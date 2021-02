L’OTAN va augmenter la formation en Irak mais retarde la décision sur l’Afghanistan

La résurgence de la violence des talibans en Afghanistan a compliqué la décision de l’OTAN de maintenir ou non des troupes stationnées dans le pays,

Les ministres de la Défense de l’OTAN, organisant une réunion vidéo de deux jours organisée depuis le siège à Bruxelles, ont décidé de continuer à évaluer les progrès des pourparlers de paix et d’attendre avant de lancer l’appel.

À l’issue de la réunion, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré: « Nous pensons qu’il est encore temps de parvenir à un accord politique pour voir des progrès avant la date limite du 1er mai. Nous nous concentrons sur le processus de paix et nous ferons tout notre possible pour que cela réussisse. «

Plus de 10 000 soldats de l’OTAN restent en Afghanistan – environ un quart d’entre eux sont des soldats américains.

Mais plus important encore, la logistique et le matériel américains assurent la continuité de la mission.

La nouvelle administration Biden a redonné aux États-Unis un rôle de premier plan au sein de l’alliance – Trump était plus hostile à l’OTAN.

Alors qu’ils ont confirmé l’engagement américain en Afghanistan jusqu’à ce que les pourparlers de paix portent à nouveau leurs fruits, les experts en sécurité préviennent qu’il faudra de la patience.

Fabrice Pothier, directeur de la stratégie chez Rasmussen Global, a déclaré à Euronews: « Les talibans sont toujours à l’attaque – et ils voudront peut-être même tester l’endurance de l’administration Biden. Je pense donc que nous devons fléchir. [up] pour les six ou 12 prochains mois avec quelques offensives possibles des talibans pour tester un peu jusqu’où la nouvelle administration américaine est prête à aller. «

Les ministres de la Défense de l’OTAN ont également décidé de renforcer la mission de formation de l’alliance en Irak de 500 soldats actuellement à 4000 – ils sont préoccupés par une résurgence du terrorisme de l’Etat islamique dans le pays,