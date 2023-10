Cela fera 40 ans en janvier depuis mon premier voyage en France, et je me souviens encore de mon premier repas là-bas avec des détails saisissants – le genre de détails qui m’échappent lorsque j’essaie de me rappeler ce que j’ai mangé hier soir. Par chance, j’étais à Cannes pour le MIDEM, le salon international annuel de la musique sur la Côte d’Azur.

Décalé par le décalage horaire mais déterminé à explorer, j’ai quitté l’hôtel et j’ai erré. Quand j’ai vu un petit café, j’y suis allé manger un morceau. Le bâtiment d’angle avait des fenêtres sur deux côtés, avec des plantes suspendues à la place des stores. J’étais assis à une petite table ronde au dessus de marbre et, ne voulant pas risquer de perturber la prononciation, j’ai montré du doigt salade niçoise au menu succinct.

Le serveur fit glisser vivement devant moi une assiette ovale blanche, avec des tranches de baguette et un ramequin de beurre sur un plat plus petit. Chaque bouchée de la composition colorée – feuilles tendres de laitue bibb habilement habillées, haricots verts croquants qui désavouaient mon aversion pour les haricots verts, tranches de radis aux bords rouges, moitiés de pommes de terre nouvelles al dente, œufs durs aux jaunes jaune vif, saumures des olives noires et des morceaux de thon gras en conserve – était une merveille de simplicité.

Le plus proche de reproduire cela à Nashville a été chaque visite au Margot Cafe & Bar, qui a toujours adhéré aux principes de connaissance de l’agriculteur et de pureté du produit depuis son ouverture en 2001. Et puis j’ai rencontré Lou.

La façade blanc crème du bungalow artisanal des années 1930 méticuleusement restauré – fenêtres à guillotine et porte d’entrée encadrées de noir – sur une pelouse herbeuse sous un grand arbre est une approche accueillante de Lou, le restaurant que la chef-propriétaire Mailea Weger a créé en 2019. La native de San Diego a débuté sa carrière dans la mode avant d’être attirée par l’hôtellerie il y a dix ans, travaillant dans la cuisine du Café A de la Maison de l’Architecture à Paris avant de s’engager à étudier au Culinary Institute of San Diego, ce qui l’a lancée dans la cuisine. postes à New York, La Nouvelle-Orléans et Los Angeles. Lorsque ses parents ont déménagé à Nashville, elle a profité de ses visites pour étudier la scène gastronomique de la ville. Aussi dynamique qu’elle le trouvait, elle croyait toujours qu’il y avait une niche à laquelle elle pouvait revendiquer.

Les deux pièces situées à l’avant de la maison sont vaguement définies par une colonne de brique autoportante ancrée par une cheminée. De jour, la lumière traverse les fenêtres découvertes sur le parquet et les murs blancs ornés simplement de photographies encadrées et d’œuvres d’art originales. D’un côté, il y a un petit bar avec quatre tabourets et quelques tables ; le mur arrière de la salle à manger principale à gauche est recouvert d’un papier peint floral luxuriant. Au bout du couloir, devant la porte battante de la cuisine et par la porte arrière se trouvent d’autres tables sur un patio en brique.

Vous remarquerez peut-être immédiatement, comme mon groupe de quatre personnes, que les tables rondes à l’intérieur semblent convenir à des groupes de deux personnes. Et comme nous l’avons fait, vous vous en remettrez. Comme par magie, la petite surface est juste assez grande pour des verres à vin et à eau, une bougie votive, des assiettes personnelles préréglées, des couverts enveloppés de lin, des plats de service multiples livrés au moment même où un espace s’ouvre et emportés une fois vidé — le service attentionné est efficace. mais pas précipité. Miraculeusement, la table ne semble pas encombrée, surtout – euh – si vous rangez vos téléphones. Si vous préférez une salade d’accompagnement et un plat unique comme la truite papillon, il y a de la place pour cela ou même le grand plateau de faux-filet vieilli à sec tranché.

Weger s’engage à proposer des vins naturels et biologiques issus de vignobles de charme (principalement européens) et à choisir non pas le raisin, mais la façon dont vous voulez que le vin « se sente ». Fiez-vous aux conseils du personnel bien informé, qui apporte joyeusement plusieurs bouteilles à la table pour une dégustation.

