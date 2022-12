L’ouest de New York enseveli sous la pire tempête depuis des décennies, les voyages perturbés à travers les États-Unis

BUFFALO — À Buffalo, l’une des villes les plus enneigées du pays, les habitants sont fiers de résister aux conditions hivernales extrêmes. Mais la ville et la région ont été sous le choc d’une tempête féroce et tentaculaire qui a frappé certaines parties du pays la semaine dernière et dévasté l’ouest de New York, où des centaines de personnes se sont retrouvées bloquées dans leurs voitures et coincées dans des maisons enfermées dans des dérives de six pieds samedi.

Au moins trois personnes sont mortes dans le comté d’Erie, dont deux parce que les intervenants d’urgence n’ont pas pu les atteindre à temps, car les conditions de voile blanc ont laissé les routes si étouffées par la neige que même les chasse-neige ne pouvaient pas les dégager.

“Cela pourrait s’avérer être la pire tempête de l’histoire de notre communauté, dépassant le célèbre Blizzard de 1977 pour sa férocité”, a déclaré samedi Mark Poloncarz, l’exécutif du comté d’Erie.

Les secouristes sauvaient encore des personnes des voitures alors que l’obscurité tombait samedi – certains d’entre eux piégés depuis vendredi. Alors que la neige continuait de tomber, certains résidents se sont préparés à passer une autre nuit chez eux sans électricité, sans moyen sûr de se réfugier ailleurs.

Dans un cas, un médecin a dû parler à une femme pendant son travail au téléphone, donnant des instructions à sa sœur sur la façon d’accoucher.

Plus de 25 000 clients de la région de Buffalo sont restés sans électricité à 16 heures samedi, a déclaré M. Poloncarz. Les équipes des services publics devaient réparer certaines sous-stations électriques d’ici samedi soir, mais il a averti que certaines pourraient ne pas être restaurées avant lundi soir. Les secouristes ont effectué au moins 50 sauvetages dans des maisons et des voitures entre vendredi et samedi, dont un petit enfant, a déclaré le chef Brian Britzzalaro du département du shérif du comté d’Erie.

La lutte a été compliquée par le fait que les conducteurs ont ignoré les interdictions de voyager et sont restés bloqués ou bloqués, bloquant les routes dégagées pour le trafic d’urgence, a déclaré M. Poloncarz.

La durée inhabituelle de la tempête a alimenté son impact dévastateur, car elle a frappé des zones très peuplées et a fait rage toute la journée de vendredi et samedi toute la journée. Les vents hurlants ont poussé des monticules de neige de plus de six pieds de haut, enterrant les porches et les véhicules en stationnement. Dans les zones les plus durement touchées – notamment Buffalo, Cheektowaga, Lancaster et Williamsville – les deux tiers des intervenants d’urgence se sont coincés eux-mêmes et n’ont pas pu atteindre les gens, a déclaré M. Poloncarz.

Un piéton solitaire près de l’église épiscopale St. John’s Grace à Buffalo samedi. Le crédit… Derek Gee / The Buffalo News, via Associated Press

Les responsables du comté ont exhorté les gens à rester sur place, même sans chauffage ni électricité, et ont demandé à la Garde nationale d’aider aux opérations de sauvetage. L’aéroport international de Buffalo-Niagara est fermé jusqu’à lundi, a déclaré Kathy Hochul, la gouverneure de New York.

Alors que le froid s’intensifiait et que l’urgence augmentait, les secouristes ont eu recours à des chasse-neige pour transporter certains résidents vers des abris, a déclaré Mme Hochul.

“Tout le monde est comme, ‘Oh, vous êtes de Buffalo, vous êtes habitué à cela'”, a déclaré Tommy Bellonte, 37 ans, qui a brièvement émergé de sa maison de Buffalo samedi matin pour vérifier un voisin. “Mais tu ne peux pas t’habituer à ça.”

Samedi, les Américains de dizaines d’États ont été confrontés aux conséquences glaciales de la puissante tempête de quatre jours qui a coupé l’électricité de 1,5 million de foyers et d’entreprises à son apogée. Le puissant système météorologique, un «cyclone à la bombe» emballant des vents violents intensifiés par une collision de masses d’air, a bouleversé les plans de voyage de dizaines de milliers de personnes, forçant beaucoup à passer Noël sans chauffage, sans électricité ni en compagnie de membres de la famille.

Les températures ont plongé dans les chiffres à un chiffre dans les États du centre, du sud et de l’est alors que le système météorologique massif balayait le nord du Canada et que l’air glacial de l’Arctique s’installait derrière lui. Le froid a établi des records pour la veille de Noël dans certains endroits du pays, notamment à Baltimore, où la température a chuté à 8 degrés, et à Bluefield, W.Va., où elle a atteint un creux de moins 9.

