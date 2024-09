Lottie, la sœur de Kate Moss, affirme avoir eu une crise d’épilepsie sous l’effet d’Ozempic. Un expert évoque l’importance d’utiliser correctement ces médicaments.

Le mannequin Lottie Moss s’exprime contre l’utilisation de médicaments contre le diabète pour perdre du poids après avoir prétendument eu une crise après avoir pris de l’Ozempic.

La sœur de 26 ans de l’icône de la mode des années 1990, Kate Moss, s’est exprimée sur son podcast cette semaine, elle a raconté comment elle avait essayé Ozempic – qu’elle avait obtenu par l’intermédiaire d’un ami – et comment elle avait souffert de conséquences sur sa santé.

Moss a d’abord cherché à obtenir ce médicament alors qu’elle se sentait mal à l’aise avec son poids et espérait l’utiliser pour perdre du poids. Elle a dit qu’un ami l’a aidée à entrer en contact avec un médecin qui pourrait prescrire le médicament. « C’était plutôt honnête, je ne vais pas mentir, ça venait d’un médecin, mais ce n’était pas comme si vous alliez dans un cabinet médical et qu’il vous le prescrivait, il prenait votre tension artérielle, il faisait tous ces tests, ce dont vous avez besoin lorsque vous prenez quelque chose comme Ozempic », a déclaré Moss.

Ozempic contient le principe actif sémaglutide et est utilisé pour la gestion du diabète. On ne sait cependant pas si Moss a reçu Ozempic en particulier ou une autre version du médicament.

« Je l’ai pris pendant deux semaines, et on reçoit comme un stylo, puis il y a différentes doses », a expliqué Moss. « Et on prend une injection une semaine, une autre la semaine suivante, et on la prend comme, chaque semaine. Et je ne me suis jamais senti aussi malade de ma vie. Je vomissais. C’était horrible. J’ai pris une dose plus faible la première fois que je l’ai pris, puis j’ai augmenté la dose, et j’ai fini par rester au lit pendant deux jours. »

Moss a déclaré qu’elle avait fini par avoir une crise à l’hôpital en raison de « sa déshydratation », décrivant cette épreuve comme « l’une des choses les plus effrayantes qui me soit arrivée dans ma vie ».

« J’espère qu’en parlant de cela, cela pourra servir de leçon à certaines personnes et leur faire comprendre que cela n’en vaut pas la peine. C’est pour le diabète », a-t-elle déclaré.

Ce que dit un expert

Dr. Mélanie Jayprofesseure agrégée à la NYU Grossman School of Medicine et directrice du Comprehensive Program on Obesity, a déclaré à Yahoo Life qu’il était important de noter que Moss n’était pas sous la supervision d’un médecin et qu’il n’était donc « pas un bon candidat pour le médicament ». Elle note également que Moss ne prenait pas le médicament comme prévu par les fabricants de médicaments. Pour Ozempic, en particulier, « vous commencez [on a] « Une dose de 0,25 mg par semaine pendant un mois avant de passer à la dose suivante pour que votre corps puisse s’y habituer », explique Jay. « Ensuite, vous passez à la dose suivante chaque semaine pendant un mois. »

Cependant, Moss a pris une dose plus élevée la semaine suivante, après quoi elle est devenue très malade.

Jay a également déclaré qu’il n’était pas clair si Moss prenait de l’Ozempic ou une autre version d’un médicament pour perdre du poids, ce qui pourrait expliquer les différences de dosage. Lorsque vous recevez une boîte d’Ozempic d’une pharmacie, vous recevez quatre stylos de la même dose pour le mois.

Quelle est la fréquence des surdoses d’Ozempic ?

En décembre 2023, les centres antipoison ont signalé une augmentation de 1 500 % des appels liés aux médicaments injectables pour la perte de poids. Plus tôt ce mois-ci, Centre antipoison de l’Utah a signalé une augmentation de 640 % des appels depuis 2020, avec plus d’appels en 2024 que les années précédentes.

En juillet, la Food and Drug Administration a émis un avertissement à propos des surdoses de sémaglutide, qui est également l’ingrédient actif de Wegovy, le médicament fabriqué par la société pharmaceutique Novo Nordisk et spécifiquement destiné à la perte de poids.

La FDA a déclaré que les personnes qui prenaient trop de sémaglutide présentaient des symptômes tels que :

Vomissement

Diarrhée

Évanouissement

Mal de tête

Migraine

Déshydratation

Pancréatite aiguë

Calculs biliaires

Certaines personnes ont demandé une hospitalisation en raison de leurs symptômes, a rapporté la FDA.

L’avertissement ne concernait cependant pas les médicaments fabriqués par Novo Nordisk, mais les versions magistrales du sémaglutide. Le sémaglutide magistral est fabriqué par des pharmacies qui créent des médicaments personnalisés en mélangeant ou en modifiant des ingrédients pour répondre aux besoins spécifiques d’un patient. Ces versions peuvent ne pas répondre aux mêmes normes que les médicaments approuvés par la FDA, car elles ne sont pas soumises à la même surveillance.

Dans ce cas, le problème résidait dans le dosage : alors qu’Ozempic et Wegovy sont vendus sous forme de stylos préremplis, les versions composées sont généralement vendues sous forme de flacons, de sorte que les patients peuvent s’administrer par erreur une dose plus élevée que celle recommandée.

Joseph Lambsondirecteur du Centre d’information sur les poisons et les drogues du Nouveau-Mexique, auparavant expliqué à Healthline« La plupart de ces stylos n’administrent qu’une seule dose, et il suffit d’appuyer sur le bouton pour activer le stylo. Vous l’injectez comme un EpiPen et vous recevez votre dose. Mais ces préparations composées sont plus susceptibles de provoquer une surdose parce qu’elles sont généralement distribuées dans un flacon, accompagné d’une aiguille et d’une seringue. »

Si vous choisissez d’utiliser une version composée des médicaments, sachez qu’ils « présentent un risque plus élevé pour les patients que les médicaments approuvés par la FDA, car les médicaments composés ne font pas l’objet d’un examen préalable à la mise sur le marché de la FDA en matière de sécurité, d’efficacité ou de qualité », selon la FDA.

« Les médicaments composés ne devraient être utilisés pour répondre aux besoins d’un patient que si les besoins médicaux du patient ne peuvent pas être satisfaits par un médicament approuvé par la FDA disponible », a expliqué l’agence fédérale.

L’essentiel

Si vous envisagez de prendre du sémaglutide pour perdre du poids, il est important d’en parler à votre médecin, qui pourra vous guider dans l’obtention d’une ordonnance pour l’un des médicaments disponibles sur le marché. Il pourra également évaluer si ces médicaments sont vraiment appropriés pour vous, car ils sont censés être prescrits uniquement aux personnes qui répondent à certains critères de santé, comme un IMC supérieur à un certain objectif ou une condition liée au poids comme l’hypertension.

Les pharmacies de préparations magistrales permettent aux personnes d’avoir accès à des médicaments pendant les pénuries auxquelles sont confrontées de nombreuses personnes à la recherche de médicaments pour perdre du poids. Elles peuvent également être une option pour les personnes qui pourraient bénéficier de ces médicaments mais qui ne peuvent pas les obtenir via leur assurance en raison de problèmes de coût. (Ozempic et Wegovy peuvent coûter jusqu’à 1 000 $ par mois.)

Il est toutefois important de savoir que ces médicaments composés comportent également des risques, notamment un dosage plus compliqué. Un médecin peut vous guider tout au long de ce processus, c’est pourquoi il est toujours préférable de consulter un médecin avant de vous lancer dans un traitement pour perdre du poids.