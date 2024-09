Lottie Moss fait tourner les têtes dans une robe noire pour la célébration du 22e anniversaire de sa nièce

Lottie Moss a attiré l’attention dans une robe noire semi-transparente le dimanche 29 septembre, alors qu’elle assistait à la fête du 22e anniversaire de sa nièce Lila Moss lors de la Fashion Week de Paris.

Lottie est apparue de bonne humeur alors qu’elle posait avec le mannequin lors de l’after party du soixante et onze qui s’est tenue au Bristol Paris.

Selon Courrier quotidienLottie portait un numéro dos nu racé à lacets sur le devant qui mettait en valeur sa silhouette tandis qu’elle ajoutait des pouces à sa silhouette avec une paire de talons et accessoirisée avec un long collier croisé et des boucles d’oreilles assorties.

Pendant ce temps, la fille d’anniversaire Lila était stupéfiante dans une robe ajustée noire sans manches qui arborait une fente audacieuse à hauteur de cuisse tandis qu’elle rehaussait sa silhouette avec une paire de bottes noires courtes et coiffait ses longues tresses blondes dans une tenue soignée, selon la publication.





De plus, la belle était tout sourire alors qu’elle posait devant son gâteau d’anniversaire glacé rouge à trois étages avant de souffler les bougies.

Selon le point de vente, ailleurs à la fête, la mère de Lila et la demi-sœur de Lottie, Kate Moss, ont montré son physique de modèle dans une mini-robe semi-transparente.

De plus, Kate, qui est abstinente depuis sept ans, a tout misé sur le glamour, dans le grand nombre couvert de pois noirs et dorés alors qu’elle portait ses mèches blondes lâches et optait pour un gros bracelet en or comme accessoires et la portait. affaires dans un grand sac à main YSL noir.

Il convient de mentionner que Lila et tante Lottie se sont récemment retrouvées lors de la soirée de clôture du British Fashion Council et de la Burberry London Fashion Week plus tôt ce mois-ci, selon la publication.