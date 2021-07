L’ouest des États-Unis devrait être touché par une quatrième vague de chaleur torride en cinq semaines avec une température dans le Montana susceptible d’atteindre 106F

CERTAINES PARTIES de l’ouest des États-Unis seront à nouveau confrontées à une nouvelle vague de chaleur, tout comme plus de 16 millions de personnes ont été confrontées à des températures à trois chiffres au cours des trois dernières vagues de chaleur qui ont ravagé la région.

Les Rocheuses centrales et septentrionales devraient subir le plus gros de la chaleur, qui fera cuire les côtes ouest des États-Unis et du Canada ce week-end, entraînant une chaleur dangereuse dans une région déjà touchée par la sécheresse et les incendies de forêt.

L’ouest des États-Unis se prépare à sa quatrième vague de chaleur en cinq semaines Crédit : Document – Getty

La quatrième vague de chaleur en seulement cinq semaines devrait battre des records sur les côtes des deux pays et cibler spécifiquement les zones qui ont récemment connu des incendies de forêt, ce qui ferait proliférer les conditions plus sèches et plus chaudes qui entraîneraient une augmentation des incendies de forêt en premier lieu.

Rien que cette semaine, Las Vegas a atteint un record de 117 degrés, à peine deux semaines après qu’un événement de chaleur de 1000 ans a atteint des records de 108, 116 et 121 degrés à Seattle, Portland et Lytton, au Canada, respectivement.

Bien que cette quatrième vague ne soit pas aussi chaude que celle qui vient de traverser le nord-ouest du Pacifique, les experts ont averti qu’elle serait néanmoins douloureusement chaude.

Les scientifiques et les militants ont sonné l’alarme d’un changement climatique accru, les scientifiques affirmant que l’événement de chaleur de 1000 ans qui a ravagé le Nord-Ouest aurait été « pratiquement impossible » sans le changement climatique d’origine humaine.

Plus de 16 millions d’Américains ont connu des températures à trois chiffres au cours des dernières semaines Crédit : Getty

Le Montana est sous surveillance de chaleur excessive du samedi au mercredi, avec des températures allant de 106 pendant la journée et tombant en dessous de 70 la nuit, ce qui est encore important en soi car les nuits d’été portent un maximum d’environ le milieu de la cinquantaine.

Les records à Helena, dans le Montana, remontent à 1880, mais il n’y a jamais eu de temps enregistré où trois jours consécutifs ou plus ont atteint plus de 100 degrés, comme on s’y attend ce week-end.

« Certains modèles de prévision ont des températures qui se réchauffent entre 105 et 110 dans quelques endroits, donc une chaleur extrême reste possible », a écrit le Great Falls National Weather Service.

À Seattle, les températures devraient atteindre 100 degrés pour la 15e fois cette année, ce qui est à égalité pour atteindre le record de la ville de 21 100 degrés-jours en un an.

Une chaleur étouffante de 120 degrés est attendue toute la journée, tous les jours à Death Valley, en Californie.

Ces phénomènes météorologiques violents sont une raison de s’inquiéter tout comme la région lutte contre une sécheresse intense et des incendies de forêt.

Sept incendies actifs dans la région ont déjà incendié plus de 50 000 acres, le Bootleg Fire dans l’Oregon embrasant à lui seul plus de 212 000 acres.

Avec un temps intense entraînant une chaleur élevée et une faible humidité, les incendies sont susceptibles de se propager car ils aspirent encore plus d’humidité du paysage.