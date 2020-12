Lottie Moss s’est excusée de s’être qualifiée de « super-épandeuse Covid » avant d’embrasser deux de ses amis.

Le mannequin, qui est la sœur cadette de Kate Moss, s’est qualifiée de « jeune et stupide » et a déclaré qu’elle aurait dû être « plus prudente » avec ses mots.

Elle s’était filmée sur un Instagram Live avec ses deux copains samedi quand l’un de ses followers lui a demandé si elle propageait un coronavirus.

« Nous sommes des super-épandeurs », a plaisanté son amie, avant que Lottie, 22 ans, ajoute: « Nous super-diffusons Covid. »

Elle a poursuivi: «Ne laissez personne vous dire comment agir.

« Vous êtes jeune, amusant et vous pouvez passer le meilleur temps et faire ce que vous voulez. »







Elle a ensuite embrassé deux de ses amis dans la vidéo.

Lottie et trois amis sont sortis pour dîner à Londres samedi, qui était à l’époque toujours soumis à des restrictions de niveau 2.

Après avoir reçu des réactions négatives sur les réseaux sociaux, Lottie a profité de ses histoires Instagram pour s’excuser.

Elle a dit: «Je voulais juste venir ici et dire que je suis vraiment désolée d’avoir dit que j’étais un super épandeur.







«Quelqu’un dans le live est apparu en disant ces mots et je les ai répétés comme une blague parce que je ne suis pas et ne tolérerais jamais la propagation d’un virus aussi grave que celui-ci.

«J’étais dehors pour dîner avec quatre amis, dont trois sont dans la même maison et sous les directives du gouvernement – comme je vis seul – j’ai droit à une bulle de soutien de quatre.

«Je comprends que cela a bouleversé et offensé beaucoup de gens et je tiens à m’excuser d’avoir fait une blague aussi insensible.







«Je suis encore jeune et stupide et j’apprends.

« J’oublie parfois que je suis une personnalité publique et pendant ces temps fous et incertains, j’aurais dû être plus prudent avec mes mots. »

The Mirror a contacté les représentants de Lottie pour obtenir des commentaires.