Lotte Healthcare cherche à offrir un service de diagnostic de la maladie d’Alzheimer basé sur l’IA

L’unité de soins de santé du conglomérat diversifié sud-coréen Lotte s’est associée à iMediSync pour co-développer de nouveaux services de soins de santé basés sur l’IA.

Sur la base d’un communiqué de presse, les deux sociétés ont signé un protocole d’accord pour coopérer sur une coentreprise à moyen et long terme qui exploite la technologie de l’IA pour le bien-être et les soins aux personnes âgées. Ils ont également l’intention de travailler ensemble sur certaines activités de marketing et de branding pour promouvoir leurs prochaines offres technologiques.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Fondée en 2012, iMediSync développe des outils de dépistage EEG basés sur l’IA pour diagnostiquer les troubles neuropsychiatriques comme la maladie d’Alzheimer.

Lotte Healthcare, qui exploite une application de santé mobile appelée Cazzle, envisage d’offrir la capacité de dépistage EEG d’iMediSync dans le cadre de leur collaboration. Cazzle exploite l’IA et les informations de santé individuelles pour fournir des recommandations de santé personnalisées aux utilisateurs.

LE CONTEXTE PLUS LARGE

Lotte Healthcare semble se concentrer sur la santé mentale cette année. Au début de cette année, la société a été signalée comme l’un des investisseurs stratégiques de Atommerce, l’opérateur de l’application de santé mentale Mind Cafe en Corée du Sud.

Son incursion dans le domaine de la santé mentale ne pouvait pas arriver à un moment plus opportun. Lorsque la pandémie a fermé les cliniques et les hôpitaux pour les patients cherchant des consultations et un traitement pour une maladie mentale, le taux d’accès aux services de santé mentale est tombé à un peu plus d’un dixième de la population sud-coréenne. La télémédecine et les applications de santé mobiles offrent une option alternative pour accéder à ces services nécessaires dans un pays où plus de 100 000 personnes ont été diagnostiquées avec des troubles mentaux et comptent.