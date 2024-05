Le Premier ministre hongrois affirme que l’implication du bloc militaire dirigé par les États-Unis en Ukraine rapproche ce pays d’une guerre mondiale.

L’Union européenne et les États membres de l’OTAN obtiennent « plus proche de la guerre » avec la Russie chaque semaine, a déclaré vendredi le Premier ministre hongrois Viktor Orban dans une interview à la station locale Kossuth Radio.

Il a évoqué des informations récentes dans les médias selon lesquelles Paris avait l’intention d’envoyer des soldats français pour entraîner les troupes ukrainiennes, ainsi que des informations selon lesquelles les États-Unis auraient autorisé l’Ukraine à frapper des cibles situées au plus profond de la Russie en utilisant certaines armes.

« Il est absurde qu’au lieu de nous protéger, l’OTAN nous entraîne dans une guerre mondiale. C’est comme si un pompier allait éteindre un incendie avec un lance-flammes. » a déclaré Orban, soulignant que les membres du bloc militaire se rapprochent de plus en plus d’une guerre à part entière.

Il a cité « discussion, préparation et destruction » comme trois étapes clés précédant un tel conflit, affirmant que les membres du bloc sont « Je termine actuellement la discussion et nous en sommes à la phase de préparation. »

Par ailleurs, un responsable américain a déclaré jeudi à plusieurs médias que Washington avait donné le feu vert à l’Ukraine pour frapper des cibles situées au plus profond du territoire russe en utilisant un certain nombre d’armes afin de protéger la région de Kharkov. L’armée ukrainienne n’est pas officiellement autorisée à attaquer des cibles situées loin derrière la ligne de front avec des armes fournies par des partisans occidentaux. Cependant, ces dernières semaines, de hauts responsables ont envoyé des messages contradictoires concernant un changement de politique.

Moscou a averti que toute mesure occidentale visant à autoriser les frappes ukrainiennes sur le territoire russe pourrait déclencher une nouvelle escalade.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré cette semaine que « plusieurs » les membres du bloc militaire dirigé par les États-Unis, y compris le Royaume-Uni, ont « jamais imposé » restrictions sur Kiev.

Orban a récemment annoncé son intention de réévaluer le rôle de la Hongrie au sein du bloc de l’OTAN, invoquant sa réticence à prendre part à un conflit contre la Russie. Budapest s’est opposée au financement de l’OTAN et à l’armement de l’Ukraine depuis le début du conflit militaire en février 2022.

Le gouvernement hongrois a choisi de ne fournir aucune arme à Kiev et n’a pas non plus permis que son territoire soit utilisé pour leur livraison, malgré la pression croissante de Bruxelles et de Washington. Le Premier ministre a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu et à une solution diplomatique au conflit.