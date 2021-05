Loterie Ohio Vax-a-Million; vaccinations rurales; Lollapalooza

Le conseiller principal de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, Andy Slavitt, a exhorté mardi les jeunes Américains à se faire vacciner, affirmant que son propre fils luttait contre les symptômes à long terme de l’infection.

«Il est jeune et en forme, et dans la fleur de l’âge. Mais six mois plus tard, il souffre toujours de tachycardie (rythme cardiaque rapide), d’essoufflement et de symptômes pseudo-grippaux persistants et fréquents « , a déclaré Slavitt lors d’un briefing à la Maison Blanche. » Ses mains sont froides au toucher. «

Slavitt a déclaré que la durée des symptômes n’était pas claire. Il a dit que « beaucoup, beaucoup » de jeunes sont plus gravement malades que son fils, et que plus d’un tiers des patients hospitalisés COVID ont moins de 50 ans.

«Mon message aux jeunes est simple. Faites-vous vacciner», a déclaré Slavitt. « C’est la chose la plus importante que vous puissiez faire maintenant. »

► Le procureur américain du Maine a saisi 3,6 millions de dollars sur le compte bancaire de Med-Tech Resource LLC, affirmant que la société basée dans l’Oregon était impliquée dans des accords de vente de masques N95 contrefaits et de faux respirateurs à l’État du Maine.

►La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot, a annoncé que le festival de musique de Lollapalooza reviendrait à Grant Park à pleine capacité du 29 juillet au août. 1 janvier 2021. La programmation sera dévoilée mercredi.

►Les électeurs de Pennsylvanie se sont prononcés mardi sur deux questions de vote qui visent à limiter les déclarations d’urgence d’un gouverneur en cas de catastrophe. Les législateurs républicains sont contrariés par les fermetures ordonnées par le gouverneur démocrate Tom Wolf pendant la pandémie.

►L’éditeur du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, devrait lui verser plus de 5 millions de dollars pour le livre qu’il a écrit l’année dernière sur sa gestion de la pandémie, selon les déclarations de revenus et les documents d’éthique récemment publiés.

►Les premières données indiquent que les vaccins utilisés aux États-Unis sont efficaces contre la variante qui ravage maintenant l’Inde, a déclaré le Dr Anthony Fauci.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,9 millions de cas confirmés de coronavirus et 586000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 163,7 millions de cas et 3,39 millions de décès. Plus de 344,5 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 274,4 millions ont été administrées, selon le CDC. Près de 123,8 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 37,4% de la population.

Taux de vaccination rurale inférieurs aux taux urbains

Les taux de vaccination contre le coronavirus à travers le pays sont plus faibles dans les comtés ruraux que dans les comtés urbains chez les deux sexes et dans tous les groupes d’âge, selon un rapport fédéral publié mardi. L’analyse, publiée par les Centers for Disease Control and Prevention, a examiné les taux de vaccination jusqu’au 10 avril. Elle a révélé que les comtés ruraux avaient un taux d’environ 39% contre 46% dans les comtés urbains.

«Nous restons déterminés à écouter et à tendre la main aux communautés de tous les coins des États-Unis dans notre travail pour réduire ces différences et pour nous assurer que la couverture vaccinale est équitable, que vous viviez dans des zones rurales ou urbaines», directeur du CDC A déclaré le Dr Rochelle Walensky.

Walensky a déclaré que 60% des Américains adultes avaient reçu au moins une dose de vaccin, attribuant aux vaccins un nombre en baisse constante de nouveaux cas et d’hospitalisations. La moyenne sur sept jours des nouveaux cas est tombée à des chiffres jamais vus depuis mars 2020, essentiellement le début de la pandémie, a-t-elle déclaré.

3 milliards de dollars ciblent la toxicomanie et les problèmes de santé mentale liés à une pandémie

Les responsables fédéraux de la santé débloquent 3 milliards de dollars pour aider les États à faire face à la hausse des effets de la toxicomanie et de la santé mentale de la pandémie de coronavirus. L’argent du projet de loi de secours contre les coronavirus sera divisé à parts égales entre la subvention globale pour les services de santé mentale communautaire et la subvention globale pour la prévention de l’abus de substances et le traitement, triplant à peu près l’engagement fédéral envers les programmes, selon des responsables.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont récemment signalé 90 000 décès par surdose pour la période de 12 mois se terminant en septembre dernier, 20 000 de plus qu’à la même période un an plus tôt.

Les habitants de l’Ohio vaccinés s’inscrivent à la loterie Vax-a-Million, remportant des prix d’un million de dollars

Les habitants de l’Ohio ont commencé mardi à s’inscrire à la loterie Vax-a-Million et à avoir la possibilité de réclamer des prix en espèces d’un million de dollars ou des bourses d’études universitaires s’ils peuvent prouver qu’ils ont reçu au moins un vaccin contre le COVID-19.

Les tirages de la loterie, conçus pour lutter contre l’hésitation à la vaccination, devraient avoir lieu cinq mercredis consécutifs à partir du 26 mai à la télévision en direct.

