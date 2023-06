Lou Williams, triple lauréat du prix Sixth Man, annonce sa retraite

Lou Williams a annoncé dimanche sa retraite de la NBA, mettant fin à une carrière après avoir remporté trois fois le prix Sixth Man de la ligue et marqué plus de points sur le banc que quiconque dans l’histoire.

Williams a joué pour six équipes – Philadelphie, Toronto, les Los Angeles Lakers, Houston, les LA Clippers et Atlanta. Il a joué pour la dernière fois lors de la saison 2021-22 avec les Hawks.

Sur 1 123 matchs de saison régulière disputés en 17 saisons, Williams est sorti du banc en 1 001. Il a marqué 13 396 points sur le banc, soit 2 117 de plus que Jamal Crawford et 2 249 de plus que Dell Curry.

Williams et Crawford sont les trois seuls récipiendaires du prix Sixth Man dans l’histoire de la ligue.

Williams était le 45e choix du repêchage de la NBA en 2005. Sur les 60 joueurs sélectionnés cette année-là, seul Chris Paul a marqué plus de points en NBA que Williams – qui est allé directement dans la ligue après le lycée.

Il termine sa carrière avec 15 593 points, 131e de l’histoire de la NBA.

Reportage de l’Associated Press.

