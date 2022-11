L’OTAN s’engage pour l’adhésion de l’Ukraine et son soutien contre la Russie : “Restez calme et donnez des chars”

L’OTAN a réaffirmé mardi son engagement à admettre l’Ukraine comme membre de l’alliance alors que la Russie intensifie ses attaques dans le pays.

Des représentants des États membres de l’OTAN se sont réunis en Roumanie pour mobiliser le soutien à l’Ukraine après que des frappes de missiles dévastatrices ont laissé le pays sans électricité dans certaines régions. Certaines nations ont engagé une aide militaire pour aider Kyiv à maintenir sa défense, mais surtout, les États membres se sont engagés à maintenir l’Ukraine sur la bonne voie pour rejoindre l’alliance.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que “la porte de l’OTAN est ouverte” et a souligné que “la Russie n’a pas de droit de veto” sur les pays rejoignant l’alliance.

“Nous nous en tenons également à l’adhésion de l’Ukraine”, a-t-il dit, ajoutant que la Russie verra bientôt la Finlande et la Suède devenir membres de l’OTAN.

Une déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères d’Estonie, de Finlande, d’Islande, de Lettonie, de Lituanie, de Norvège, de Suède et d’Ukraine a souligné “l’engagement et le soutien indéfectible à l’intégration européenne de l’Ukraine” ainsi que ses “aspirations euro-atlantiques”.

“Une Ukraine forte, indépendante et prospère est essentielle pour l’avenir de la sécurité européenne”, ont écrit les ministres, ajoutant que “le sacrifice du peuple ukrainien pour son choix européen est sans précédent”.

En plus du soutien à l’expansion de l’Initiative pour les céréales de la mer Noire et des programmes Nouveaux céréales d’Ukraine – qui visent à aider à éviter une famine généralisée après que la Russie a tenté d’armer le monde en prenant en otage 30% de l’approvisionnement mondial en céréales – les ministres ont appelé à soutenir entreprises investissant en Ukraine et “poursuivant la libéralisation commerciale actuelle” dans le pays.

“Cela fait partie de notre responsabilité collective de faire en sorte que la justice, les droits de l’homme et le droit international prévalent”, a conclu le ministre. “Nous poursuivrons notre étroite collaboration pour assurer un soutien politique, financier et militaire solide à l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra.”

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a tweeté que son message aux autres ministres des Affaires étrangères de l’OTAN était “Restez calme et donnez des réservoirs.”

Certains responsables et analystes pensent que les relations de l’Ukraine avec l’OTAN – et son potentiel à rejoindre l’alliance – ont joué un rôle dans l’incitation à l’invasion russe, Poutine craignant d’avoir un autre allié de l’OTAN le long de la frontière de son pays.

Mais l’Ukraine ne rejoindra pas l’OTAN dans un avenir proche car ses frontières restent contestées avec la Russie.

Stoltenberg, malgré son engagement à soutenir la candidature de l’Ukraine si elle cherchait à devenir membre, craignait qu’essayer d’aller de l’avant avec l’adhésion ne finisse par diviser ce qui est resté jusqu’à présent une alliance résolument unifiée.

“Nous sommes au milieu d’une guerre, et par conséquent nous ne devons rien faire qui puisse saper l’unité des alliés pour fournir un soutien militaire, humanitaire et financier à l’Ukraine car nous devons empêcher le président Poutine de gagner”, a-t-il déclaré.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.