L’ouest américain brûle alors que les incendies de forêt font rage en Californie, en Oregon et en Arizona

Dimanche, plus de 300 000 acres brûlent dans six États de l’ouest des États-Unis alors que la région luttait contre une nouvelle vague de chaleur brutale qui a battu des records et mis à rude épreuve les réseaux électriques.

Le plus grand, le soi-disant incendie Bootleg, a brûlé sur 143 607 acres dans l’Oregon et a été contenu à 0 %. Des responsables de l’État voisin de Californie ont demandé à tous les résidents de réduire rapidement leur consommation d’énergie après que l’incendie a détruit les lignes électriques inter-États, empêchant jusqu’à 4 000 mégawatts d’électricité de s’écouler dans l’État.

« Le Bootleg Fire verra le potentiel d’une croissance extrême aujourd’hui », a déclaré sur Twitter le National Weather Service de Medford, Oregon, alimenté par une sécheresse extrême et des températures proches de 100 qui ne devraient pas baisser avant le milieu de la semaine.

« Le comportement du feu que nous observons sur le Bootleg Fire est parmi les plus extrêmes que vous puissiez trouver et les pompiers constatent des conditions qu’ils n’ont jamais vues auparavant », a déclaré le commandant de l’incendie, Al Lawson.

Plus au sud, le tout aussi redoutable incendie du complexe de Beckwourth mesurait 83 926 acres et était contenu à 8 % en Californie, bordant la frontière avec le Nevada. C’est le plus grand incendie de forêt de l’année dans l’État.

Le feu est composé des feux Dotta et Sugar. Le Dotta Fire couvre environ 670 acres et est contenu à 99 %. Le feu de sucre est de 83 256 acres et contenu à 8 %.

Il a sauté une autoroute principale, la US 395 samedi soir, et a menacé des maisons dans le comté de Washoe, dans le Nevada. Des avertissements de chaleur excessive étaient en place au Nevada et en Californie alors que les pompiers travaillaient par temps de sécheresse brûlante.

NV Energy, le plus grand fournisseur d’électricité du Nevada, a également exhorté les clients à économiser l’électricité les samedis et dimanches soirs.

Vague de chaleur dans l’Ouest : Las Vegas a égalé le record historique de 117 ; Palm Springs atteint 120

La vallée de la mort dans le désert de Mojave, dans le sud-est de la Californie, a atteint 128 degrés Fahrenheit samedi, selon la lecture du National Weather Service à Furnace Creek. La température incroyablement élevée était en fait inférieure à celle de la veille, lorsque l’emplacement a atteint 130,

La lecture de 130 degrés, si elle est confirmée, serait le plus chaud enregistré depuis juillet 1913, lorsque le désert de Furnace Creek a atteint 134, considéré comme la température mesurée la plus élevée sur Terre.

Le National Weather Service a averti que les conditions dangereuses pourraient provoquer des maladies liées à la chaleur.

Palm Springs, dans le sud de la Californie, a atteint samedi une température record de 120 degrés. C’était la quatrième fois que les températures atteignaient 120 degrés jusqu’à présent cette année, a rapporté le Desert Sun.

Dans la vallée centrale agricole de la Californie, des températures de 100 degrés ont recouvert la région, Fresno atteignant 111 degrés, soit un degré de moins que le record absolu de la date.

Las Vegas samedi après-midi a égalé le record absolu de 117, a déclaré le National Weather Service. La ville a enregistré cette température record à quatre autres reprises, la plus récente en juin 2017.

Les incendies de forêt en Californie prennent un « début intimidant » dépasse actuellement la saison 2020 historique

2 pompiers morts après avoir répondu à un incendie de forêt en Arizona

Selon le Bureau fédéral de la gestion des terres, deux pompiers de l’Arizona sont morts après qu’un avion intervenant lors d’un incendie de forêt dans l’État s’est écrasé samedi après-midi. L’incendie du bassin Cedar Story s’étendait sur 700 acres et était contenu à 0 %.

Au moins quatre incendies de forêt brûlaient dans le sud-est de Washington, dont le plus grand mesurait 46 352 acres, alors que les températures record au cours de la semaine dernière ont laissé l’État très sec, selon la commissaire aux terres publiques Hilary Franz.

Dans l’Idaho, le gouverneur Brad Little a déclaré vendredi une urgence en cas d’incendie de forêt et a mobilisé la Garde nationale de l’État pour aider à lutter contre les incendies déclenchés après que des orages ont balayé la région frappée par la sécheresse. Les incendies de forêt y avaient brûlé un total de 39 000 acres dimanche.

Et dans le Montana, plusieurs incendies dans tout l’État ont fermé des routes et déclenché des ordres d’évacuation.

