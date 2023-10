L’OTAN teste des drones sous-marins au large des côtes européennes pour dissuader la Russie

L’OTAN teste de nouveaux drones maritimes capables d’utiliser l’intelligence artificielle pour détecter toute activité suspecte à proximité d’infrastructures sous-marines.

Quatorze membres de l’alliance de l’OTAN, ainsi que la Suède, se sont associés pour plusieurs exercices sur 12 jours aux frais du Portugal afin de tester des drones sous-marins capables d’envoyer en temps réel « un signal de dissuasion à l’ennemi, qu’il s’agisse de la Russie ou de la Russie ». quelqu’un d’autre », a déclaré le lieutenant-général Hans-Werner Wiermann, chef de la cellule de l’OTAN chargée de la protection des infrastructures sous-marines, selon un rapport de Bloomberg.

Les exercices, baptisés Dynamic Messenger 23 et Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems (REPMUS 23), rassembleront plus de 2 000 civils et militaires en mettant l’accent sur l’intégration des systèmes maritimes sans pilote dans les opérations de l’alliance et tester les nouvelles technologies actuellement en cours. développement.

Ces exercices surviennent presque exactement un an après les bombardements intentionnels des gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans la mer Baltique, qui ont mis en évidence la difficulté de l’OTAN à dissuader les attaques et à surveiller les activités suspectes autour des infrastructures sous-marines critiques. Alors que de nombreux membres de l’alliance soupçonnent la Russie d’être impliquée dans l’attaque, l’OTAN n’a encore officiellement attribué la responsabilité à aucune nation ou organisation.

La Russie a nié toute responsabilité dans ces explosions, mais des rapports de ces derniers mois faisant état de navires espions opérant à proximité des infrastructures de l’OTAN ont fait craindre que Moscou ne cherche à cibler les pays de l’OTAN pour aider l’Ukraine à se défendre contre l’invasion russe en cours.

Selon le rapport, l’un des domaines de préoccupation de l’OTAN concerne les câbles sous-marins qui transportent quotidiennement environ 10 000 milliards de dollars de transactions financières et environ 95 % du trafic Internet mondial. Pendant ce temps, environ les deux tiers du pétrole et du gaz mondial sont soit extraits, soit transportés par voie maritime, souvent via des pipelines longs de plusieurs milliers de kilomètres sous la surface de la mer, ce qui rend ces infrastructures difficiles à surveiller pour détecter les menaces.

Lors d’un exercice visant à stopper une telle attaque, les navires de l’OTAN ont répondu à l’utilisation d’un navire commercial parrainé par l’État qui tentait de perturber les câbles du réseau sous-marin, un complot qui serait généralement difficile à détecter.

Les capteurs à fibre optique installés sur les câbles ont pu détecter que le navire ennemi fictif tentait de retarder un drone sous-marin, transmettant ainsi l’information à la chaîne de commandement et de contrôle de l’OTAN. Une fois la menace confirmée, l’OTAN a réagi en envoyant une flotte de drones aériens, de surface et sous-marins pour intercepter la menace et escorter le navire suspect hors de la zone.

Cette formation fait suite à une initiative prise plus tôt cette année pour créer un nouveau centre de commandement maritime axé sur la défense des infrastructures sous-marines au Royaume-Uni, l’OTAN ayant accepté de mettre en place des systèmes améliorés de partage d’informations entre les membres de l’alliance et les partenaires du secteur privé pour mieux aider. détecter et dissuader les attaques contre les infrastructures.

Selon Wiermann, les explosions du Nord Stream ont rendu les opérateurs de pipelines « très nerveux » et ont déclenché une analyse à grande échelle de près de 6 000 milles de pipelines.

« Ils l’ont fait, mais cela leur a coûté une fortune. Et ils ne veulent pas nécessairement recommencer », a déclaré Wiermann à Bloomberg. « Nous souhaitons avoir un échange d’informations le plus rapide possible entre les acteurs car si nous voulons détecter les comportements suspects en temps réel, nous devons agir très rapidement. »