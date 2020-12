Lottie Moss s’est excusée pour une vidéo « insensible » qui l’a vue déclarer qu’elle était « super-diffusante COVID » et embrasser ses amis lors d’un Instagram Live samedi.

Le mannequin, 22 ans, a fait la remarque controversée alors qu’elle se rendait sur le site de médias sociaux après s’être dirigée vers le dîner avec quatre copines au milieu des restrictions de niveau deux de Londres ce soir-là.

Les fans ont rapidement remarqué qu’elle et ses amis ne réussissaient pas à se distancer ou à porter des masques dans la vidéo – Lottie se rendant sur Instagram lundi pour s’excuser pour sa « blague insensible et stupide ».

Elle a déclaré: « Je voulais juste venir ici et dire que je suis tellement désolée d’avoir dit que j’étais un super épandeur.

« Quelqu’un dans le direct est apparu en disant ces mots et je les ai répétés comme une blague parce que je ne suis pas et ne tolérerais jamais la propagation d’un virus aussi grave que celui-ci.

« J’étais dehors pour dîner avec quatre amis, dont trois sont dans le même foyer et sous les directives du gouvernement – comme je vis seul – j’ai droit à une bulle de soutien de quatre.

« Je comprends que cela a bouleversé et offensé beaucoup de gens et je tiens à m’excuser d’avoir fait une blague aussi insensible.

Fermer: La mannequin, 22 ans, a été vue en train d’embrasser ses deux amis alors qu’elle se rendait sur le site de médias sociaux après être allée dîner avec quatre copines au milieu des restrictions de niveau deux de Londres ce soir-là

Désolé: le mannequin s’est rendu sur Instagram pour s’excuser de la remarque et a affirmé que l’ami qu’elle embrassait était dans sa bulle de soutien.

RESTRICTIONS DE NIVEAU DEUX – QUELLES SONT LES RÈGLES? Vous ne pouvez rencontrer socialement que des amis ou des membres de votre famille à l’intérieur (y compris des maisons privées et des restaurants) avec lesquels vous vivez ou avec qui vous avez formé une bulle de soutien.

Vous pouvez former une bulle de soutien avec un ménage de toute taille si vous vivez seul, avez moins de 18 ans et vivez seul, vivez avec une personne handicapée qui nécessite des soins continus, vivez avec un enfant de moins de 1 an ou vivez avec un enfant de moins de 5 qui a un handicap.

Deux ménages sont autorisés à socialiser à l’extérieur, mais doivent rester dans la limite de six personnes et adhérer à la distanciation sociale. Cependant, les dîners d’affaires sont autorisés à l’intérieur.

Les pubs doivent servir des « repas copieux » pour rester ouverts et doivent appeler les dernières commandes à 22h

Tous les commerces, gymnases et centres de loisirs sont autorisés à être ouverts

Les sports et autres événements en direct sont limités à 2000 spectateurs en extérieur, 1000 à l’intérieur

«Je suis encore jeune et stupide et j’apprends. J’oublie parfois que je suis une personnalité publique et en ces temps fous et incertains j’aurais dû être plus prudent avec mes mots.

Lottie a fait la « remarque du super-épandeur lorsqu’un fan a demandé si elle et ses copains risquaient de propager le virus pendant leur vidéo affectueuse,

L’un des amis de Lottie a rétorqué: « Nous sommes des super-épandeurs » avant que Lottie ajoute: « Nous super-diffusons Covid. »

La star était clairement d’humeur étourdie, elle a également été vue en train d’embrasser passionnément son amie sur la vidéo.

Selon The Sun, Lottie aurait également déclaré: « Ne laissez personne vous dire comment agir.

«Vous êtes jeune, amusant et vous pouvez passer le meilleur temps et faire tout ce que vous voulez.

Mailonline a contacté les représentants de Lottie pour commentaires.

Selon les directives de niveau deux, vous ne pouvez rencontrer socialement que des amis ou des membres de votre famille à l’intérieur (y compris des maisons privées et des restaurants) avec lesquels vous vivez ou avec qui vous avez formé une bulle de soutien.

Vous pouvez former une bulle de soutien avec un ménage de n’importe quelle taille si vous vivez seul – on ne sait pas quel arrangement Lottie a.

Plus tôt dans la soirée, Lottie a également été vue en train de dîner avec un groupe de quatre amis au restaurant Xier de Marylebone.

