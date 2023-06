Lou Correa, opposant à la réforme technologique antitrust, principal candidat au rôle clé

Un législateur californien qui s’est opposé aux efforts de répression de l’industrie technologique est le principal candidat pour devenir le démocrate le plus haut gradé du sous-comité judiciaire de la Chambre sur l’antitrust.

Le représentant Lou Correa, qui représente une partie du sud de la Californie, est considéré comme le successeur probable de l’ancien membre du classement David Cicilline, DR.I., selon quatre sources qui ont parlé de discussions privées. Cicilline précédemment a annoncé qu’il quitterait le Congrès à compter du 1er juin.

Si Correa accédait à ce rôle, cela représenterait un renversement brutal d’attitude au sommet du sous-comité, qui quelques années plus tôt avait mené une enquête massive sur Amazone , Pomme , Google et Facebook qui a trouvé chaque pouvoir de monopole maintenu. Sous Cicilline, les PDG de chaque entreprise ont dû faire face à des heures de grillades devant le panel. Le comité judiciaire a également réussi à adopter un ensemble de projets de loi antitrust visant à limiter le pouvoir des principaux acteurs de l’industrie en les empêchant de favoriser leurs propres produits sur leurs marchés ou en interdisant la propriété de deux entreprises qui présentent un conflit de intérêt.

Les choses pourraient encore changer, mais Correa est bien placé compte tenu de son ancienneté. L’équipe de Correa a discuté avec le personnel judiciaire des priorités possibles du sous-comité, selon un membre du personnel de la Chambre, et un vote pourrait avoir lieu dans les deux prochaines semaines.

Un porte-parole de Correa a refusé de commenter.

Un haut responsable démocrate a décrit la perspective que Correa devienne membre de rang comme une « grande aubaine pour les entreprises technologiques ». S’il accède au poste démocrate le plus élevé, il s’assiéra aux côtés du président Thomas Massie, R-Ky., Qui a été choisi par rapport à l’ancien membre de rang du panel, le représentant Ken Buck, R-Colo. Buck a été le meilleur champion républicain des projets de loi antitrust technologiques.

Alors que Cicilline et Buck défendaient des projets de loi visant à réprimer ce qu’ils considéraient comme des pratiques déloyales des grandes entreprises technologiques et soutenaient l’augmentation du financement des organismes d’application de la loi antitrust, Correa s’est opposé aux projets de loi antitrust technologiques et voté contre une loi qui permettrait de récolter des fonds pour la Federal Trade Commission et la Division antitrust du ministère de la Justice.

Les démocrates sont minoritaires à la Chambre, donc celui qui occupe le poste ne pourra pas établir l’ordre du jour du sous-comité. Mais plusieurs sources qui se sont entretenues avec CNBC ont déclaré que les antécédents de Correa suggèrent que l’antitrust technologique prendrait un siège arrière pendant un certain temps au sein du sous-comité s’il obtenait le feu vert. Déjà, les types de projets de loi qui sont sortis du comité judiciaire à l’été 2021 sont maintenant bloqués avec l’aide du lobbying technologique.

Correa a reçu l’approbation de la Chambre de commerce lors de sa campagne 2022. La Chambre s’est notamment opposée à une action progressiste de la FTC et a averti que les réformes législatives aux États-Unis pourraient saper la sécurité économique du pays. Depuis 2018, Correa a reçu environ 17 000 dollars de dons de comités d’action politique d’entreprises technologiques, notamment ceux d’Amazon, Google et Meta.

Il est peu probable que Correa soit un choix populaire parmi les groupes progressistes. Des groupes comme le Demand Progress Education Fund, Economic Security Project Action et Fight for the Future ont exhorté le comité en avril à sélectionner un remplaçant à Cicilline « avec un engagement tout aussi ferme envers les politiques anti-monopole » qui a voté pour tous les projets de loi à la Chambre. Paquet antitrust de technologie judiciaire.

Plusieurs membres seniors du sous-comité qui soutiennent la réforme antitrust technologique auraient semblé des candidats plus probables pour le siège démocrate il n’y a pas si longtemps. Mais le domaine est compliqué par le fait que beaucoup d’entre eux ont déjà des postes de membres de rang dans d’autres sous-comités qu’ils ne souhaitent peut-être pas abandonner. Cela inclut l’ancien vice-président du sous-comité antitrust, Joe Neguse, D-Colo., ainsi que les représentants Mary Gay Scanlon, D-Pa., et Pramila Jayapal, D-Wash.

Même ainsi, l’assistant démocrate principal a déclaré que l’accent mis sur les questions antitrust technologiques ne disparaît pas complètement, même s’ils deviennent moins préoccupants à la Chambre. L’assistant a souligné les efforts en cours de la Maison Blanche et des agences d’exécution pour s’attaquer aux problèmes de concurrence numérique.

« Ces problèmes sont toujours là », a déclaré l’assistant. « Ils ne s’en vont pas. »

