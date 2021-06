Loterie des vaccins au Nouveau-Mexique ; Les cas d’enfants américains sont en baisse

Les taux de vaccination stables se sont accompagnés d’une réduction des infections, des hospitalisations et des décès, mais une nouvelle étude suggère qu’ils pourraient ne pas être suffisants pour mettre fin à la pandémie de coronavirus.

Les masques et la distanciation sociale associés à des vaccinations généralisées ont eu le plus grand impact sur la limitation des infections et des décès, mais les infections continueront d’augmenter si les protections de quarantaine étaient levées, a découvert une équipe de chercheurs de l’Université de Caroline du Nord dans une nouvelle étude.

« Notre étude suggère que, pour une population de 10,5 millions de personnes, environ 1,8 million d’infections et 8 000 décès pourraient être évités pendant 11 mois avec des vaccins COVID-19 plus efficaces, une couverture vaccinale plus élevée et le maintien des NPI (interventions non pharmaceutiques), telles que distanciation et utilisation de masques faciaux », ont-ils écrit.

Le mois dernier, les Centers of Disease Control and Prevention ont publié de nouvelles directives controversées selon lesquelles les Américains entièrement vaccinés n’ont pas besoin de porter de masque, même à l’intérieur, sauf dans les environnements surpeuplés comme les avions, les bus et les établissements de santé.

Les résultats surviennent également alors que les États lèvent les ordonnances de santé et les directives de sécurité à mesure que les vaccinations s’intensifient dans tout le pays.

La plupart des ordonnances sanitaires liées au COVID de l’Ohio, telles que les exigences en matière de masques, les limites de capacité et les directives de distanciation sociale, se terminent mercredi.

Le gouverneur Mike DeWine a annoncé cette décision le 12 mai, affirmant qu’elle avait été rendue possible grâce à l’efficacité des vaccins. L’État a également mis en œuvre le prix incitatif Vax-a-Million de 1 million de dollars pour augmenter les taux de vaccination en retard. Mardi, 45 % de la population de l’Ohio avait été vaccinée.

Également dans l’actualité:

►Le président Joe Biden partagera des mises à jour sur la réponse COVID-19 du pays et les progrès du programme de vaccination mercredi après-midi. L’adresse intervient alors que les États continuent d’intensifier les vaccinations avant l’objectif de l’administration d’inoculer 70% des adultes américains avec au moins un vaccin COVID-19.

►Les National Institutes of Health lancent un essai pour voir si le mélange de types de vaccins est sûr et efficace, après que le Canada a autorisé le mélange d’AstraZeneca et d’autres vaccins.

►Les États-Unis ont enregistré le plus faible nombre de cas de COVID-19 chez les enfants la semaine dernière depuis début octobre avec 34 500 cas, a déclaré l’American Academy of Pediatrics.

►La Journée nationale du beignet est le 4 juin et Krispy Kreme double son beignet de fête gratuit pour ceux qui présentent une preuve de vaccination contre le COVID-19. Depuis mars, ils ont déjà récompensé plus de 1,5 million de beignets glacés à leurs clients grâce à leur programme d’incitation aux vaccins. La Journée nationale du beignet rendra l’initiative un peu plus douce.

📈 Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,2 millions de cas confirmés de coronavirus et 595 200 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 171 millions de cas et 3,55 millions de décès. Plus de 135,8 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 40,9% de la population, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: L’Organisation mondiale de la santé a renommé les variantes de COVID-19 avec des noms de lettres grecques – et voici pourquoi. Lire l’histoire complète.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

L’UE lance un programme de passeport vaccinal

L’Union européenne a lancé le certificat numérique COVID de l’UE dans toute la région. Le « pass numérique » créera un hub unique permettant à tous les citoyens de l’UE de conserver leur vaccination et leur statut COVID-19 lorsqu’ils traversent les frontières et voyagent. Le pass numérique utilise des codes QR uniques pour tout le monde, avec des codes papier accessibles à ceux qui n’ont pas d’appareil. Jusqu’à présent, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, la Croatie et la Pologne ont réussi les tests techniques et ont commencé à délivrer les certificats de l’UE.

Le Nouveau-Mexique institue une loterie sur les vaccins avec un grand prix de 5 millions de dollars

Se faire vacciner contre la maladie COVID-19 « est la bonne chose à faire – pour vous-même, pour votre famille et pour votre État », a déclaré mardi le gouverneur Michelle Lujan Grisham dans un communiqué. Et il pourrait aussi y avoir de l’argent dedans.

Le gouverneur a annoncé que le département de la santé de l’État et la Loterie du Nouveau-Mexique lançaient conjointement un tirage au sort « Vax 2 the Max », avec 10 millions de dollars en espèces et d’autres prix disponibles pour les résidents qui acceptent les vaccins contre la maladie contagieuse causée par le roman SRAS-CoV -2 coronavirus. Le grand prix du Nouveau-Mexique, financé par l’argent fédéral de secours en cas de pandémie, est en tête des prix de loterie des vaccins offerts en Californie et en Ohio. La Californie a offert un grand prix de 1,5 million de dollars. Le Nouveau-Mexique est l’un des États les plus pauvres du pays, se classant au 48e rang pour le revenu par habitant d’environ 45 800 $, selon le Bureau of Economic Analysis du département américain du Commerce.

– Algernon D’Ammassa, Las Cruces Sun-News

Certains États vaccinent plus de personnes à l’intérieur des prisons qu’à l’extérieur

Certains États, dont la Californie, ont vacciné un taux plus élevé d’individus à l’intérieur des prisons qu’à l’extérieur, tandis que d’autres ont du mal à vacciner leur population carcérale.

« L’éducation est vraiment la clé », a déclaré au New York Times Lauren Brinkley-Rubinstein, professeur à la faculté de médecine de l’Université de Caroline du Nord qui dirige le COVID Prison Project. « Surtout dans un contexte carcéral, où il y a généralement beaucoup de méfiance à l’égard du personnel de santé et du personnel correctionnel, cet élément d’éducation devient encore plus important », a-t-elle déclaré.

Plus de 73% des détenus des prisons de Californie et du Kansas ont reçu au moins une dose de vaccin Covid, selon les données du projet. En revanche, 56 % de tous les Californiens ont reçu leur première dose, selon le Times. Les populations carcérales ont été parmi les plus durement touchées. Les personnes incarcérées sont infectées à un taux plus de cinq fois supérieur au taux global du pays, a rapporté l’Equal Justice Intiative.

Les experts suggèrent que Taïwan respecte une distance sociale plus stricte

Après presque un an de très peu de cas de COVID-19 signalés à Taïwan, une récente épidémie montre que la stratégie de confinement à elle seule ne sera pas durable pour une solution à long terme sur la transmission du coronavirus. Benjamin Cowling, professeur et chef de la division d’épidémiologie et de biostatistique de l’École de santé publique de l’Université de Hong Kong, a déclaré à CNBC que les nouvelles variantes étaient à blâmer.

« Probablement moins de 1% de leur population a eu une infection naturelle et donc une immunité naturelle, et … moins de 1% ont été vaccinés – ils sont donc presque complètement sensibles », a déclaré Cowling.

Lundi, Taïwan a signalé plus de 8 500 cas confirmés de COVID et 124 décès. Compte tenu de la lenteur des progrès de la vaccination dans le pays, Cowling a suggéré que les autorités taïwanaises suivent une distanciation sociale plus stricte pour lutter contre l’épidémie.

Contribuer: The Associated Press