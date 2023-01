Lou Anarumo: le tueur du quart-arrière des Bengals de Cincinnati est prêt à arrêter à nouveau Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City | Nouvelles de la NFL

Le coordinateur défensif des Bengals de Cincinnati, Lou Anarumo, peut-il à nouveau arrêter Patrick Mahomes?

Lou Anarumo et sa défense hokey cokey des Bengals de Cincinnati sont devenus le sujet de conversation de la ville. Une ville avec Joe Burrow dedans.

Résoudre un problème comme Josh Allen, résoudre un problème comme Patrick Mahomes, résoudre un problème comme le quart-arrière d’élite moderne et défiant les angles, c’est faire les choses à la manière de Lou Anarumo.

Son art du déguisement a excellé dans la mesure où les équipes de la NFL nécessiteuses d’entraîneurs-chefs ont négligé de reconnaître suffisamment son chaudron d’astuces pour le considérer lors du cycle d’embauche de cette année. Un acte d’accusation, sans aucun doute, contre eux et un processus d’embauche défectueux plutôt que ses propres références.

Il est apparu comme un remède à une ligue Mahomesifiée dans laquelle le joueur des Chiefs de Kansas City a accablé les jeunes quarts avec des attentes croissantes et inattaquables grâce à son talent de bras tout-va. Anarumo contre Mahomes a probablement la priorité sur toute confrontation Joe Burrow contre Mahomes ou Joe Burrow contre Steve Spagnuolo avant le match de championnat de l’AFC de dimanche.

Eli Apple l’a qualifié de savant fou. Il est à la fois scientifique et architecte, réceptif et réactif au mouvement de propagation axé sur les collèges de la ligue et à la propension à la mode du mouvement pré-snap, de l’innovation RPO et de l’astérisque sans position aux groupements de personnel sur papier. Avec le tour de passe-passe offensif d’aujourd’hui viennent les propres missions d’espionnage d’Anarumo. Et parfois, juste parfois, il frappera simplement à la porte d’entrée pour vous dire ce qu’il fait, armé de la réponse pour toute réponse ultérieure.

Il a donné à Allen et aux Bills des maux de tête offensifs en annulant leur puissance de KO dans le champ lors de la victoire de la ronde divisionnaire de Cincinnati. Mahomes est le suivant dans sa ligne de mire alors qu’ils reprennent leur duel décisif, dans lequel Anarumo prend le dessus.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un regard sur le spectaculaire championnat de l’AFC de la saison dernière entre les Bengals et les Chiefs, qui s’est réglé en prolongation. Peut-on s’attendre à une rencontre similaire ce dimanche ? Un regard sur le spectaculaire championnat de l’AFC de la saison dernière entre les Bengals et les Chiefs, qui s’est réglé en prolongation. Peut-on s’attendre à une rencontre similaire ce dimanche ?

Wagner – Entraîneur des porteurs de ballon (1989)

Syracuse – Entraîneur diplômé adjoint-adjoint des demis défensifs (1990-1991)

US Merchant Marine Academy – Coordinateur défensif / arrières défensifs (1992–1994)

Harvard – Entraîneur-chef adjoint / arrières défensifs / équipes spéciales (1995–2000)

Marshall – Entraîneur des demis défensifs (2001–2003)

Purdue – Entraîneur des demis défensifs (2004–2011)

Miami Dolphins – Entraîneur des demis défensifs (2012-2017)

Miami Dolphins – Coordinateur défensif par intérim (2015)

Giants de New York – Entraîneur des demis défensifs (2018)

Bengals de Cincinnati – Coordinateur défensif (2019-présent)

Là où l’approche éclair de Josh Boyer avec les Dolphins de Miami avait osé l’agression d’Allen vers le bas pour les battre, le succès d’Anarumo a été construit en retardant le quart-arrière des Bills et en le forçant à tempérer ses tendances à s’éloigner des bombes. La pression simulée est devenue une couverture de sept et huit hommes, mettant un stress supplémentaire sur les progressions d’Allen tandis que, d’une manière légèrement différente de Boyer invitant des tirs par-dessus, le défiant d’affronter un trafic dangereux.

Le coordinateur défensif des Bengals s’est joint au virage de la ligue vers les obus de sécurité à deux hauteurs inspirés de Vic Fangio comme moyen d’éradiquer les jeux explosifs de plus de 20 verges. Mais c’est la façon dont son unité roule et pivote vers des looks à deux hauteurs et des obus de zone bien dotés en personnel qui a été si efficace pour embrouiller les meilleurs et les plus brillants sous le centre de la ligue. Et, en revanche, la façon dont il cache les packages de blitz dans les présentations de zone.

