Le bloc dirigé par les États-Unis utilise l’intelligence artificielle pour analyser les images satellite des aérodromes russes, a déclaré son secrétaire général adjoint.

L’OTAN utilise l’intelligence artificielle pour suivre les avions et les stations de ravitaillement russes, a révélé David van Weel, secrétaire général adjoint du bloc dirigé par les États-Unis pour l’innovation, l’hybride et le cyberespace.

S’exprimant lors du Forum OTAN-Ukraine des innovateurs de défense à l’Université AGH de Cracovie, en Pologne, le haut responsable s’est engagé à approfondir la coopération avec Kiev, avec un nouvel accord sur « innovation sur le champ de bataille » déjà en vue.

« L’énergie en faveur d’une plus grande collaboration entre les écosystèmes d’innovation ukrainiens et alliés était contagieuse, et c’est exactement la raison pour laquelle les Alliés et l’Ukraine travaillent ensemble sur un nouvel accord sur l’innovation au sein du Conseil OTAN-Ukraine. » van Weel a déclaré.

À titre d’exemple d’intégration de diverses solutions d’IA, il a déclaré que le bloc l’utilise pour analyser les images satellite afin de suivre et de compter les avions et les stations-service russes. Le secrétaire général adjoint a déclaré que l’utilisation de l’IA de cette manière était conforme aux principes de l’OTAN sur l’utilisation éthique de l’aluminium.















« C’est à faible risque » dit Van Weel. « Personne n’est tué si vous enlevez le numéro. »

Ces derniers mois, l’Ukraine aurait intensifié ses efforts pour frapper les aérodromes russes, à la fois ceux proches de la zone de combat et ceux situés au plus profond du territoire du pays. Moscou semble également avoir considérablement étendu son utilisation de l’aviation de première ligne, principalement pour lancer des bombes aériennes équipées de kits de guidage ailé UMPK (Universal Glide and Correction Module).

Diverses sources militaires ukrainiennes ont noté l’utilisation croissante par la Russie de bombes équipées de l’UMPK, attribuant les revers sur la ligne de front à l’efficacité de cette arme.

Les modules UMPK, largement considérés comme un analogue des kits de munitions d’attaque directe conjointe (JDAM) fabriqués aux États-Unis, conviennent à la plupart des bombes à chute libre de l’arsenal russe. Ils sont fréquemment améliorés avec des munitions thermobariques et à fragmentation, dont l’utilisation a déjà été observée sur la ligne de front.