L’OTAN va déployer 3500 soldats supplémentaires au milieu des craintes que dix mille combattants de l’Etat islamique soient prêts pour une nouvelle vague de terreur

L’OTAN déploie 3 500 soldats supplémentaires au milieu des craintes que 10 000 combattants de l’Etat islamique soient prêts pour une nouvelle vague de terreur.

L’augmentation progressive des troupes intervient alors que les combattants de l’Etat islamique seraient en attente dans le nord de l’Irak, après avoir utilisé la pandémie pour reconstituer leurs forces.

En réponse, les ministres de la Défense ont accepté de renforcer une mission de formation de l’OTAN visant à renforcer l’armée du pays.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré jeudi que les augmentations seraient « progressives ».

«La taille de notre mission passera de 500 à environ 4 000 personnes», a-t-il déclaré.

« Les activités de formation comprendront désormais davantage d’institutions de sécurité irakiennes et des zones au-delà de Bagdad. »

Stoltenberg a insisté sur le fait que la mission était menée « à la demande du gouvernement irakien ».

« Il est mené dans le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Irak », a-t-il déclaré.

Entre-temps, « aucune décision finale » n’avait été prise sur l’avenir de la mission de l’OTAN en Afghanistan, alors que le nouveau président américain Joe Biden évalue le retrait des troupes.

Cela intervient alors que la RAF a également été appelée à agir pour frapper des cibles en Irak.

L’Etat islamique contrôlait autrefois une vaste bande de territoire à travers l’Irak et la Syrie, saisi lors d’une offensive terrifiante en 2014, qui a abouti à la déclaration de califat islamique de son chef Abu Bakr al-Baghdadi dans une mosquée de Mossoul.

Les jihadistes assoiffés de sang ont gouverné avec une brutalité extrême avant qu’une coalition de forces kurdes soutenues par la puissance aérienne occidentale ne les pousse dans leur dernière poche de territoire à Baghouz, en Syrie, en 2018.

Mais depuis leur apparente défaite, ils se reconstruisent lentement, malgré la mort de Baghdadi aux mains des forces spéciales américaines.

Maintenant Sirwan Barzani, un commandant des forces kurdes peshmergas stationné près de la ville nordique d’Erbil, a déclaré au Times les terroristes avaient profité d’une accalmie dans les opérations contre eux.

Ils sont sortis de leur cachette parmi les civils et se sont réformés sous une direction centrale opérant dans les régions montagneuses de la région kurde autonome d’Irak, a-t-il déclaré.

Barzani, 50 ans, a déclaré que l’EI était toujours « une grande menace pour le monde entier » et que les combattants « continueront à pousser car ils veulent devenir plus puissants ».

«Lorsque la libération a commencé pour toute la région, ils se sont rasés la barbe et se sont fait passer pour des civils, mais ils attendaient l’occasion et ils sont lentement revenus les rejoindre», a-t-il dit.

«Ils se sont réorganisés plus rapidement à cause de la pandémie et parce qu’il y avait moins d’opérations de coalition. C’était quelque chose qui était bon pour eux mais mauvais pour nous, bien sûr.

Pendant ce temps, une vague de meurtres dans un immense camp de réfugiés en Syrie a fait craindre que ce soit le «ventre» d’une nouvelle génération d’extrémistes, Sky News a rapporté.

Vingt décès ont été signalés le mois dernier à al Hawl, un camp abritant plus de 60 000 personnes dans le nord-est du pays.

C’était plus du triple des décès des derniers mois.

Un homme irakien décapité était à l’origine de l’un des meurtres, un policier abattu avec un pistolet silencieux en était un autre.

Les forces kurdes syriennes qui dirigent le camp pensaient que les militants de l’EI punissaient les ennemis et intimidaient ceux qui s’éloignaient de leur ligne extrémiste en étaient en grande partie responsables.

Les meurtres brutaux ont été un avertissement que les milliers d’enfants d’Al Hawl risquaient d’être radicalisés s’ils y restaient.

La violence a également entraîné un appel renouvelé à accélérer les rapatriements, pour les 10 000 personnes nées à l’étranger vivant dans le camp.

L’année dernière, il a été révélé que des cellules dormantes s’étaient regroupées sous le nouveau chef Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi et profitaient des flambées de Covid-19 dans la région.

L’année dernière, l’Etat islamique aurait établi le contrôle du territoire dans le désert à environ 24 km du centre de la ville de Deir Ezzor – la première terre qu’il détenait depuis la fin du califat.

En janvier, un attentat suicide présumé de l’Etat islamique a tué au moins 32 personnes sur un marché de Bagdad.

Le ministère de la Défense a déclaré que deux typhons de la RAF avaient frappé des cibles de l’Etat islamique près de la ville de Bayji la semaine dernière.

Ils participent au soutien des forces irakiennes dans le cadre de l’opération Shader, la contribution du Royaume-Uni à l’opération internationale de contre-ISIS dirigée par les États-Unis.

Les Peshmergas estiment à environ 7000 combattants de l’Etat islamique, mais le Bureau de lutte contre le terrorisme de l’ONU (UNOCT) met le chiffre encore plus haut.

Le chef de l’ONUCT, Vladimir Voronkov, a déclaré que quelque 10 000 combattants de l’EI en Irak et en Syrie mènent une insurrection prolongée, posant «une menace majeure, à long terme et mondiale».

«Ils sont organisés en petites cellules se cachant dans le désert et les zones rurales et traversant la frontière entre les deux pays, menant des attaques», a-t-il dit.

Les activités de l’Etat islamique ont augmenté dans le monde entier, de l’Afrique aux Philippines.

À la fin de l’année dernière, les djihadistes ont décapité plus de 50 personnes et découpé les corps des victimes lors d’une attaque brutale dans le nord du Mozambique, selon les rapports.

Ils ont également affirmé que l’année dernière, l’Etat islamique avait revendiqué la responsabilité des attentats à la bombe écœurants au Sri Lanka qui ont tué 321 personnes le dimanche de Pâques.