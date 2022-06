L’Otan va porter sa force de réaction rapide à 300 000 hommes

L’Otan va multiplier par huit les effectifs de sa force de réaction rapide pour atteindre 300 000 soldats dans le cadre de sa réponse à une “ère de concurrence stratégique”, a déclaré lundi le secrétaire général de l’alliance militaire.

La force de réaction de l’OTAN compte actuellement environ 40 000 soldats qui peuvent se déployer rapidement en cas de besoin. La ministre des Affaires étrangères Anita Anand a déclaré fin mars que le Canada avait jusqu’à 3 400 soldats prêts à servir dans la Force de réaction de l’OTAN, composée d’un mélange de personnel de l’armée, de l’aviation et de la marine.

Couplé à d’autres mesures, notamment le déploiement de forces pour défendre des alliés spécifiques, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que cette décision faisait partie de la “plus grande refonte de la défense et de la dissuasion collectives depuis la guerre froide”.

Stoltenberg a fait ces remarques lors d’une conférence de presse avant un sommet de l’OTAN plus tard cette semaine à Madrid, lorsque les 30 alliés devraient également convenir d’un soutien supplémentaire à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

Stoltenberg a déclaré qu’il s’attend à ce que les alliés indiquent clairement qu’ils considèrent la Russie “comme la menace la plus importante et la plus directe pour notre sécurité”.

Dans le nouveau concept stratégique de l’OTAN, l’alliance devrait également relever pour la première fois les défis de sécurité posés par la Chine, a déclaré M. Stoltenberg. A Madrid, les alliés discuteront de la manière de répondre à l’influence croissante de la Russie et de la Chine dans leur “voisinage sud”, a-t-il déclaré.

Un soldat des forces armées belges se tient à côté d’un véhicule blindé de transport Dingo lors d’exercices militaires conjoints internationaux de la Force de réaction de l’OTAN près de Munster, en Allemagne, le 10 mai. (Morris MacMatzen/Getty Images)

Stoltenberg a déclaré que les alliés accepteront de fournir un soutien militaire supplémentaire à l’Ukraine lorsqu’ils se réuniront en Espagne, les membres de l’OTAN devant adopter un “paquet d’assistance complet renforcé”, comprenant des livraisons de systèmes de communication sécurisés et anti-drones.

À long terme, Stoltenberg a déclaré que les alliés visaient à aider l’Ukraine à passer des armements de l’ère soviétique aux équipements modernes de l’OTAN. Les sept premières puissances économiques mondiales ont souligné lundi leur engagement envers l’Ukraine pour “le temps qu’il faudra”.

Impasse sur la Suède, candidatures finlandaises

Un autre thème central du sommet de l’OTAN sera la possibilité pour la Finlande et la Suède de rejoindre l’alliance après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La Turquie, membre de l’OTAN, a jusqu’à présent bloqué les candidatures, citant ce qu’elle considère comme l’approche douce des deux pays vis-à-vis des organisations que la Turquie considère comme terroristes, telles que le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK.

La Turquie demande à la Suède et à la Finlande d’accéder aux demandes d’extradition des personnes recherchées par les autorités turques. Ankara affirme que les pays abritent des membres du PKK ainsi que des personnes qui, selon elle, sont liées à un coup d’État manqué en 2016.

Le courant15:34Pourquoi la Turquie s’oppose à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN La Turquie s’oppose à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN. Nous discutons avec Steven Erlanger, correspondant diplomatique en chef en Europe du New York Times ; et Aslı Aydıntaşbaş, chercheur principal au Conseil européen des relations étrangères.

La Turquie veut également avoir l’assurance que les restrictions sur les armes imposées par les deux pays lors de l’incursion militaire de la Turquie en 2019 dans le nord de la Syrie seront supprimées.

Stoltenberg a déclaré que le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président finlandais Sauli Niinisto et la première ministre suédoise Magdalena Andersson ont convenu de se rencontrer en marge du sommet.

“Nous avons travaillé dur depuis que la Finlande et la Suède ont demandé leur adhésion pour s’assurer qu’elles puissent rejoindre l’alliance dès que possible”, a déclaré Stoltenberg. “Je ne ferai aucune promesse, mais je peux vous assurer que nous travaillons activement pour faire avancer les choses car les candidatures de la Finlande et de la Suède à l’OTAN, elles sont historiques.”