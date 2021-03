Moins de la moitié du personnel des foyers de soins a accepté son vaccin Covid dans certaines parties de Londres – malgré le fait de travailler avec des résidents âgés qui risquent le plus de mourir de la maladie, ont révélé des chiffres officiels.

Les statistiques du NHS England ont montré que 74,3% du personnel des foyers de soins à travers le pays avaient reçu leur première dose du vaccin le 7 mars.

Mais les données – qui divisent le pays en 150 zones – montrent que l’adoption du vaccin salvateur parmi les soignants et les résidents varie considérablement à travers le pays.

Lambeth, dans le sud de Londres, a la plus faible proportion de membres du personnel des maisons de soins vaccinés, avec un taux de participation de seulement 42,6%. En comparaison, sept régions ont vacciné plus de 85 pour cent, les îles Scilly inoculant les 30 membres du personnel de leur maison de soins.

Tout le personnel des maisons de soins aurait dû se voir offrir une première dose du vaccin, le déploiement du vaccin Covid en Angleterre étant officiellement élargi aux plus de 55 ans cette semaine.

Mais une énorme loterie de codes postaux en cours de déploiement a vu le jour ces dernières semaines, avec des adultes en bonne santé dans la vingtaine parvenant à se faire vacciner. La campagne de vaccination gigantesque doit se dérouler sans heurts pour que le verrouillage soit facilité en toute sécurité dans les mois à venir.

Les chiffres d’hier – qui offrent la ventilation régionale la plus à jour du déploiement – montrent le pourcentage de soignants qui ont choisi de participer. Il n’inclura pas une petite minorité à qui on a peut-être déjà offert un coup mais qui attendent toujours un rendez-vous.

Les statistiques montrent qu’un fossé est apparu à travers le pays, 18 régions ayant vacciné moins de 60% du personnel, dont 16 à Londres.

Plus de 23 millions de personnes ont maintenant reçu au moins une dose du vaccin contre le coronavirus, mais les responsables de la santé ont à plusieurs reprises fait part de leurs inquiétudes quant à l’hésitation des soignants et du personnel du NHS.

La protection sociale est dans le groupe prioritaire pour le déploiement – qui a commencé en décembre – mais les messages anti-vaxx sur les réseaux sociaux auraient dissuadé certains à qui on a offert un coup.

Moins de la moitié des membres du personnel des foyers de soins ont accepté leur vaccin Covid à Lambeth et Southwark à Londres

Dans tous les quartiers de Londres, sauf un, moins de 70 pour cent du personnel travaillant dans les maisons de retraite ont opté pour le déploiement. Lambeth a non seulement le taux de participation le plus faible parmi le personnel des foyers de soins, mais aussi le quatrième taux de participation le plus bas parmi les résidents admissibles des foyers de soins. Seulement 84,3% des résidents vulnérables ont eu un coup

Les 10 principaux domaines d’utilisation du vaccin par le personnel des foyers de soins Îles Scilly Rutland Barnsley Darlington Plymouth Rotherham Blackpool Shropshire Torbay Gateshead 100,0% 87,0% 86,4% 85,9% 85,3% 85,3% 85,2% 84,8% 84,6% 83,5%

10 domaines inférieurs pour l’utilisation du vaccin par le personnel des foyers de soins Lambeth Southwark Camden Wandsworth Redbridge Westminster Luton Barnet Enfield Hackney 42,6% 48,8% 50,5% 51,5% 53,5% 54,8% 55,8% 56,0% 56,3% 56,3%

Les régions du Nord avaient tendance à obtenir les meilleurs résultats dans le déploiement auprès du personnel des foyers de soins, neuf des quinze premières régions se trouvant dans le Nord.

Il s’agissait de: Barnsley (86,4%), Darlington (85,9%), Rotherham (85,3%), Blackpool (85,2%), Gateshead (83,5%), Cheshire East (82,7%), County Durham (82,7%) pour cent), Bury (82,3 pour cent) et Cumbria (82,3 pour cent).

Pendant ce temps, tous les quartiers de Londres, sauf un, ont vu moins de 70 pour cent du personnel travaillant dans les maisons de retraite adhérer au déploiement.

Lambeth a non seulement le taux de participation le plus faible parmi le personnel des foyers de soins, mais aussi le quatrième taux de participation le plus bas parmi les résidents admissibles des foyers de soins.

Seulement 84,3% des résidents vulnérables ont eu un coup.

Southwark était la seule autre région à vacciner moins de la moitié du personnel des foyers de soins, avec seulement 327 de ses 670 soignants ayant reçu leur première dose – un taux de 48,8%.

L’arrondissement londonien a été suivi par Camden (50,5%), Wandsworth (51,5%), Redbridge (53,5%) et Westminster (54,8%).