Une section en boîte – charcuterie, poisson et fromage – mène le menu avec un niveau de prix d’un, trois ou cinq articles. Nous sommes parvenus à un consensus sur cinq des 12 et avons ajouté le quart de pain réchauffé de douzaine de levain de blé.

Les plats changeront selon la disponibilité, mais vous pouvez probablement compter sur la rillette de saumon – un dé de saumon salé maison mélangé à de la graisse de bacon fondue (deux sous-produits du menu de brunch populaire de Lou), formé en rondelle, surmonté d’un enchevêtrement de cerfeuil. Nous avons mangé une grande tranche de fromage au lait de vache piquant (de Bloomy Rind) avec une touche de confiture faite maison. De fines tranches de coppa étaient enroulées autour de pointes de cantaloup mariné. Le gagnant de la table était la boule de labneh immergée dans une flaque d’huile d’olive et un soupçon de salsa negra fumée, servie avec des quartiers de levain grillés.

Construisez un repas à partir du côté droit du menu, divisé en trios qui passent de l’entrée au légume en passant par l’eau et la terre. Je suis en retard sur le phénomène du riz croustillant, le passant menu après menu. Mes camarades de table ont insisté et je leur en serai éternellement reconnaissant – même si la barre est désormais placée haut grâce à l’interprétation de Lou, qui, selon Weger, lui a pris deux semaines, ainsi que le sous-chef d’ouverture Mike Kida, pour se perfectionner. Le riz cuit à la vapeur est mélangé avec du thé au safran, mis dans une poêle avec de l’huile très chauffée et pressé avec une cuillère pour former une croûte. Cette coquille craquelée est remplie de riz et de beurre clarifié, finie au four, renversée sur une assiette, parsemée de noix, coiffée de compote de fruits marinés et de vrilles de poireau vert. Tous les goûts, toutes les sensations en bouche, le tout dans une seule assiette.

Les haricots de Lima péruviens sont mes plats à emporter inoubliables de Lou – une nourriture paysanne élevée composée de haricots de Lima frais géants cuits dans de la bière, égouttés et déposés sur une assiette à lèvres débordante d’huile d’olive vert pâle, avec des poivrons rouges marinés, de la burrata déchirée en bouchées. , urfa (je l’ai recherché pour que vous n’ayez pas à le faire – un piment turc séché et émietté) et du baume d’abeille.

Les croquettes – la nourriture réconfortante par excellence – sont un ajout récent et doré au menu, trois par assiette. Au gré des saisons, les derniers concombres d’été que nous avions ont désormais été remplacés par des légumes racines rôtis. On a mal lu l’agneau braisé et curry comme le curry d’agneau, mais ont été agréablement surpris par un moule d’agneau tendre lié avec de la confiture de tomates et parsemé de pépites, posé dans une mare de curry terreux.

Succombez à l’appel des sirènes chocolat et vous ne serez pas déçu. Le gâteau au chocolat noir et aux noisettes est recouvert de sabayon, mais il a été surpassé par les plats en verre rétro réfrigérés de sublimes glaces – amandes basilic, sorbet cantaloup et fromage au lait de brebis avec huile d’olive et sel. (C’est le bon moment pour vanter l’utilisation impeccable du sel par la cuisine tout au long du menu.)

Kida, le chef de Lou depuis quatre ans, et sa femme/pâtissière Sierra Cody sont partis, avec l’intention d’ouvrir une petite sandwicherie et un glacier. Paul Nguyen est arrivé de Californie pour prendre la barre en tant que chef de cuisine, apportant avec lui une profonde expérience de la technique française, alors attendez-vous à ce que Lou se penche encore plus sur ce profil culinaire. Weger a ouvert Lou Paris ce printemps et partage son temps entre là-bas et ici ; le partenaire opérationnel Campbell Moore dirige le navire Nashville.

Dans Lou, Weger a réalisé une synthèse harmonieuse entre le contemporain californien décontracté et l’équilibre parisien classique, créant une expérience exquise qui mérite d’être répétée encore et encore.