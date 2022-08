Louange, inquiétude en Iran après l’attaque de Rushdie ; gouvernement calme

On ne sait toujours pas pourquoi l’agresseur de Rushdie, identifié par la police comme étant Hadi Mattar de Fairview, New Jersey, a poignardé l’auteur alors qu’il se préparait à prendre la parole lors d’un événement vendredi dans l’ouest de New York. Le gouvernement théocratique iranien et ses médias d’État n’ont attribué aucun motif à l’agression.