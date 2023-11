L’OTAN suspend un traité clé de la guerre froide après le retrait de la Russie – DW – 11/07/2023

L’OTAN a annoncé mardi qu’elle suspendrait l’application d’un traité de sécurité datant de la guerre froide après que la Russie s’en soit officiellement retirée.

Il s’agit de la dernière d’une série de tensions croissantes entre l’OTAN et la Russie après que Moscou a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022.

Le Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe (CFE), signé en 1990 et ratifié deux ans plus tard, visait à empêcher les rivaux de la guerre froide de constituer des forces et des équipements militaires à proximité de leurs frontières mutuelles.

La Russie avait déjà suspendu sa participation à l’accord en 2007 et avait annoncé son intention de s’en retirer complètement en 2015. La sortie de la Russie de l’accord a été finalisée plus tôt mardi.

Pourquoi l’OTAN a-t-elle suspendu le traité ?

Dans un communiqué, l’OTAN a déclaré qu'”une situation dans laquelle les États alliés respecteraient le Traité, alors que la Russie ne le ferait pas, serait intenable”.

L’alliance militaire transatlantique a ajouté que ses membres cesseraient de participer à cet acte “aussi longtemps que nécessaire”.

La majorité des 31 membres de l’OTAN ont signé le CFE.

Le communiqué ajoute que la décision de la Russie d’envahir l’Ukraine et la guerre en cours dans le pays étaient également « contraires aux [CFE] objectifs du Traité. »

Bien que l’Ukraine ne soit pas encore membre de l’OTAN, plusieurs pays voisins font partie de l’alliance militaire, notamment la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie.

Le communiqué de l’OTAN ajoute que ses membres sont toujours déterminés à “réduire les risques militaires et à prévenir les perceptions erronées et les conflits”.

Comment la Russie a-t-elle réagi ?

Plus tôt mardi, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que la procédure formelle de retrait du CFE était achevée.

“Ainsi, le document juridique international, dont la validité a été suspendue par notre pays en 2007, est enfin devenu pour nous une histoire”, a déclaré le ministère dans un communiqué.

La Russie a déclaré que les actions des États-Unis, ainsi que les efforts visant à élargir le nombre de membres de l’OTAN, étaient responsables de la sortie de Moscou de l’accord.

“Le Traité FCE, dans sa forme originale, a perdu contact avec la réalité”, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

En mai de cette année, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret dénonçant le traité, qui a rapidement été condamné par l’OTAN.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 et la guerre en cours ont amené les relations entre les États-Unis et la Russie à un niveau jamais vu depuis la guerre froide.