Anarumo n’a frappé Allen que sept fois sur 47 reculs (14,8%) et a pourtant réussi à générer de la pression sur 26 d’entre eux grâce à son changement de forme. Il s’est fortement tourné vers l’un des éléments de base de la défense d’Anarumo dans les pressions de la zone de feu de nickel où, au moment du claquement, le dos défensif supplémentaire montera en flèche vers la ligne de mêlée à partir du deuxième niveau tandis que l’ailier défensif du côté faible se retirera dans la couverture pour brouiller le quart-arrière. champ lu. Là, nous avons le “pied gauche dedans, pied droit dehors” hokey cokey de tout cela. Il préserve la course à quatre tout en encombrant le milieu du terrain alors qu’Allen cherche ses itinéraires chauds.

Un arrière défensif peut faire allusion à la couverture de zone en s’alignant avec son dos pointant vers la ligne de touche, ou pointer vers l’homme contre l’homme en observant le récepteur en mouvement sur la ligne de mêlée ou faire un signe de tête au blitz en s’alignant dans une position de départ de sprint , mais Anarumo fait tout son possible pour voiler les intentions en demandant à son homme de pression rampant, souvent un Mike Hilton ou Vonn Bell, de traverser sans prétention le deuxième niveau avant d’exploser dans la vie à partir d’un démarrage non statique en un clin d’œil. Accent mis sur le “fluage” dans sa pression de creeper.

NFL en direct Vivre de

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Neil Reynolds, Jeff Reinebold et Brian Baldinger discutent de l’éclat du quart-arrière des Bengals de Cincinnati Joe Burrow et discutent de leur capacité à battre les Chiefs de Kansas City dans le championnat AFC. Neil Reynolds, Jeff Reinebold et Brian Baldinger discutent de l’éclat du quart-arrière des Bengals de Cincinnati Joe Burrow et discutent de leur capacité à battre les Chiefs de Kansas City dans le championnat AFC.

Un trait clé des pressions de la zone de feu d’Anarumo peut également être la largeur qu’elle crée à l’avant, l’angle à partir duquel les fléchettes arrière défensives aident à limiter la capacité du quart-arrière mobile moderne à sortir de la poche et à se lancer à la poursuite d’un lancer hors plate-forme. Il tirera également l’un de Sam Hubbard ou Trey Hendrickson du bord et les transformera en espion, que ce soit pour chasser délibérément un quart-arrière de la poche et dans leurs genoux ou pour contribuer à nouveau à bloquer tout à fait les routes en dessous. D’où l’importance contre un Allen ou un Mahomes aussi dangereux que n’importe quel passeur de la ligue hors poche.

Les transformations instantanées avant et après viennent avec des couches sur des couches sur des couches : Anarumo simulera un blitz de coin d’un côté tout en offrant une présentation de couverture unique, avant de laisser tomber ledit coin et l’extrémité défensive adjacente au deuxième niveau au moment du claquement. tout en envoyant le coin latéral opposé en pression sur le bord, remplissant la moitié du terrain libérée en faisant rouler sa haute sécurité dans une couverture 2 inversée et en tirant le secondeur Logan Wilson haut tandis que Germaine Pratt sert de flotteur crochet / boucle. Sa propre illusion de complexité.

Parfois, il complétera la couverture de zone à tous les niveaux en alignant l’un de ses arrières défensifs les plus physiques dans la couverture de l’homme de presse contre la meilleure arme de l’attaque, un Travis Kelce par exemple, et demandera à son DB de gagner sa bataille physique à mi-parcours.

Anarumo mettra également occasionnellement un fardeau déterminant sur l’athlétisme et les instincts de Wilson et Pratt en tant que ses deux secondeurs solitaires dans des packages DB supplémentaires en alignant les deux en tant qu’agresseurs A-gap sur la ligne de mêlée avant de les ramener en un clin d’œil pour rassembler tout des voies de franchissement conçues pour des concepts à largage rapide.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Bengals de Cincinnati contre les Bills de Buffalo lors de la ronde divisionnaire de la NFL. Faits saillants des Bengals de Cincinnati contre les Bills de Buffalo lors de la ronde divisionnaire de la NFL.

Il était la vedette du spectacle alors que les Bengals battaient les Chiefs lors du match pour le titre de l’AFC la saison dernière pour atteindre le Super Bowl, la réponse d’Anarumo en seconde période à Mahomes, Tyreek Hill et Kelce étant d’attirer sept ou huit hommes dans la couverture et d’étouffer certains des les concepts d’espacement et d’itinéraire offensifs les plus aboutis de la ligue.

