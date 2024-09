Lottie Moss a révélé qu’une overdose d’Ozempic avait entraîné une hospitalisation

La sœur de Kate Moss a lancé un avertissement à toute personne prenant de l’Ozempic après que le mannequin anglais ait été transporté d’urgence à l’hôpital.

Lottie, 26 ans, a admis avoir pris de l’Ozempic pendant deux semaines « il y a quelques mois ». À l’époque, elle n’était pas « contente » de son poids.

« J’avais une amie, et elle pouvait me l’obtenir », a expliqué Lottie lors d’un épisode de son «Continuez à rêver avec Lottie Moss » podcast. « C’était plutôt en dessous de la moyenne… C’était un médecin, mais ce n’était pas comme si vous alliez dans un cabinet médical, et il vous le prescrivait, il prenait votre tension artérielle et faisait des tests, ce dont vous avez besoin lorsque vous prenez quelque chose comme Ozempic. »

Le mannequin britannique a reconnu qu’Ozempic n’était « pas vraiment destiné à la perte de poids des personnes qui ne sont pas de très grande taille ».

Ozempic, également connu sous le nom de sémaglutide, a été créé à l’origine pour les patients atteints de diabète de type 2, mais a été largement utilisé pour la perte de poids.

« Quand je le prenais, la quantité que je prenais était en fait destinée aux personnes qui sont [220 pounds] et plus, et je suis dans le [110] « C’est une gamme », a déclaré Lottie. « Donc, ce sont ces petites choses que j’aurais aimé savoir avant de le prendre. »

Lottie a ensuite encouragé les auditeurs à ne pas prendre d’Ozempic.

« Quand je vous dis que c’est la pire décision que j’ai jamais prise, si c’est un avertissement pour quelqu’un : s’il vous plaît, si vous envisagez de le prendre, ne le prenez pas, ça n’en vaut vraiment pas la peine », a déclaré Lottie. « Je préférerais mourir n’importe quand plutôt que de le prendre à nouveau. Cela m’a donné la nausée. »

Après avoir vomi constamment, Lottie a perdu près de 20 livres.

« Je pense que j’ai commencé vers [132 pounds]et je suis descendu à [125 pounds] avec la première dose, puis je suis descendu à genre [119 pounds]C’était fou. Je pense que mon plus bas niveau a été [116 pounds]. En quelques semaines, ce n’est pas une perte de poids saine, et ce n’est pas une baisse saine.

Elle a continué : « Quand j’étais au lit pendant ces deux jours, et que c’était en quelque sorte la fin, et que je voulais juste arrêter, parce que ce n’est pas comme si vous pouviez arrêter de le prendre, ce n’est pas comme une pilule ou quelque chose que vous ne prenez pas quand vous vous réveillez le matin, c’est dans votre système, et c’est là. »

« Un jour, je me suis sentie tellement malade que j’ai dit à mon amie : « Je n’arrive pas à garder de l’eau, je n’arrive pas à garder de la nourriture, aucun liquide, rien. Je dois aller à l’hôpital, je me sens vraiment malade. »

Lottie a affirmé qu’elle s’était finalement rendue aux urgences où le mannequin de 26 ans avait eu une crise due à la déshydratation.

