Loterie du repêchage NBA 2023: le «phénomène français» Victor Wembanyama pour connaître sa destination NBA | Nouvelles de la NBA

Mardi soir, ou aux premières heures du mercredi matin pour ceux du Royaume-Uni, Chicago accueillera la loterie du repêchage de la NBA, un événement où 14 balles de ping-pong entrent dans une trémie, et les numéros des quatre premières balles seront correspondant à une combinaison attribuée à une équipe.

Cette équipe qui remporte le choix n ° 1 l’utilisera pour choisir Victor Wembanyama.

Le phénomène français de 7 pieds 4 pouces capte déjà l’imagination et l’attention du monde du basket-ball et a déjà suscité l’intérêt du lauréat d’un Oscar Michael Douglas.

« J’ai vu Victor jouer deux fois en personne et deux fois à la télévision », a déclaré Douglas, qui a travaillé près de Paris dans le rôle de Benjamin Franklin, à l’Associated Press. « Et je suis allé spécialement pour le voir jouer. Je veux savoir où il va. »

Il en va de même pour tout le monde, en particulier le propriétaire des Houston Rockets, Tilman Fertitta.

Fertitta a déclaré à la chaîne de télévision de Houston KPRC en février lors d’une célébration du Mardi Gras de « prier pour Victor » alors que les Rockets étaient dans la seconde moitié de leur terrible saison et que l’équipe était en bonne voie pour la loterie à ce moment-là.

Il n’a pas dit Wembanyama. Il n’était pas obligé. Tout le monde sait ce qu’il voulait dire.

Les Rockets, aux côtés de San Antonio et de Detroit ont tous les meilleures chances de le faire atterrir – 14% chacun.

Les chances diminuent un peu au fur et à mesure que l’on descend la ligne des autres espoirs de loterie: Charlotte Hornets (12,5%), Portland Trail Blazers (10,5%), Orlando Magic (9%), Indiana Pacers (6,8%), Washington Wizards (6,7%), Utah Jazz (4,5%), Dallas Mavericks (3%), Chicago Bulls (1,8%), Oklahoma City (1,7%), Toronto Raptors (1%) et Nouvelle-Orléans Pélicans (0,5 %).

Les règles de la NBA interdisent aux équipes de discuter publiquement des joueurs éligibles au repêchage, jusqu’à ce qu’ils soient annoncés comme candidats au repêchage. Le maître mot ici : publiquement.

Ils parlent tous entre eux de Wembanyama depuis quelques années maintenant, essayant de trouver de nouvelles façons de décrire un gratte-ciel d’un adolescent qui peut tirer, passer, dribbler et défendre.

« Je suis vivant. J’ai des oreilles et je peux voir la télévision et il y a une loterie. Oui, j’y ai pensé », a déclaré l’entraîneur de San Antonio, Gregg Popovich, le jour où la saison de son équipe s’est terminée en avril. « Duh. Tu pensais que non, que je vis dans une cabine téléphonique ? »

Image:

Wenbanyama est presque certain d’être choisi comme le choix général n ° 1





Une tonne de joueurs de la NBA, même les plus grandes stars du jeu, ont bavardé. LeBron James a appelé Wembanyama « un extraterrestre », et Giannis Antetokounmpo – qui a dit qu’il aimait entendre que Wembanyama le comptait parmi ses joueurs préférés – a insisté pour que l’enfant ait un impact immédiat en NBA.

« En fin de compte, comme nous le savons, les joueurs de la NBA voudront également s’assurer que lorsque quelqu’un est tellement en vogue, qu’ils lui fassent savoir de quoi il s’agit », a déclaré le grand et futur membre du Temple de la renommée du basket-ball de la NBA. dit Pau Gasol.

« Il va être mis au défi. Mais les grands joueurs prospèrent grâce aux défis, n’est-ce pas? Donc, je m’attends à ce qu’il continue de progresser et de s’améliorer et continue de montrer pourquoi les gens sont si excités à son sujet à ce stade. «

Il y a d’autres choix de loterie très appréciés dans ce repêchage qui devraient également améliorer les équipes – parmi eux, Brandon Miller de l’Alabama, les frères jumeaux Amen et Ausar Thompson du programme Overtime Elite, et Scoot Henderson de la G League Ignite. Il a été annoncé lundi que Henderson sera encadré sur et en dehors du terrain par Stephen Curry, quadruple champion NBA des Golden State Warriors.

« Je regarde Scoot et sa famille depuis un moment maintenant, et je suis plus qu’impressionné par ce qu’il a accompli jusqu’à présent, et ravi de le voir prendre le contrôle de son avenir et grandir », a déclaré Curry en annonçant l’alliance avec Henderson – dont l’équipe a joué contre l’équipe de Wembanyama l’automne dernier lors de deux exhibitions près de Las Vegas, dans le cadre de la préparation de ce repêchage.

Henderson respire et pense qu’il a gagné le droit d’être dans la conversation n ° 1, déclarant « Je pense que je peux faire une grande différence ».

Il sera à la loterie, mais pas Wembanyama ; son équipe française, Boulogne-Levallois, a un match mardi. Il sera un peu plus de 2 heures du matin mercredi à Paris lorsque les résultats seront annoncés.

Ce sera le début d’un nouveau chapitre, car celui en cours se termine joyeusement. La fin de sa carrière française a été une célébration, et cela ne fera que continuer.

Mais alors qu’ils disent « au revoir », la NBA est sur le point de dire « bonjour » à la perspective la plus attendue depuis de nombreuses années.