’enfer.

L’incendie de forêt a été causé par un feu d’artifice lors d’une fête de révélation du genre et a incendié au moins 13 000 acres de terre.

Les incendies de forêt en Californie ont brûlé quelque 3,7 millions d’acres de terres en 2020 et ont été parmi les plus dévastateurs depuis le début des records.

L’ancien président Donald Trump avait précédemment suggéré que la mauvaise gestion des forêts était à l’origine des incendies.

Il a critiqué les autorités nationales et locales pour ne pas avoir « coupé » et nettoyé la zone pour aider à empêcher la propagation des incendies.