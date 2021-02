La sœur cadette de Kate Moss offre aux utilisateurs du site pour adultes Glow la possibilité d’acheter des vidéos X d’elle-même pour 1000 £.

Mais la mannequin Lottie Moss a admis que son dernier plan de gain d’argent ne s’était pas très bien passé avec les autres membres de sa famille.

La jeune femme de 23 ans a déclaré qu’elle avait reçu beaucoup de commentaires haineux à cause de sa décision, mais se vantait de «vivre sa meilleure vie» à Los Angeles.

«Je me sens plus heureux ici que je ne l’ai ressenti depuis longtemps. J’ai juste besoin de me sentir bien dans ma peau parce que si vous ne pouvez pas vous aimer, personne d’autre ne le peut », a déclaré Lottie au Sun dimanche.

Lottie est connue pour avoir publié des images racées sur Instagram et s'est rendue lundi sur la plate-forme de médias sociaux pour annoncer sa nouvelle entreprise sur le site d'abonnement torride.







(Image: lottiemossxo / Instagram)



Elle a tenté de tenter ses abonnés Instagram sur sa nouvelle page sur le site qui offre un aperçu des photos d’elle dans son déshabillé pour 3,60 £ la photo.

La publication est intervenue après que l’influenceur ait été repéré en train de rencontrer le fondateur du site Noah Traisman et l’ex Sahara Ray de Justin Bieber, qui est également membre du site.

Glow est considéré comme une «version haut de gamme» du site de contenu pour adultes OnlyFans et Lottie aurait rendu une vidéo disponible à l’achat sur la plate-forme pour 1 000 £.







(Image: lottiemossxo / Instagram)



Lottie suivait à l’origine les traces de sa grande sœur dans le monde du mannequinat.

Elle a déjà modélisé pour une gamme de marques haut de gamme telles que Chanel et Calvin Klein.

Elle aurait également refusé un rôle dans l’émission de télé-réalité Made in Chelsea, même si elle est déjà copine avec une grande partie de la distribution.

Le mois dernier, Lottie a été obligée de s’excuser pour ses commentaires sur le fait d’être un «super diffuseur» de coronavirus.