Que se passe-t-il? Un fan a demandé si le groupe risquait de propager le COVID-19 car ils ne réussissaient pas à s’éloigner les uns des autres ou à porter des masques sur la vidéo

Le groupe avait l’air de bonne humeur alors qu’ils se promenaient sans masque avant que Lottie ne mette un EPI bleu alors qu’ils arrivaient au restaurant et semblaient dîner à l’intérieur.

En vertu des restrictions de niveau deux, il est actuellement interdit de dîner à l’intérieur avec un autre ménage.

Si les amis avec lesquels Lottie a dîné comprenaient également deux ménages, comme elle semblait le déclarer dans son message, elle bafouerait les restrictions de niveau deux.

Deux ménages sont autorisés à socialiser à l’extérieur, mais doivent rester dans la limite de six personnes et adhérer à la distanciation sociale. Cependant, les dîners d’affaires sont autorisés à l’intérieur.

Pendant leur repas, Lottie est allée sur son compte Instagram pour partager des images d’elle-même et de ses amis se livrant à une gamme de plats alléchants.

Le taux d’infection de Londres pour 100 000 habitants était de 191,8 le 6 décembre, contre 158,1 la semaine précédente.

Les chiffres la placent devant des régions telles que les West Midlands, qui sont déjà au niveau 3.

Tatouage sur les lèvres: l’un des amis de Lottie a rétorqué: « Nous sommes des super-épandeurs » avant que Lottie ajoute: « Nous répandons Covid »

Selon les derniers chiffres, l’arrondissement de Havering a le taux de coronavirus le plus élevé à Londres, avec 1314 nouveaux cas enregistrés dans les sept jours précédant le 9 décembre – l’équivalent de 506,3 cas pour 100000 personnes.

C’est une augmentation d’un taux de 321,3 en sept jours au 2 décembre.

Les chiffres ont été calculés par l’agence de presse PA, sur la base des données de Public Health England publiées le 13 décembre sur le tableau de bord du gouvernement sur les coronavirus.

Les cas quotidiens de coronavirus en Grande-Bretagne ont augmenté de 33% vendredi par rapport à il y a sept jours. Au total, 21 672 nouveaux cas ont été annoncés, en légère hausse par rapport à 20 964 la veille.

La sortie de la mondaine survient des semaines après avoir révélé qu’elle était pansexuelle lors d’une séance de questions-réponses franche sur Instagram le mois dernier.

Pas de distanciation: une fois à l’intérieur du restaurant de Londres, Lottie a partagé des images d’elle-même en train de vivre avec ses amis

Nourriture: Le groupe s’est assis ensemble à l’intérieur pendant que Lottie a capturé des images de leur nourriture servie – En vertu des restrictions de niveau deux, il est actuellement interdit de dîner à l’intérieur avec un autre ménage

La personnalité des médias Lottie, qui a fréquenté le morceau de MIC Alex Mytton, 29 ans, en 2016, a fait la révélation lorsqu’un fan lui a demandé si elle sortirait un jour avec une fille.

La beauté aux cheveux roses a répondu par vidéo: « Je suis pansexuelle, donc ça ne me dérange pas vraiment … quel que soit le sexe. Cela change également un peu tous les jours. Cela dépend de qui je rencontre.

Une personne pansexuelle est attirée par quelqu’un ou en tombe amoureuse indépendamment de son sexe biologique ou de son identité de genre.

Lottie a également révélé la signification de son tatouage effronté « Not Yours » sur son postérieur.

Elle a dit: « Je sortais avec un mec et il m’a vraiment fait chier et je suis allée me faire tatouer un tatouage Not Yours pour dire f *** you et maintenant nous sommes séparés. »

Lottie était auparavant lié à Brooklyn Beckham, peu de temps avant de se lancer dans sa relation malheureuse avec Hana Cross. Il est maintenant fiancé à Nicola Peltz.

Plus tôt cette année, la rumeur disait que Lottie sortait avec l’ancien I’m A Celebrity … Sortez-moi d’ici! star Roman Kemp après sa séparation d’Anne-Sophie Flury.

Après la séparation de Chris Hughes avec la star de Little Mix Jesy Nelson plus tôt cette année, Lottie a été vue en train de faire la fête avec l’ancien morceau de Love Island à Ibiza.