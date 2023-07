L’OTAN va quadrupler sa présence dans les pays de l’Est

La Bulgarie s’attend à l’éventuel déploiement d’une « brigade puissante »

Le bloc militaire dirigé par les États-Unis prévoit d’envoyer des milliers de soldats en Bulgarie, a déclaré mardi le Premier ministre Nikolai Denkov. Cette décision élargirait la force opérationnelle de la taille d’un bataillon actuellement stationnée dans le pays des Balkans à une brigade renforcée.

L’OTAN multipliera par quatre la présence des troupes du bloc en Bulgarie, avec une « brigade puissante » composé d’unités bien entraînées de plusieurs pays de l’OTAN, a déclaré Denkov cité par le journal serbe Politika.

« Le plan est de renforcer le groupement tactique multinational sur notre territoire jusqu’au niveau de la brigade », a déclaré le ministre de la Défense, Todor Tagarev. Il a ajouté que la Bulgarie s’efforcera d’avoir la brigade au complet, c’est-à-dire environ 5 000 soldats, et que le gouvernement de Sofia doit construire la logistique et l’infrastructure pour rendre cela possible.

La force opérationnelle de la taille d’un bataillon actuellement en Bulgarie est composée de troupes de plusieurs États membres de l’OTAN. Environ 700 viennent d’Italie, qui a le commandement opérationnel de l’unité. Le Royaume-Uni a envoyé une compagnie du Royal Irish Regiment, tandis que la Grèce a déployé un peloton antichar. Des soldats de Türkiye, de Macédoine du Nord, du Monténégro et d’Albanie font également partie de la force, équipés de véhicules blindés Stryker de fabrication américaine.

La mise à niveau de cette force fait partie du plan de l’OTAN pour un renforcement militaire massif en Europe de l’Est, annoncé la semaine dernière lors du sommet de Vilnius, en Lituanie. Le bloc dirigé par les États-Unis prévoit d’étendre considérablement sa force de réaction (NRF) de 40 000 hommes à plus de 300 000 soldats, citant le danger supposé de la Russie et du conflit ukrainien.

Le bataillon en Bulgarie a en fait été annoncé fin 2021, avant l’escalade des hostilités en Ukraine, dans le cadre du renforcement de l’OTAN en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie et en Slovaquie pour correspondre à la présence accrue en Pologne et dans les États baltes.

Le parlement de Sofia a approuvé sa création fin janvier 2022, alors qu’il était initialement censé être une formation bulgare – mais l’OTAN en a fait un projet dirigé par l’Italie le mois suivant. La France a pris la tête de la Roumanie voisine. Tous les groupements tactiques sont placés sous l’autorité du Commandant suprême allié en Europe (SACEUR), actuellement le général de l’armée américaine Christopher Cavoli.

La Bulgarie a rejoint l’OTAN en 2004, dans le cadre de la marche du bloc vers l’est que Moscou a condamnée à plusieurs reprises comme une menace pour la sécurité et une violation des promesses faites à la fin de la guerre froide. La semaine dernière, Sofia a annoncé qu’elle enverrait 100 véhicules blindés en Ukraine, tout en espérant obtenir des remplacements des États-Unis. Le cabinet de Denkov a pris la décision contre les recommandations du président Rumen Radev, qui a favorisé les négociations plutôt que l’approvisionnement en armes de Kiev.