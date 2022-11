L’OTAN tient des pourparlers d’urgence après l’atterrissage d’un missile en Pologne

L’explosion est survenue alors que la Russie lançait des frappes aériennes généralisées à travers l’Ukraine et a immédiatement soulevé des inquiétudes et de la confusion quant à savoir si la Russie pourrait élargir la guerre qu’elle a lancée contre l’Ukraine en février, entraînant potentiellement l’OTAN dans le conflit.

BRUXELLES – Les ambassadeurs des 30 pays de l’OTAN se sont réunis mercredi à Bruxelles pour des pourparlers d’urgence après que la Pologne a déclaré qu’un missile de fabrication russe était tombé sur son territoire, tuant deux personnes, et le président américain Joe Biden et ses alliés ont promis de soutenir l’enquête sur l’incident.

Mais trois responsables américains ont déclaré que des évaluations préliminaires suggèrent que le missile a été tiré par les forces ukrainiennes sur un projectile russe entrant, et Biden a déclaré qu’il était “peu probable” qu’il ait été tiré depuis la Russie. La porte-parole en chef de l’OTAN, Oana Lungescu, a décrit l’explosion comme un “incident tragique”.

Les questions clés restant sans réponse, une déclaration ferme de soutien à l’Ukraine et à l’enquête polonaise semblerait le résultat le plus probable de la réunion de mercredi matin, faisant écho à une déclaration conjointe des dirigeants de l’OTAN et du G7.