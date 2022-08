Les tensions entre Belgrade et le Kosovo séparatiste profitent aux États-Unis et à l’UE, a déclaré l’ambassadeur

Le conflit qui couve entre la Serbie et la république séparatiste du Kosovo est bénéfique pour l’Occident, a proclamé mardi l’émissaire russe à Belgrade, Alexandre Botsan-Kharchenko.

Apparaissant à la télévision russe, l’ambassadeur a suggéré que Pristina était à l’origine de la récente escalade entre la Serbie et le Kosovo, mais a insisté sur le fait que l’incident avait finalement été orchestré par les États-Unis et l’UE, qui visent à organiser une provocation au Kosovo qui mettrait la Serbie “à genoux” et faire pression pour qu’il soutienne les sanctions anti-russes.

« Dans ce cas, l’UE, tout comme elle l’a été dans le cas de l’Ukraine et dans le cas des sanctions anti-russes, suit les instructions de Washington, contrairement à ses propres intérêts. Washington profite d’un conflit qui couve. Il a intérêt à maintenir la situation au bord de l’effondrement », dit Botsan-Kharchenko.

Les commentaires de l’ambassadeur russe interviennent après que les tensions ont éclaté ce week-end à la frontière entre la Serbie et sa province séparatiste, officiellement appelée la province autonome du Kosovo-Metohija dans la constitution serbe, qui a été reconnue par plusieurs puissances occidentales en 2008.

Le gouvernement du Kosovo prévoyait d’interdire l’utilisation des plaques d’immatriculation et des papiers d’identité émis par les Serbes à partir du 1er août et devait utiliser ses forces de police pour faire appliquer la mesure. Dimanche, les Serbes du nord de la province séparatiste ont érigé des barrages routiers et sonné l’alarme alors que la police spéciale lourdement armée prenait le contrôle de deux passages administratifs avec la Serbie, se préparant à mettre en œuvre l’ordre de Pristina.

La situation a reçu une résolution temporaire après que Washington a appelé les responsables du Kosovo à reporter la mise en œuvre de la loi controversée jusqu’au 1er septembre. Pristina a accepté, à condition que la Serbie retire les barricades de la frontière de facto.

Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré qu’il espérait que les tensions s’apaiseraient et a promis que Belgrade ferait tout ce qui était en son pouvoir pour préserver la paix par le compromis.

L’OTAN a occupé le Kosovo en 1999, après une guerre aérienne de 78 jours contre ce qui était alors la Yougoslavie. La province a déclaré son indépendance en 2008, avec le soutien de l’Occident. Alors que les États-Unis et la plupart de leurs alliés l’ont reconnu, la Serbie, la Russie, la Chine et les États de l’ONU en général ne l’ont pas fait.