L’adoption est encore pire pour les soignants inscrits au CQC qui travaillent dans les maisons de personnes vulnérables, huit quartiers de Londres ayant vu moins de 30% des personnes vaccinées.

Seulement 24,7% du groupe de 2 489 personnes ont été vaccinés à Islington, au nord de Londres, la zone étant suivie par Lewisham, Greenwich et Croydon au sud de la rivière.

Les sans-abri seront augmentés de la liste des priorités du vaccin Covid du Royaume-Uni sur les conseils de conseillers JAB Matt Hancock a révélé aujourd’hui que les sans-abri en Angleterre seraient repoussés dans la liste des priorités du vaccin Covid quel que soit leur âge. Le secrétaire à la Santé a déclaré que la décision – recommandée par les principaux conseillers en vaccination du Royaume-Uni – «sauverait plus de vies parmi les personnes les plus à risque dans la société». Il a ajouté qu’il était important que «personne ne soit laissé pour compte». Le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation, qui conseille le N ° 10 sur les personnes à vacciner, a jusqu’à présent classé les personnes en fonction de leur âge et de leur état de santé grave. Mais le groupe d’experts a déclaré qu’il recommandait maintenant que les sans-abri soient inclus parce qu’ils «sont susceptibles d’avoir des problèmes de santé qui les exposent à un risque plus élevé de décès par Covid». Ils seront intégrés dans le sixième groupe prioritaire des neuf premiers du gouvernement, qui comprend toutes les personnes âgées de 16 à 64 ans qui ont un problème de santé grave. Le JCVI a déclaré que les dirigeants locaux du NHS peuvent raccourcir le schéma posologique de 12 semaines s’ils pensent qu’une personne sans-abri ne se présentera probablement pas à son rendez-vous. L’organisme de bienfaisance pour les sans-abri Shelter estime qu’il y a environ 280 000 personnes vivant dans la rue en Angleterre. Cela fait suite à une annonce du Pays de Galles mercredi selon laquelle il plaçait les sans-abri sur sa liste de priorités. On s’attend à ce que l’Écosse et l’Irlande du Nord fassent de même.

Lors de l’analyse des chiffres de la population au sens large, il existe encore un énorme écart dans la performance des quartiers à travers l’Angleterre.

Le déploiement du vaccin Covid en Angleterre a été officiellement élargi aux plus de 55 ans cette semaine et la plupart des plus de 60 ans de l’ensemble de données se seront vu proposer un vaccin, ce qui signifie que les chiffres donnent une indication de l’hésitation à la vaccination.

Dans la ville de Londres, 1 289 personnes de plus de 60 ans ont été vaccinées sur 2 176 personnes de ce groupe d’âge, soit un taux de participation de 59,2%. Il a été suivi de Westminster (59,2%).

Elle a déclaré à MailOnline qu’une partie de la variance de l’utilisation pourrait être expliquée par des problèmes de données démographiques et des personnes ne vivant pas dans les zones urbaines pendant le verrouillage, mais a ajouté que l’hésitation était un problème évident qu’il fallait résoudre.

Stratford-upon-Avon, dans les West Midlands, a enregistré la plus forte participation avec 97,75%, suivie de Telford et Wrekin dans le Shropshire (97,38%), Harborough dans le Leicestershire (97,12%) et Stafford dans le Staffordshire (97,0%).

Cela vient après que MailOnline ait révélé que presque toutes les cinquante circonscriptions d’Angleterre qui étaient à la traîne dans le déploiement du vaccin Covid à la fin du mois de février étaient des zones travaillistes.

À titre de comparaison, les données ont montré que 47 des 50 circonscriptions ayant les taux d’absorption les plus élevés étaient des conservateurs.

Les scientifiques affirment que les zones de vote conservateur ont tendance à être plus riches – avec une participation plus élevée parmi les groupes plus riches – et ont moins de minorités ethniques, ce qui peut améliorer les performances du déploiement.

Les députés travaillistes ont affirmé aujourd’hui que leurs régions n’avaient pas bénéficié du fonds gouvernemental de 23 millions de livres pour les champions communautaires, qui visait à stimuler l’utilisation du vaccin parmi les minorités ethniques les plus vulnérables.

Seulement 2,1 millions de livres (huit pour cent) du programme ont été dépensés à Londres, qui est en grande partie travailliste, même si la capitale abrite environ 15 pour cent de la population anglaise.

Huit des dix circonscriptions où la participation est la plus faible à travers le pays affirment n’avoir reçu aucun financement du programme.

Mais le gouvernement affirme que les fonds ont été équitablement répartis en fonction de divers facteurs, notamment les taux d’infection par Covid et les niveaux de mauvaise santé.