L’OTAN va renforcer sa présence au Kosovo dans un contexte de tensions croissantes avec la Serbie

L’OTAN a annoncé vendredi qu’elle renforçait sa présence militaire au Kosovo après que quatre personnes ont été tuées dans une fusillade le week-end dernier et que les États-Unis ont exprimé leur inquiétude quant au renforcement des forces serbes le long de la frontière de leur ancien territoire.

Le Premier ministre du Kosovo a salué la décision de l’OTAN, affirmant que l’attaque de dimanche, impliquant une trentaine d’hommes armés, est un nouveau signe que la Serbie veut déstabiliser son ancienne province du sud avec l’aide de son allié la Russie.

« Ces gens veulent remonter le temps », a déclaré le Premier ministre Albin Kurti à l’Associated Press. « Ils veulent revenir en arrière de 30 ans. Mais cela n’arrivera pas. »

En 1999, l’OTAN a lancé une campagne de bombardements sur les positions serbes pour mettre un terme à la répression contre les séparatistes albanais au Kosovo et mettre fin à une guerre qui a fait environ 10 000 morts, pour la plupart des Albanais de souche.

Plus tôt vendredi, la police du Kosovo a effectué des descentes dans plusieurs localités d’une région du nord du pays dominée par les Serbes, où les violences du week-end ont fait un policier du Kosovo et trois insurgés serbes morts, augmentant les tensions à un point d’ébullition.

REGARDER | Affrontements dans le nord du Kosovo plus tôt cette année :

Davantage de soldats de l’OTAN se rendent au Kosovo alors que les affrontements ethniques se multiplient D’autres troupes de l’OTAN sont en route pour maintenir la paix au Kosovo alors que les tensions entre les Serbes et les Albanais de souche s’intensifient. Les récents affrontements ont fait craindre un retour aux violences de la fin des années 1990.

La police a déclaré dans un communiqué qu’elle menait des perquisitions à cinq endroits dans trois municipalités liées à la fusillade de dimanche dans le village de Banjska, au nord du Kosovo. Il s’agit de l’un des pires affrontements depuis la séparation du Kosovo de la Serbie en 2008. Belgrade refuse de reconnaître son indépendance.

L’OTAN a déclaré vendredi que des troupes britanniques supplémentaires seraient placées sous le commandement de sa force au Kosovo « si nécessaire, pour faire face à la situation actuelle ». La force compte actuellement environ 4 500 soldats.

La police du Kosovo monte la garde près du monastère de Banjska, au nord du Kosovo, qui a été le théâtre de l’affrontement meurtrier du week-end dernier. (Armend Nimani/AFP/Getty Images)

Lors de l’attaque de dimanche, une trentaine d’hommes masqués ont ouvert le feu sur une patrouille de police près de Banjska avant de forcer les portes d’un monastère orthodoxe serbe et de se barricader à l’intérieur avec les prêtres et les pèlerins en visite. La fusillade de 12 heures qui a suivi a fait un policier et trois hommes armés morts.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré que l’attaque était « bien coordonnée et planifiée », ajoutant que la taille de la cache d’armes découverte lors de l’attaque menaçait la sécurité des responsables kosovars et du personnel international, y compris les troupes de l’OTAN.

« Tous ceux qui ont participé à la planification et à l’exécution de cette attaque doivent être traduits en justice », a-t-il déclaré.

Le président du Kosovo, Vjosa Osmani, vu dans une interview vendredi, a qualifié les récentes violences d’« acte d’agression » contre le Kosovo et a exigé que la Serbie soit punie. (Visar Kryeziu/Associated Press)

Kirby a également déclaré que les responsables américains surveillaient un vaste déploiement de troupes serbes le long de la frontière avec le Kosovo, le décrivant comme une « mise en scène sans précédent d’artillerie, de chars et d’unités d’infanterie mécanisées serbes avancées ».

Le président serbe Aleksandar Vucic a nié toute accumulation.

« Une désescalade est nécessaire »

Dans une autre interview accordée à l’AP, le président du Kosovo, Vjosa Osmani, a salué la décision de l’OTAN de renforcer ses forces. Osmani et Kurti ont décrit les violences du week-end comme un « acte d’agression » contre le Kosovo et ont exigé que la Serbie soit punie.

Osmani a également qualifié Vucic de « mandataire » du président russe Vladimir Poutine. Certains craignent en Occident que la Russie, agissant par l’intermédiaire de la Serbie, veuille déstabiliser les Balkans et détourner au moins une partie de l’attention de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par Moscou.

La Russie a exprimé son soutien à la Serbie lors des récents affrontements, accusant l’Occident de ne pas avoir protégé les Serbes du Kosovo.

À Belgrade, Vucic a déclaré qu’il s’était entretenu au téléphone avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken et qu’ils « étaient d’accord sur la nécessité d’une désescalade », ainsi que d’un rôle plus important pour la force de l’OTAN au Kosovo.

Le président serbe Aleksandar Vucic, vu vendredi lors d’une conférence de presse à Belgrade, a nié que l’armée serbe renforce sa présence près de sa frontière avec le Kosovo. (Darko Vojinovic/Associated Press)

Il a décrit les hommes armés lors de l’attaque du week-end comme des gens ordinaires qui se sont rebellés pour « protéger leurs maisons ».

« Je ne qualifierai pas les Serbes de terroristes », a déclaré Vucic. « Je me fiche de ce que pensent les autres. »

Les responsables de l’Union européenne ont qualifié la fusillade du week-end dernier d’« attaque terroriste ».