Samedi, le quatrième jour de la tempête, des millions de personnes sont restées sous les avertissements de tempête hivernale ou de blizzard. Un demi-million de foyers et d’entreprises étaient encore dans l’obscurité le long de la côte Est à midi samedi, selon le site Web poweroutage.us ; à la fin de la journée, le total était tombé à 320 000. Le Maine a été le plus durement touché, avec 162 000 clients sans service.

Certains résidents des zones en bord de mer à New York ont ​​également été confrontés à la perspective de quitter leur domicile pour Noël, après que l’onde de tempête de vendredi a provoqué de fortes inondations dans les Rockaways, inondant les appartements du sous-sol, a déclaré Donovan Richards Jr., le président de l’arrondissement du Queens.

Au moins 17 décès ont été attribués à la tempête, dont une douzaine dans des accidents de la circulation dans quatre États. À Castleton, dans le Vermont, une femme de 51 ans a été tuée par la chute d’un arbre, a confirmé la police locale. Dans la région de Chicago, un homme de 54 ans est mort d’hypothermie, a déclaré une porte-parole du médecin légiste du comté de Cook. À Houston, un sans-abri est mort en essayant d’allumer un feu pour se réchauffer, selon le maire, Sylvester Turner.

Alors que le froid resserrait son emprise, les villes et villages ouvraient des abris chauffants dans les casernes de pompiers et les gymnases des écoles, et les habitants cherchaient un abri, certains après avoir passé le vendredi soir dans des maisons non chauffées, blottis sous des couvertures et regroupés autour de cheminées dans le noir.

Un remorqueur sur la rivière Cumberland à Nashville samedi. Le crédit… Brett Carlsen pour le New York Times

Après une journée sans électricité, Shantel Moncrief et son mari ont tenté de dormir dans leur appartement dans le sud de Nashville vendredi soir recouvert de pulls et de couvertures. Trop froid pour se reposer, ils ont emménagé dans leur voiture à 2 heures du matin, et à 6 heures du matin, ont déménagé chez sa mère.

“Nous étions emmitouflés”, a déclaré Mme Moncrief, 24 ans. “Ce n’était tout simplement pas suffisant.”

Près de 8 000 vols américains ont été interrompus samedi à cause de la tempête, selon FlightAware, un site Web qui suit les données de vol. Et beaucoup de ceux qui envisageaient de voyager en voiture ont été contrecarrés par des routes verglacées, des fermetures d’autoroutes et des interdictions de voyager.

A l’aéroport La Guardia de New York, plus de 50 vols ont été annulés samedi matin, et les voyageurs se sont préparés à passer le réveillon de Noël à l’aéroport ou dans les hôtels à proximité.

Misty et Dan Ellis sont arrivés à l’aéroport pour l’enregistrement à 3 heures du matin avec leurs adolescents. Quelques heures plus tard, leur vol a été annulé et chaque membre de la famille a été reclassé sur un vol différent, a déclaré M. Ellis.

La famille a décidé de louer une voiture à la place et de conduire 14 heures jusqu’à leur domicile à Nashville. Le coût serait élevé, a déclaré M. Ellis, mais cela ne le dérangeait pas de le payer.

“Nous serons à la maison, ensemble”, a-t-il dit, “pour Noël.”

Une intersection bloquée à Buffalo samedi après que des vents violents et de la neige ont frappé la région. Le crédit… Derek Gee / The Buffalo News, via Associated Press

Alors que l’obscurité tombait dans l’ouest de New York samedi et que les températures descendaient encore plus bas, des milliers de travailleurs des services publics et de conducteurs de charrues ont dû faire face à une autre longue nuit de travail pour rétablir le courant et dégager les routes. Avec des prévisions de neige pour continuer et des interdictions de voyager toujours en vigueur, les magasins étaient vides d’acheteurs de dernière minute et les rues pour la plupart silencieuses.

Pour ceux qui étaient encore dans les conditions périlleuses, la maison semblait un monde loin, aussi proche soit-elle.

Frank Anderson, 50 ans, a été coincé dans la neige profonde dans sa grande camionnette blanche samedi pour la deuxième fois depuis la fin de son quart de travail en tant que gardien de prison.

Portant toujours sa veste de travail avec un emblème de l’administration pénitentiaire et de la surveillance communautaire de l’État de New York sur sa manche gauche et avec seulement un pull de rechange sur le siège arrière, il a trouvé son camion coincé le long de l’avenue Hertel, ses pneus patinant sur la glace, alors qu’il tentait de faire à sa femme et ses trois enfants à temps pour Noël. Il était à environ “un mile de chez lui” dans la banlieue de Tonawanda.

« Je vais rater Noël avec les miens », dit-il, le camion et le chauffage toujours en marche alors qu’il était assis à l’intérieur au milieu de la route non déneigée remplie de pieds de neige.

“Je ne rentrerai pas à pied”, a-t-il ajouté. “Si je dois dormir ici, tout ira bien.”

Quartier Euan, Eliza Fawcett, Isabella Grullón Paz, Bob Chiarito, Jamie McGee, Ellen Yan, April Rubin, Sharon Dunten et Maria Jimenez Moya ont contribué au reportage.