Loterie Covid : la Slovaquie va déployer un programme de prix en espèces pour inciter les gens à se faire vacciner

Le plan, soumis par le plus grand parti au pouvoir en Slovaquie, le peuple ordinaire (OLANO), a été approuvé par le parlement vendredi. Dans un message sur Facebook saluant l’approbation, OLANO a déclaré que l’objectif commun était de « construire une immunité collective contre le Covid-19 le plus rapidement possible », et a noté l’augmentation inquiétante des cas dans d’autres pays en raison de la variante Delta plus transmissible.

Le ministère des Finances du pays discutait du plan depuis un mois comme moyen d’inciter financièrement les gens à se faire vacciner contre le coronavirus, le programme de loterie visant à offrir des prix en espèces hebdomadaires pouvant atteindre 2 millions d’euros. Tout citoyen slovaque est éligible pour jouer tant qu’il est vacciné et qu’il a plus de 18 ans. Chaque personne sera inscrite au tirage au sort deux fois – une fois après chacune des deux doses.

Une autre incitation lancée parallèlement au programme de loterie consiste en des prix en espèces pour convaincre d’autres personnes de se faire vacciner, qui augmentent en fonction de l’âge. Si quelqu’un parvient à convaincre une personne de plus de 60 ans de se faire vacciner, il recevra 90 €, tandis que convaincre une personne de 50 à 60 ans peut rapporter 60 €, et seulement 30 € pour les moins de 50 ans.

La Slovaquie n’est que le dernier pays à mettre en œuvre un tel programme. La Grèce a récemment émis une carte prépayée « freedom pass » permettant aux personnes âgées de 18 à 25 ans de dépenser 150 € en voyages et divertissements. Et en Inde, les magasins et les restaurants ont proposé des produits à prix réduit aux personnes vaccinées. Le géant de la restauration rapide McDonald’s a même mis en place un programme qui offre 20% de réduction pour ceux qui ont eu une photo Covid.

La Californie a également lancé une loterie de vaccination – de 1,5 million de dollars et 50 000 dollars de prix en espèces – afin de vacciner autant de personnes que possible dans l’État avant d’assouplir ses restrictions Covid le 15 juin.

Le taux de vaccination de la Slovaquie contre le Covid-19 n’a pas encore pris l’élan souhaité. Les données compilées par Our World In Data indiquent qu’en date de jeudi, seulement 37,4 % de la population avait reçu une dose d’un vaccin et un peu moins de 30 % était complètement vacciné. La Slovaquie est l’un des pays européens les moins vaccinés en termes de doses administrées pour 100 personnes.

