Loterie Mega Millions du Delaware, jouez aux numéros gagnants du 6 septembre 2024

Prix ​​jusqu’à 599 $ : Réclamez-les chez n’importe quel détaillant de la Delaware Lottery, en personne au bureau de la Delaware Lottery, ou envoyez votre billet signé et le formulaire de réclamation par courrier ; imprimez votre nom/adresse au dos du billet et conservez une copie/photo pour vos archives. Par courrier, envoyez les billets originaux et la documentation à : Delaware Lottery, 1575 McKee Road, Suite 102, Dover, DE 19904.