Mené 21-10 à la mi-temps, Anarumo est sorti et a laissé tomber huit défenseurs ou plus dans la couverture sur 45,5% des reculs au cours de la seconde mi-temps et de la période supplémentaire, contre seulement 23,8% en première mi-temps. Dans ces cas, Mahomes a effectué trois passes sur huit pour 13 verges et une interception tout en étant limogé deux fois alors que l’attaque des Chiefs s’est arrêtée.

Les Bengals avaient été battus par deux jeux notables en première mi-temps, un achèvement de 44 verges à Mecole Hardman et un achèvement de 33 verges à Hill. Lors du premier contre Hardman, Cincinnati avait présenté une couverture des quarts avant de rouler dans une sécurité à un niveau dans Jessie Bates III, qui serait gelée au centre par la route de couture de Kelce tandis que Hardman battait Chidobe Awuzie en tête-à-tête avec son out-and-up. Le deuxième à Hill, les Bengals ont présenté un look de sécurité unique en nickel avec tous les autres DB alignés dans la couverture de la presse autre qu’Apple dans une couverture douce sur le passeur des Chiefs, qui exploiterait la piste supplémentaire et battrait son homme avec un double mouvement sur la voie profonde.

Anarumo a cherché à changer les choses avec 13 secondes à jouer dans la mi-temps lorsqu’il a composé la couverture des quarts de match avec de larges rushers à 5 et 9 technologies ancrant une pression de quatre hommes afin de contenir Mahomes dans la poche, avec Wilson se retirant dans la couverture pour mettre entre parenthèses la route de Byron Pringle et Pratt espionnant le quart-arrière des Chiefs pour nier l’évasion du côté faible. Malheureusement pour les Bengals, Apple mordrait dans les allées et venues de Hill et tirerait finalement une pénalité pour interférence de passe après avoir vu Mahomes trop cuire sa passe au coin de la zone des buts.

Lors de l’entraînement d’ouverture de la seconde mi-temps, Anarumo a abordé un Chiefs deuxième et six en laissant tomber huit dans la couverture avec Pratt comme tampon crochet / boucle au milieu du terrain, où sa présence s’est avérée essentielle pour retarder Mahomes alors qu’il ciblait Hill, être suivi par Hilton, au plus profond.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef des Bengals de Cincinnati, Zac Taylor, a prononcé un discours de victoire passionné après la victoire complète de son équipe sur la route contre les Bills de Buffalo. L’entraîneur-chef des Bengals de Cincinnati, Zac Taylor, a prononcé un discours de victoire passionné après la victoire complète de son équipe sur la route contre les Bills de Buffalo.

Puis a suivi un thème familier de Bell déployé en tant que «voleur» hors de la couverture 2 (deux hauteurs) en tombant dans le trou à la dernière minute pour perturber les routes de creusement et de croisement en dessous comme une autre variante du mélange de zone et d’homme d’Anarumo.

Mahomes et les Chiefs n’étaient pas stupides face aux couvertures de sept et huit hommes – ils ne pouvaient tout simplement pas trouver une solution pour les battre, même avec l’expertise absurde de pigiste à angle biaisé de leur quart-arrière extraterrestre. À la fin du troisième, ils se sont tournés vers une formation condensée dans le but de renvoyer le jeu de devinettes à Anarumo, qui a répondu en empilant la boîte face à un large mouvement de zone avant de tourner dans la couverture 2 et de regarder BJ Hill lever ses gros bras. pour décrocher une interception bonus sur la ligne de mêlée.

Il y a une sensation de blockbuster dans la défense d’Anarumo alors qu’il préfère couvrir chaque itinéraire et chaque receveur plutôt qu’une pression suprême à l’avant, défiant un Mahomes de produire le meilleur de Mahomes en disséquant les voies de lancer les plus étroites ou en repérant et en punissant la rare affectation soufflée, et en défiant un Kelce pour produire le meilleur de Kelce grâce à la meilleure feinte de tête, au pivot de la hanche et à l’utilisation de la main sur une route hors de la ligue. Battez-le, et il lèvera les mains et dira “fair-play”.

La façon dont il reproduit ou adapte les plans de jeu précédents pour Mahomes ce week-end s’accompagne d’une intrigue supplémentaire à la suite de l’entorse de la cheville haute de l’homme des Chiefs. Le débusquez-vous délibérément de la poche et mettez-vous à l’épreuve sa mobilité incertaine ?

Le savant fou prépare son prochain cocktail de chaos, dont chaque morceau est nécessaire contre le meilleur quart-arrière de la NFL.

À toi, Lou.

Les séries éliminatoires de la NFL se poursuivent ce week-end avec Championship Sunday. Regardez les deux matchs en direct sur Sky Sports NFL dimanche soir, avec le coup d’envoi des Bengals de Cincinnati @ Kansas City Chiefs à 23h30.