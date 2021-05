Louer la piste rebondit

Les centres de location traditionnels du sud, tels que le Texas, la Floride et la Géorgie, ont été les premiers à montrer des signes de reprise cette année, bien qu’ils ne soient pas encore revenus au nombre d’abonnés de 2019, a-t-elle ajouté. Des villes comme Charleston, SC; Charlotte, Caroline du Nord; Nashville et Phoenix ont connu une forte augmentation du nombre d’abonnés entièrement nouveaux, et la croissance est également venue de petites villes où la société n’avait pas fait autant d’affaires, comme Chapel Hill, Caroline du Nord, et Knoxville, Tennessee. Dans la région métropolitaine de New York, la société le nombre moyen de nouveaux abonnés chaque jour en mai était quatre fois et demie plus élevé qu’en février.

La directrice générale de Rent the Runway, Jennifer Hyman, a déclaré ce mois-ci que les utilisateurs revenaient au service en masse. Depuis un creux pandémique en mai dernier, il y a eu une augmentation de 92% du nombre d’abonnés actifs – attirés en partie par les remises récentes – et le nombre de clients était en passe de dépasser les niveaux de 2019 d’ici la fin de l’année.

Des détaillants traditionnels comme TJ Maxx et Macy’s ont signalé une flambée des ventes de vêtements . Et les plateformes de location de vêtements telles que Rent the Runway affirment récolter les fruits après une année périlleuse de licenciements et de budgets réduits.

Cela fait plus d’un an que le coronavirus a mis un terme brutal aux événements et à la socialisation, incitant une grande partie des États-Unis à s’installer en pantalon de jogging et à rester à l’intérieur pendant des mois. Pourtant, ces dernières semaines – et en particulier dans les régions du pays où la vie est en train de revenir à la normale – il y a une effervescence post-pandémique qui émerge dans la façon dont les Américains s’habillent.

«C’est quelque chose que nous constatons partout au pays dans chaque tranche d’âge et qui est si différent de tout ce que nous avons vu au cours de nos 13 années d’activité», a déclaré Mme Hyman. Les données de l’entreprise offrent une vue quasiment en temps réel de ce que les gens portent – ou ne portent pas. Par exemple, il a connu quatre fois la demande de hauts courts en 2021 par rapport à 2019, y compris le triple de la demande des femmes de 35 ans et plus, ainsi qu’une augmentation de 44% des recherches de tenues avec des découpes. Les découpages ne sont pas seulement pour la boîte de nuit – ils font également des apparitions lors de baby showers, a déclaré la société.

De nouvelles tendances audacieuses ont également commencé à émerger en ce qui concerne ce que les femmes veulent porter – des styles plus audacieux, plus brillants et plus sexy que jamais. Certaines entreprises appellent cela le paon ou l’hédonisme, tandis que Rent the Runway y fait référence comme la nouvelle «joie de vivre».

Et comme les quarantaines ont été levées, les ourlets ont également augmenté. D’un océan à l’autre, les expéditions de mini-robes ont doublé cette année par rapport à 2019. Les couleurs fluo et les «imprimés forts» sont à la hausse.

«Des vêtements, des sacs et des bijoux colorés et optimistes sont loués par des femmes de toutes tailles – les mêmes styles sont populaires de la taille 4 à 20», a déclaré Mme Hyman. «Les gens sont vraiment d’humeur à retourner dans le monde et à célébrer.» Bien que son entreprise ait traversé une période d’incertitude si soutenue et de faibles revenus, elle a insisté sur le fait qu’elle se sentait optimiste quant aux perspectives du marché de la location de mode.

«Après avoir été piégée loin des personnes que nous aimons pendant de longues périodes, les valeurs changeront», a-t-elle déclaré, notant que les gens étaient coincés à la maison avec «toutes les choses qui ont été achetées dans le passé et qui ne sont pas utilisées ou qui prend un espace précieux. »

La psychologie du consommateur a changé de façon irrévocable au cours des 15 derniers mois. Parallèlement à une dépendance croissante au commerce électronique et aux services en ligne, une plus grande préoccupation pour la durabilité a incité des millions de consommateurs à reconsidérer leurs habitudes de dépenses antérieures. Et l’économie du partage continue de remodeler de nombreux aspects de la société, comme la priorisation de l’accès par rapport à la propriété. Selon Claudia D’Arpizio, partenaire chez Bain & Company qui se concentre sur le secteur de la mode et du luxe, la pandémie pourrait en fait faire de la location de vêtements – et de son industrie sœur, la revente de mode – certains des plus grands gagnants du commerce de détail dans une nouvelle ère de consommation.

«Lorsque vous interrogez les jeunes en particulier sur la mode d’occasion et de location, il est clair qu’ils pensent que c’est l’avenir», a déclaré Mme D’Arpizio. «Bien sûr, à mesure que ce marché se développe, une livraison, des retours et une logistique efficaces – qui ont leur propre empreinte environnementale – deviennent une considération plus complexe et plus coûteuse. Mais le fait que vous ayez maintenant un nombre croissant de marques et de détaillants anciens qui entrent dans l’espace souligne le fait que l’industrie pense que c’est une opportunité qui ne fera que croître.

Les vendeurs de vêtements ont été frappés l’an dernier et Rent the Runway n’a pas fait exception. Avant que Covid-19 ne frappe, la société basée à New York se développait rapidement, avec des salles de courrier des entreprises de Wall Street remplies de sacs de retours le lundi et un réseau en expansion de points de dépôt sur les sites WeWork. Elle avait mis en place un partenariat avec West Elm pour la location de «lots» d’oreillers et de jetés et avait annoncé son intention de «créer l’Amazon Prime de la location».

La propagation de Covid-19 a mis un terme à cet élan, inaugurant une période de paranoïa autour du partage et du contact de surfaces communes. Rent the Runway, qui avait précédemment permis aux clients de suspendre leurs abonnements pendant quelques mois, s’est efforcé de proposer une pause indéfinie afin que les clients ne lâchent pas complètement la plate-forme. Alors que certains ont continué à louer des pulls et des vêtements confortables, beaucoup ont fait une pause ou sont partis.