Loudenvielle, DH – 2024 I Finales Juniors > Live, timing & résultats !

Nous et voilà ! Après une fin de semaine pour le moins mouvementée du côté de Loudenvielle, les finales de l’avant dernière manche de Coupe du Monde de Descente 2024 doivent se tenir ce dimanche. Les Juniors sont les premiers à entrer en piste à 11h30, avec les filles, suivies des garçons. Compétitions à suivre sur FullAttack !

Ces premières finales nous ont appris déjà ce que les conditions sont ce dimanche. Ciel gris, températures fraîches, mais pas de pluie pour les juniors. La piste est encore grasse et propose quelques ornières par endroit, mais elle a pu se tasser et sécher un peu. Chez les filles, c’est Erice Van Leven qui en profite pour s’imposer et prendre la tête du général. Ellie Hulsebosch chute en râtant un appui au moment de basculer dans la pente et laisse de nouveaux points importants s’envoler. Heather Wilson, à peine moins cohérente et à la limite dans la deuxième partie de piste, prend la deuxième place, devant Sacha Earnest, qui se maintient dans le coup pour le général…

Chez les garçons, les ornières et les trous qui jonchent la piste font des dégats. Luke Wayman tombe dans le dernier virage mais passe la ligne avec le meilleur temps. Mylann Falquet, Bode Burke, Riko Maeuibo, Clément Laugier, John Mozell et George Madley se font piéger dans la pente, dont certaines dans des chutes spectaculaires. Autre pilote piégé de manière assez spectaculaire, Asa Vermette, chef du général, qui chute dès l’un des premiers virages dans la pente, roue avant plantée dans un des nombreux trous dans l’appui. Une aubaine pour Max Alran qui n’en demandait pas tant. Le Français, dans son kit de champion d’Europe imauclé signe une victoire impressionnante, et avec style ! Tyler Waite deuxième et Luke Wayman troisième, ne peuvent l’empâcher de prendre la tête du général…

Infos, vidéos, live timing et résultats… Retrouvez tout ce qu’il faut pour suivre, jour par jour, la manche de Coupe du Monde DH & EDR de Loudenvielle 2024, sur notre page live FullAttack : https://fullattack.cc/sujet/loudenvielle-2024/

Loudenvielle 2024 I Coupe du monde DH Juniors – 8 septembre, 11h30 (FRA)

En direct sur la chaîne Youtube des UCI Mountain Bike World Series (en anglais, en clair) ou sur les chaînes et l’application Eurosport/Max (en intégrale, sans pub, français ou anglais, via abonnement).

