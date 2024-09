Lottie Moss a été transportée d’urgence à l’hôpital après une surdose d’Ozempic pour perdre du poids

Charlotte « Lottie » Moss a partagé son expérience « horrible » sur Ozempic qui l’a conduite à l’hôpital (Photo : Getty)

Modèle Charlotte « Lottie » Moss a raconté l’expérience la plus « effrayante » de sa vie après avoir eu une crise due aux effets secondaires d’Ozempic.

La jeune femme de 26 ans, qui est également la demi-sœur du mannequin Kate Moss, a récemment sauté sur la tendance actuelle de perte de poids à Hollywood, en prenant de l’Ozempic, après s’être sentie « malheureuse » à propos de son poids.

Dans son podcast, Continue à rêverElle a expliqué comment elle avait mis la main sur ce médicament pour perdre du poids par l’intermédiaire d’un ami, de manière « en quelque sorte discrète », car elle n’avait subi aucun test auprès d’un médecin avant de se procurer le médicament approuvé par la FDA.

Selon Lottie, la quantité qui lui a été administrée – et qu’elle s’est injectée dans la jambe – était adaptée à une personne pesant 100 kg ou plus.

« J’ai environ 50 ans. Ce sont ces petites choses que j’aurais aimé savoir avant de le prendre », a-t-elle ajouté.

Elle pense désormais que prendre ce médicament a été la « pire décision » qu’elle ait jamais prise en raison de l’impact négatif sur son corps, qui l’a finalement envoyée aux urgences.

« Je préfèrerais faire un régime n’importe quand plutôt que de reprendre ce médicament. J’avais tellement la nausée que j’en ai pris pendant deux semaines… et je ne me suis jamais sentie aussi malade de ma vie, je vomissais, c’était horrible. Je pense que j’ai fini par rester au lit pendant deux jours à un moment donné », a-t-elle expliqué.

La personnalité médiatique a partagé que son poids a chuté de 60 kg à 57 et même jusqu’à 53 kg à la fin des deux semaines, ce qui, selon elle, n’était « pas une perte de poids saine ».

Elle a continué : « Un jour, je me suis sentie si malade que j’ai dit à mon amie : « Je n’arrive pas à garder de l’eau, je n’arrive pas à garder de la nourriture, aucun liquide, rien, je dois aller à l’hôpital, je me sens vraiment malade. »



Le mannequin a déclaré qu’elle se sentait « tellement malade » après avoir pris le médicament (Photo : Gettty)

« J’ai une photo et mes yeux étaient presque enfoncés dans le vide. Mon visage était mort, il n’y avait plus de couleur. Nous sommes allés aux urgences à trois heures du matin. »

Après avoir expliqué la situation à une infirmière alarmée, elle a été immédiatement « transportée en fauteuil roulant à travers l’hôpital » pour être examinée.

Elle se souvient : « À un moment donné, je suis allée aux toilettes, je me suis sentie vraiment malade, j’avais l’impression que j’allais m’évanouir et je lui ai dit : « Je sens qu’il se passe quelque chose, je ne me sens pas bien ».



Qu’est-ce qu’Ozempic ? Selon Diabète au Royaume-UniOzempic est un traitement contre le diabète de type 2, contenant du sémaglutide, qui peut aider à gérer la glycémie, administré sous forme d’injection une fois par semaine. Il aide votre corps à produire plus d’insuline en cas de besoin et réduit également la quantité de glucose, ou de sucre, produite par le foie et ralentit la vitesse à laquelle les aliments sont digérés.

« Dès que je suis entrée dans la chambre où j’ai été vue par une autre infirmière… j’ai littéralement eu une crise à cause de ma déshydratation, ce qui est honnêtement la chose la plus effrayante qui me soit arrivée dans ma vie.

« Je n’ai jamais eu de crises d’épilepsie. Je n’ai jamais eu de problèmes de santé graves dans ma vie et cela m’a vraiment fait peur. »

Elle n’est pas la seule célébrité à parler de sa consommation d’Ozempic (Photo : Getty)

« Mon ami Reece a dû me maintenir les pieds, c’était vraiment effrayant, toute cette situation. Je ne savais pas ce qui se passait.

« Mon visage se crispait, tout mon corps était tendu, mes mains se crispaient et je ne pouvais plus les bouger. J’avais l’impression que j’allais me casser la main. C’était vraiment horrible. »

Elle espère désormais que son histoire pourra servir d’avertissement à ceux qui envisagent d’utiliser Ozempic, répétant à plusieurs reprises que cela n’en valait « vraiment pas la peine ».

Lottie est loin d’être la première personnalité à parler ouvertement de son expérience avec le médicament pour perdre du poids, même si toutes n’ont pas été aussi négatives.

En mai, la fille de Sharon Osbourne, Kelly, elle a partagé qu’elle n’avait pas pris d’Ozempic mais qu’elle avait vu l’effet que cela avait sur sa mère.

« Je pense que c’est le médicament miracle entre de bonnes mains », a-t-elle déclaré au magazine People.

« Les avantages l’emportent sur les inconvénients, et si vous faites vraiment des recherches, le type de médicament et ce qu’il peut faire pour vous sur le plan cognitif et ce qu’il fait pour le reste de votre corps, comme je l’ai dit, c’est un médicament miracle.

« Pour une raison que j’ignore, la société essaie de présenter cela comme quelque chose de mauvais. Et je ne comprends pas pourquoi. »

D’autres célébrités ont admis avoir utilisé Ozempic, notamment Oprah Winfrey, Amy Schumer et Tracy Morgan.

Cependant, en juin, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti qu’en raison de la forte demande au Royaume-Uni, ceux qui se tournent vers des fournisseurs non officiels devraient se méfier des médicaments contrefaits qui pourraient produire des « effets potentiellement dangereux ».

