L’OTAN tient des pourparlers d’urgence après l’atterrissage d’un missile en Pologne

BRUXELLES (AP) – Les ambassadeurs des 30 pays de l’OTAN se sont réunis à Bruxelles mercredi pour des pourparlers d’urgence après que la Pologne a déclaré qu’un missile de fabrication russe était tombé sur son territoire, tuant deux personnes, et le président américain Joe Biden et ses alliés ont promis de soutenir l’enquête sur L’incident.

L’explosion est survenue alors que la Russie lançait des frappes aériennes généralisées à travers l’Ukraine et a immédiatement soulevé des inquiétudes et de la confusion quant à savoir si la Russie pourrait élargir la guerre qu’elle a lancée contre l’Ukraine en février, entraînant potentiellement l’OTAN dans le conflit.

Mais trois responsables américains ont déclaré que des évaluations préliminaires suggèrent que le missile a été tiré par les forces ukrainiennes sur un projectile russe entrant, et Biden a déclaré qu’il était “peu probable” qu’il ait été tiré depuis la Russie. La porte-parole en chef de l’OTAN, Oana Lungescu, a décrit l’explosion comme un “incident tragique”.

La Pologne a déclaré mardi soir qu’elle envisageait de convoquer des consultations d’urgence en vertu de l’article 4 du traité fondateur de l’OTAN, qui prévoit de telles discussions si l’un des 30 alliés estime que son territoire pourrait être menacé. Mais la réunion de mercredi ne semblait pas être des consultations au titre de l’article 4.

Les questions clés restant sans réponse, une déclaration ferme de soutien à l’Ukraine et à l’enquête polonaise semblerait le résultat le plus probable de la réunion de mercredi matin, faisant écho à une déclaration conjointe des dirigeants de l’OTAN et du G7.

« Nous offrons tout notre soutien et notre assistance dans le cadre de l’enquête en cours menée par la Pologne. Nous convenons de rester en contact étroit pour déterminer les prochaines étapes appropriées au fur et à mesure que l’enquête progresse », ont déclaré les dirigeants, en marge des pourparlers du G20 en Indonésie.

“Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à l’Ukraine et au peuple ukrainien face à l’agression russe en cours, ainsi que notre volonté continue de tenir la Russie responsable de ses attaques effrontées contre les communautés ukrainiennes”, ont-ils déclaré.

Depuis que le président Vladimir Poutine a ordonné aux troupes russes d’entrer en Ukraine, l’OTAN a cherché à éviter d’être entraînée dans une guerre plus large.

La plus grande alliance de sécurité au monde a refusé d’envoyer des troupes en Ukraine et a refusé les demandes de Kyiv de surveiller une zone d’exclusion aérienne au-dessus de ses villes, ce qui pourrait obliger les alliés à abattre des avions de chasse russes ou à cibler des systèmes de défense aérienne sur le territoire russe.

Alors que certains des pays membres de l’OTAN fournissent des armes et d’autres formes de soutien, l’OTAN en tant qu’organisation ne le fait pas. L’alliance militaire s’est concentrée sur le renforcement de ses forces dans les pays membres proches des frontières de la Russie et de l’Ukraine pour dissuader Poutine de les cibler ensuite.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie ont déclenché des consultations urgentes au titre de l’article 4. Celles-ci sont lancées lorsque “l’intégrité territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des parties (de l’OTAN) est menacée”.

Dans le cas improbable où la Pologne se considérerait comme attaquée, le gouvernement de Varsovie et ses alliés ne pourraient, qu’après ces consultations et d’autres réunions, activer l’article 5 du traité de Washington. Cette clause de défense collective oblige chaque membre de l’alliance militaire des 30 nations à venir en aide à tout allié attaqué.

L’article 5 n’a été utilisé qu’une seule fois; par les États-Unis à la suite des attentats du 11 septembre. C’est l’appel au ralliement qui a vu l’OTAN et ses partenaires internationaux se déployer en Afghanistan pendant près de deux décennies dans une opération de sécurité visant à maintenir les talibans hors du pouvoir.

L’activer dans le cas d’une Russie dotée de l’arme nucléaire ne serait qu’un dernier recours.

Lorne Cook, l’Associated Press