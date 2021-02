Lottie Lion a rejoint le site Web de Sugar Daddy au milieu d’une pandémie, mais a fini par demander l’aide de la police

Lottie Lion s’est fait un nom en tant que « méchante » dans la série 2019 de The Apprentice.

Et elle a maintenant partagé que lorsque la pandémie de coronavirus a frappé, ses finances ont été touchées – ce qui l’a amenée à chercher de la compagnie et de l’argent auprès d’hommes plus âgés via un site de rencontres Sugar Daddy.

La jeune femme de 21 ans dit qu’elle avait espéré qu’être sur le site l’aiderait à maintenir son style de vie de luxe à flot et qu’elle obtiendrait peut-être « un sac ou des vacances » de l’un des prétendants, mais les choses ont pris une tournure sombre et elle s’est retrouvée devoir demander l’aide de la police.

Lottie a révélé que, dans un premier temps, elle s’était inscrite au site Web Seeking Arrangement comme un moyen de «rechercher des opportunités d’investissement commercial», mais en raison du fait que les fréquentations en lock-out devenaient difficiles, elle a décidé «de contacter des hommes plus âgés qui sont plus avancés».

Elle a ajouté qu’elle n’avait pas l’intention de divertir les hommes plus âgés, comme elle l’a dit au Sun: «J’aime les hommes mûrs, avec plus d’expérience de vie et plus de succès.»

Partageant comment l’expérience a tourné au vinaigre et qu’elle craignait d’être reconnue – ce qui, selon elle, s’est finalement produit, Lottie a ajouté: «J’ai été approchée par un homme qui semblait charmant, très bavard et intéressé à me connaître.







«Après ça, c’est tellement difficile d’en parler, il suffit de dire que je ne serai plus là-bas. J’ai reçu des menaces, du harcèlement et j’ai dû parler à la police. «

En janvier, Lottie a parlé de certaines « vérités en coulisses » du hit de la BBC The Apprentice.

S’adressant à TikTok, l’ancien concurrent souvent franc a affirmé que les blagues de Lord Alan Sugar étaient toutes « scénarisées » et qu’il n’en écrivait aucune.

Partageant le clip avec ses 31 200 adeptes de TikTok, Lottie a suggéré que la vidéo révélatrice pourrait en fait « lui causer des ennuis », mais elle était prête à le faire quand même.

Elle a ensuite énuméré un certain nombre de « secrets » qui, selon elle, avaient eu lieu pendant le spectacle.

«Les blagues de Lord Sugar dans la salle de conférence, oui, il n’en écrit aucune», a-t-elle dit à ses partisans.

«Ils sont tous scénarisés et il a un morceau de papier et il les marque comme il les dit.

Elle a ensuite ajouté: « Karren Brady et Claude Littner ne vous suivent qu’environ 30% du temps et c’est toujours lorsque vous vous trompez. »

L’ancien bibliothécaire – qui a été sauvagement renvoyé dans l’émission de 2019 – a ensuite révélé que certaines ventes ne comptaient pas si elles n’étaient pas filmées.

Elle a poursuivi: « La pression de leur présence vous met sur les nerfs. Si cela ne s’est pas produit devant la caméra, cela ne s’est pas du tout produit.







« Par exemple, si vous effectuez une vente mais qu’elle est hors champ, elle ne sera pas comptabilisée dans les gains de votre équipe ou dans vos efforts personnels – cela ne s’est tout simplement pas produit, même si c’était environ 80 000 £. »

Lottie était une candidate controversée lorsqu’elle est apparue lors de la saison 2019.

Elle a ensuite été réprimandée par la BBC pour des messages « inappropriés » dans un groupe WhatsApp et pour avoir utilisé un langage raciste en se référant à l’un de ses collègues concurrents.







L’ancien candidat apprenti a ensuite prétendu faire face à une série de trolls après avoir quitté la série.

L’année dernière, Lottie a partagé une vidéo dans laquelle elle s’est ouverte sur les abus qu’elle avait subis à la suite de l’émission et a parlé de son regret d’être même allée à la télévision.

« Je viens de participer à un programme, j’aurais aimé ne pas l’avoir fait, c’est mon plus grand regret … laissez-moi tranquille », a-t-elle déclaré dans la vidéo.

