L’ouest de l’Ukraine, éloigné des lignes de front, ressent le fardeau de la guerre

LVIV, Ukraine – Alina Pidchenko, son mari Serhii et leurs trois enfants – âgés de 11, 9 et 3 mois – vivent maintenant dans une seule pièce dans un camp de logements préfabriqués pour Ukrainiens déplacés à la périphérie de Lviv, la principale ville de l’Ouest L’Ukraine, à environ une heure de route de la frontière avec la Pologne.

Samedi dernier, des dizaines de missiles russes se sont abattus sur l’Ukraine, y compris dans l’ouest, où des frappes ont gravement endommagé une sous-station électrique et une centrale électrique dans les régions de Lviv et d’Ivano-Frankivsk, plongeant des centaines de milliers de personnes, dont la famille Pidchenko, dans froid et ténèbres. L’électricité et le chauffage ont été coupés pendant cinq heures, a déclaré Alina, puis à nouveau pendant la nuit pendant qu’ils dormaient.