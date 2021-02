Lottie Lion a imputé sa « crise de santé mentale » aux producteurs de The Apprentice qui, selon elle, lui ont imposé un « personnage de méchant ».

La star dit qu’ils lui ont fait adopter le nom de Lottie et insiste sur le fait que personne de moins de 21 ans ne devrait être autorisé à participer à l’émission de la BBC.

Lottie, 19 ans lorsqu’elle a participé à l’émission à succès, a pris la parole après avoir rejoint un site Web Sugar Daddy lorsque ses finances ont pris un coup.

Partageant comment son temps sous les feux de la rampe a tourné au vinaigre, la candidate de 2019 a pris pour cible la société.

Un porte-parole de la BBC a déclaré que la société avait mis en place des systèmes «robustes» pour protéger les candidats aux apprentis.

Ils ont déclaré: «Le bien-être des candidats qui participent à The Apprentice est d’une importance capitale, et nous avons mis en place un protocole de devoir de diligence rigoureux et robuste qui comprend un réseau expérimenté de soutien aux candidats avant, pendant et après le tournage.

Lottie s’est plainte de la façon dont elle a été représentée dans la série.

Elle a déclaré au Sun: «Je m’appelle Charlotte et je n’ai jamais été Lottie. La BBC voulait que je sois «Lottie Lion the Librarian».







«Ils ont adoré tous les sons L, et c’était tout. Je l’ai suivi. Ils ont créé ce personnage. «

Elle a dit que son passage dans l’émission avait des implications à long terme sur sa santé mentale.

Elle a ajouté: «Il y avait des moments où je ne voulais plus avoir à me soucier ni à continuer. Il y a quelques mois, j’ai supprimé mes réseaux sociaux car j’avais besoin d’une cure de désintoxication.

«Un autre candidat apprenti a contacté les producteurs de la BBC pour leur demander si j’allais bien. Les producteurs m’ont contacté trop tard.

«Je suis retourné avec un e-mail vraiment s *****, ‘Je ne vais pas faire partie de ta case à cocher b *******, tu sais que je ne vais pas bien’.

«Ils n’ont jamais répondu. Cela montre simplement qu’ils s’en moquent.