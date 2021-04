Il a une piscine ses trois enfants plus âgés l’utilisent rarement. En 2019, il l’a répertorié sur Swimply – comme un Airbnb pour les piscines – afin que les familles proches de sa maison à Aurora, dans le Colorado, puissent louer l’espace pendant une heure ou deux.

Partout au pays, les fournisseurs de piscines et de spas ont eu du mal à répondre à une vague soudaine de demande. Mais installer une piscine est une proposition coûteuse, et tous ceux qui voulaient nager ne pouvaient pas construire leur propre oasis dans la cour.

Avec les lingettes et le papier hygiénique Clorox, la demande de piscines d’arrière-cour a explosé depuis le début de la pandémie.

Au départ, il n’y avait pas trop de bouchées. Ensuite, la crise des coronavirus a fermé les piscines publiques avec tout le reste. « Soudainement, à cette époque de l’année dernière, j’ai commencé à recevoir des courriels », a déclaré Gilardino.

En juin, la cour arrière de Gilardino était pleine, les familles se démenant pour trouver des activités adaptées à Covid. Il a même commencé une liste d’attente qui est passée à 90 noms. «C’était absolument sauvage», a-t-il déclaré.

En tant qu’enseignant à la retraite, Gilardino était sur place pour accueillir les invités et faire le ménage entre les rendez-vous. Il a même muré l’étage inférieur pour que les clients puissent utiliser la salle de bain et le sous-sol pour se changer sans accéder à la partie principale de la maison. Il a également ajouté des jeux d’arrière-cour comme la pétanque et vanté son foyer.

À la fin de la saison, Gilardino avait gagné environ 50000 $, a-t-il déclaré.

« Il y avait une demande refoulée pour ce que nous offrions », a déclaré Asher Weinberger, co-fondateur et directeur de l’exploitation de Swimply.« Nous avons réussi à certains égards parce que Covid nous a fait une histoire plus pertinente.«

Weinberger estime que l’activité a augmenté de plus de 4 000% l’an dernier. Swimply est désormais actif dans tous les États du pays.

Actuellement, il y a plus de 3000 piscines répertoriées sur le site, dont beaucoup coûtent moins de 100 $ l’heure à louer. (Gilardino facture 60 USD de l’heure pour un maximum de cinq personnes le week-end et 45 USD de l’heure en semaine, mais des réductions sont disponibles pour plusieurs réservations.)