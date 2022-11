L’OTAN s’engage pour une future adhésion à l’Ukraine et mobilise de l’aide

Les alliés de l’OTAN ont réaffirmé mardi leur engagement envers l’Ukraine en déclarant que la nation déchirée par la guerre deviendra un jour membre de la plus grande alliance de sécurité au monde et en promettant davantage d’aide – de l’aide hivernale à l’artillerie – pour aider les forces armées ukrainiennes assiégées à combattre la Russie. .

Les promesses de soutien dans la capitale roumaine, Bucarest, sont intervenues alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken rencontrait mardi les ministres des Affaires étrangères de l’OTAN pour mobiliser un soutien urgent visant à garantir que Moscou ne parvienne pas à vaincre l’Ukraine alors qu’elle bombarde des infrastructures énergétiques vitales.

« La porte de l’OTAN est ouverte », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, avant de présider la réunion.

“La Russie n’a pas de droit de veto” sur l’adhésion des pays, a-t-il déclaré en référence à l’entrée récente de la Macédoine du Nord et du Monténégro dans l’alliance de sécurité. Il a déclaré que le président russe Vladimir Poutine « accueillera bientôt la Finlande et la Suède comme membres de l’OTAN ». Les voisins nordiques ont demandé leur adhésion en avril, craignant que la Russie ne les cible ensuite.

“Nous nous en tenons également à l’adhésion de l’Ukraine”, a déclaré l’ancien Premier ministre norvégien.

En substance, Stoltenberg a répété un vœu fait par les dirigeants de l’OTAN à Bucarest en 2008 – dans le même palais tentaculaire du Parlement où les ministres des Affaires étrangères se réunissent cette semaine – que l’Ukraine, ainsi que la Géorgie, rejoindraient l’alliance un jour.

Certains responsables et analystes pensent que cette décision – pressée auprès des alliés de l’OTAN par l’ancien président américain George W. Bush – était en partie responsable de la guerre que la Russie a lancée contre l’Ukraine en février. Stoltenberg n’était pas d’accord.

“Le président Poutine ne peut pas empêcher les nations souveraines de prendre leurs propres décisions souveraines qui ne constituent pas une menace pour la Russie”, a-t-il déclaré. “Je pense que ce dont il a peur, c’est de la démocratie et de la liberté, et c’est le principal défi pour lui.”

Au-delà des besoins immédiats de l’Ukraine, l’OTAN veut voir comment elle peut aider le pays à plus long terme, en mettant à niveau son équipement de l’ère soviétique aux normes modernes de l’alliance et en fournissant davantage de formation militaire. Cela aidera l’Ukraine à rejoindre l’OTAN plus rapidement, dans les années qui suivront la fin de la guerre.

Le ministre slovaque des Affaires étrangères, Rastislav Kacer, a déclaré que les alliés devaient aider l’Ukraine afin que “la transition vers l’adhésion à part entière se fasse très facilement et sans heurts” une fois que l’OTAN et Kyiv seront prêts pour les pourparlers d’adhésion.

Même ainsi, l’Ukraine ne rejoindra pas l’OTAN de si tôt. Avec l’annexion de la péninsule de Crimée et les troupes russes et les séparatistes pro-Moscou détenant des parties du sud et de l’est, on ne sait pas à quoi ressembleraient les frontières de l’Ukraine.

Bon nombre des 30 alliés de l’OTAN pensent que l’accent doit désormais être mis uniquement sur la défaite de la Russie, et Stoltenberg a souligné que toute tentative d’aller de l’avant vers l’adhésion pourrait les diviser.

“Nous sommes en pleine guerre et nous ne devons donc rien faire qui puisse saper l’unité des alliés pour fournir un soutien militaire, humanitaire et financier à l’Ukraine, car nous devons empêcher le président Poutine de gagner”, a-t-il déclaré.

Certains ministres ont promis un soutien militaire à l’Ukraine, d’autres une aide financière et non létale.

La Slovaquie a déclaré qu’elle fournissait à l’Ukraine 30 véhicules blindés de transport de troupes et davantage d’artillerie.

Au cours de la réunion de deux jours, Blinken annoncera une aide américaine substantielle au réseau énergétique ukrainien, ont déclaré des responsables américains. Le réseau ukrainien a été battu dans tout le pays depuis début octobre par des frappes russes ciblées, dans ce que les responsables américains appellent une campagne russe pour militariser le froid hivernal à venir.

Le ministre estonien des Affaires étrangères, Urmas Reinsalu, est allé plus loin que la plupart des autres, appelant ses partenaires de l’OTAN à promettre 1 % de leur PIB à l’Ukraine en soutien militaire, affirmant que cela ferait « une différence stratégique ».

La plupart des alliés de l’OTAN, cependant, ont du mal à dépenser 2% du PIB sur leurs propres budgets de défense.

Les ministres tiendront un dîner de travail avec leur homologue ukrainien, Dmytro Kuleba, mardi soir.

Les ministres des Affaires étrangères des candidats à l’OTAN, la Finlande et la Suède, se joignent aux pourparlers. L’OTAN est impatiente d’ajouter les deux pays nordiques aux forces défensives alignées contre la Russie. La Turquie et la Hongrie sont les réticents à ratifier leurs demandes. Les 28 autres nations membres l’ont déjà fait.

Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstrom, estime que son pays est en bonne voie pour satisfaire aux exigences de la Turquie, ainsi que de la Finlande, dans le cadre de pourparlers sur un protocole d’accord contenant des conditions qu’Ankara souhaite qu’ils remplissent.

« Tout se résume à un dialogue. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre toutes les conditions énoncées dans le mémorandum », a-t-il déclaré.

—Stephen Mcgrath, Lorne Cook et Ellen Knickmeyer, Associated Press

OTANUkraine