Louer des bateaux, travaille 30 minutes par jour

JP Mancini II a toujours été attiré par le luxe. Il a juste supposé que la barrière d’entrée était trop élevée. Puis, en janvier dernier, il a décidé de louer son bateau à 400 000 $. Après avoir inscrit le bateau de 37 pieds, amarré à Key West, en Floride, sur une plateforme de location appelée Boatsetter, il a réservé 11 voyages en un mois. Le mois suivant, ce nombre a doublé. Sentant l’opportunité, le professionnel de la vente de 32 ans a commencé à lister son bateau sur d’autres plateformes de location comme Get My Boat – et a acheté un deuxième bateau plus petit pour la location à Hampton, en Virginie, où il vit. Aujourd’hui, les deux bateaux de Mancini rapportent en moyenne 38 800 dollars de revenus par mois, selon des documents examinés par CNBC Make It. Cela ne représente que 30 minutes de travail par jour, passées à gérer les réservations et à s’assurer que les capitaines des bateaux – qui sont embauchés et payés par des locataires individuels – entretiennent correctement ses embarcations, dit Mancini. Au cours de la dernière année, Mancini dit qu’il a ramené à la maison 190 000 $ après les dépenses de ses bateaux, soit environ 100 000 $ de moins que ce qu’il a gagné au sommet de sa carrière de vendeur à temps plein, mais avec beaucoup moins d’heures travaillées. Au lieu d’utiliser l’argent pour rembourser les 550 000 $ de prêts qu’il a contractés pour acheter les bateaux, Mancini dit qu’il prévoit de l’orienter vers davantage d’achats de motomarines et d’autres opportunités immobilières. Voici comment Mancini a utilisé son expérience de la vente pour lancer son entreprise de bateaux à six chiffres “principalement passifs”, et quelles eaux il envisage d’affréter ensuite.

Construire une entreprise dynamique

Après avoir quitté l’US Air Force à 25 ans, Mancini s’est lancé dans la vente de voitures dans sa Virginie natale. Il a été embauché chez un concessionnaire Audi, Mercedes et Hyundai à Hampton en 2015 et a gravi les échelons de vendeur à directeur général des ventes en un an et demi, dit-il. Après quatre ans, il a été promu directeur général, dit-il. Au cours de cette période, il a développé un sens aigu de la façon de façonner l’expérience client. “Je me soucie des gens et je me soucie de leurs expériences”, déclare Mancini. “Quand j’ai commencé dans la vente, je me suis dit que je voulais être à l’opposé de tout ce que les gens détestent chez les vendeurs et les concessionnaires automobiles.” En même temps, il voulait construire un style de vie luxueux, avec plus de temps libre à consacrer à des activités décontractées. Il connaissait des gens qui affrétaient des bateaux personnels et a décidé de faire des recherches. En tant que gars de la voiture, Mancini savait qu’il voulait quelque chose “qui avait une bonne valeur de revente, comme une Toyota ou une Jeep, qui ne coûtait pas un bras et une jambe à courir”. Il dit avoir passé 300 heures à rechercher des modèles jusqu’à ce qu’il tombe sur la marque Axopar.

Parfois, les bateaux de location organisent des fêtes – mais souvent, les gens les utilisent pour des événements privés comme des fiançailles et des services commémoratifs, dit Mancini. JP Mancini II

En 2020, il a acheté un bateau Axopar de 170 000 $, versant un acompte de 1 700 $ sur ses économies. Il a créé un site Web pour affréter le bateau, en utilisant Google Ads pour attirer des clients et couvrir les paiements mensuels du bateau. L’année suivante, il décide de passer à un modèle plus grand. Il a vendu le premier bateau et a acheté son bateau de 400 000 $ à Axopar, en contractant un prêt bancaire pour couvrir l’intégralité du coût. En novembre 2021, Mancini a quitté le concessionnaire automobile – une séparation “mutuelle”, dit-il. Deux mois plus tard, il inscrit son bateau sur Boatsetter et Get My Boat. Et en mai, il a acheté son deuxième bateau, contractant un prêt personnel de 150 000 $ pour couvrir la moitié du coût du navire. Entre les deux prêts, Mancini dit qu’il paie 6 000 $ en versements mensuels. Il espère que le réinvestissement de la plupart de ses revenus pourra finalement dépasser les taux d’intérêt sur ces prêts, dit-il.

Rester à flot à long terme

Le plus gros bateau, amarré à Key West, est responsable de la majeure partie des revenus de Mancini, dit-il. Il facture entre 799 $ et 1 899 $ pour des trajets de deux à huit heures, sans compter le coût du carburant et le pourboire. Les locataires doivent également réserver un capitaine, généralement à partir de listes fournies par Mancini ou les plateformes de location. “Il y a une raison pour laquelle les gens paient pour le Ritz Carlton alors qu’il y a un Motel 6 en haut de la rue pour 39,99 $ la nuit”, explique Mancini. “C’est une question d’expérience.”

Pour louer l’un des bateaux de Mancini, vous devrez embaucher un capitaine qualifié pour diriger, inspecter le navire et respecter les lois de la Garde côtière, dit-il. JP Mancini II