«Nous avons entendu dire que les services de santé locaux et les pharmacies voient de plus en plus de personnes se faire vacciner», a déclaré le gouverneur Mike DeWine. « C’est une super nouvelle! »

Le plan prévoyait initialement d’utiliser les registres d’inscription des électeurs pour choisir les gagnants pour le prix en espèces, mais les responsables de l’État ont opté pour une inscription en ligne ou un numéro sans frais à la place. En s’inscrivant, les gagnants accepteront de faire vérifier leurs dossiers de vaccination et d’être annoncés publiquement, ont déclaré des responsables de l’État. Les résidents de l’Ohio âgés de 18 ans ou plus, ayant reçu au moins une dose de vaccin et inscrits au tirage au sort sont éligibles pour les prix en argent. Cinq gagnants seront choisis pour recevoir 1 million de dollars chacun.

Les adolescents de l’Ohio de 12 à 17 ans qui ont reçu une dose de vaccin et enregistrés sont éligibles pour les bourses, qui couvriront les frais de scolarité, le logement et les livres pendant quatre ans dans un collège ou une université publique de l’Ohio.

– Laura A. Bischoff, The Columbus Dispatch

Fauci reconnaît la confusion sur les directives des masques CDC

Le Dr Anthony Fauci admet que les conseils des Centers for Disease Control and Prevention publiés la semaine dernière selon lesquels les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de porter de masques dans la plupart des cas, même à l’intérieur, ont conduit à une «confusion». Fauci a déclaré à ABC News qu’il comprenait pourquoi certaines entreprises pourraient continuer à exiger des masques puisqu’elles ne savent pas qui a été vacciné. L’administration Biden a rejeté l’idée d’un «passeport» pour les vaccins émis par le gouvernement.

« Le problème et le problème est que nous n’avons aucun moyen de savoir qui est vacciné et qui ne l’est pas », a déclaré Fauci.

Les détaillants confrontés à des problèmes de masque pourraient faire face à une controverse sur la vaccination

Les Centers for Disease Control and Prevention peuvent dire que les Américains entièrement vaccinés n’ont plus besoin de porter des masques faciaux, mais les conflits dans les magasins ne vont pas simplement disparaître. Les détaillants qui ont abandonné les règles relatives aux masques pour les personnes vaccinées ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas d’interroger qui que ce soit ou de demander leurs cartes de vaccination à la porte et se fieraient plutôt au système de l’honneur.

«Les employés du commerce de détail n’auraient jamais dû être la police des masques, et ils ne peuvent pas être la police des vaccins», a déclaré Brian Dodge, président de la Retail Industry Leaders Association. «Les entreprises examinent ces commandes et essaient de comprendre ce qu’elles peuvent faire de manière appropriée pour se conformer et assurer la sécurité de tout le monde dans leurs magasins.»

– Kelly Tyko

Le gouverneur du Tennessee Lee rejette les incitations à encourager les vaccinations

Alors que certains gouverneurs républicains ont adopté l’argent liquide et d’autres incitations pour encourager les hésitants à se faire vacciner, le gouverneur Bill Lee dit qu’il n’a pas l’intention d’offrir des programmes similaires dans le Tennessee. La Virginie occidentale offre 100 $ pour toute personne âgée de 16 à 35 ans qui a reçu le vaccin. Le Maryland offre 100 $ à tous les employés de l’État qui le prennent. L’Ohio a ses loteries d’un million de dollars. Le Tennessee continue de faire face à une hésitation à la vaccination dans les régions rurales de l’État, où de nombreux résidents conservateurs et religieux ont jusqu’à présent refusé le vaccin.

« Nous avons considéré comme notre objectif principal de rendre le vaccin disponible à tout le monde dans tous les coins de cet État, et c’est la partie que nous croyons être l’obligation de l’État », a déclaré Lee. « Nous n’avons donc aucun plan d’incitation. »

– Natalie Allison, Nashville Tennessean

Les homicides augmentent en Californie au milieu des fermetures d’écoles et de programmes pour les jeunes

Au milieu d’une pandémie qui a laissé les agences d’application de la loi étirées par des fermetures minces et forcées qui laissaient les jeunes hommes avec peu à faire, la Californie a enregistré une flambée dévastatrice d’homicides en 2020 qui a frappé particulièrement durement les communautés noires et latino-américaines.

Le nombre de victimes d’homicide en Californie a bondi de 27% de 2019 à 2020, à environ 2300, marquant la plus forte augmentation d’une année à l’autre en trois décennies, selon les données préliminaires des certificats de décès du département de la santé publique de Californie.

L’augmentation de la violence meurtrière s’est déroulée dans de larges pans de l’État, urbains et ruraux, et a été vivement ressentie dans la région de la baie de San Francisco. Parmi les 10 comtés les plus peuplés de Californie, les augmentations les plus marquées ont été signalées dans le comté d’Alameda, où les homicides ont augmenté de 57%, suivi de Fresno (44%), Sacramento (36%) et Los Angeles (32%).

– Winston Gieseke, USA TODAY Network

Contribuer: The Associated Press