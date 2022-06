L’OTAN s’engage à “défendre chaque centimètre carré” de son territoire alors qu’elle révise sa stratégie – et avertit la Russie de se retirer de l’Ukraine | Nouvelles du monde

L’OTAN s’est engagée à “renforcer considérablement nos capacités de dissuasion et de défense” alors que l’alliance adopte un “nouveau concept stratégique”, avec un avertissement à la Russie qu’elle doit “immédiatement” se retirer d’Ukraine.

Les dirigeants des 30 membres se sont réunis à Madrid pour discuter de la guerre en Ukraine, du soutien à Kyiv et de la manière de combattre le président russe Vladimir Poutine.

Ils cherchent également à revoir les stratégies de l’OTAN et à renforcer les forces.

Établissant un plan pour les menaces et les défis, l’alliance a promis de “défendre chaque centimètre carré” de son territoire en décrivant une “posture de dissuasion et de défense” basée sur un mélange de “capacités de défense nucléaire, conventionnelle et antimissile”.

Au-delà de la Russie, son concept stratégique récemment publié a décrit la Chine comme un défi pour “nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs” – et a déclaré que Pékin “s’efforce de renverser l’ordre international fondé sur des règles, y compris dans les domaines spatial, cyber et maritime”.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que le concept représentait « des changements fondamentaux dans notre défense » et que c’est « la première fois depuis la guerre froide » que de tels plans sont en vigueur.

Parmi les annonces figurent des plans pour :

• Renforcer les défenses avancées

• Renforcer la présence sur le flanc est

• Augmenter le nombre de forces à haut niveau de préparation à plus de 300 000

• Augmentez la capacité de renforcer n’importe quel allié

• Renforcer le commandement et le contrôle

Le dirigeant ukrainien, le président Volodymyr Zelenskyy, a qualifié le sommet de “crucial et révolutionnaire” et a déclaré : “Aujourd’hui, c’est vraiment le début d’une nouvelle histoire.

“À une époque où (un) Kremlin est extrêmement agressif, le monde a besoin d’une alliance extrêmement audacieuse”, a-t-il ajouté.

Mais M. Zelenskyy a prévenu : « Vous adoptez maintenant la stratégie de l’alliance – et c’est d’abord et avant tout une stratégie pour la sécurité de vos sociétés, de vos États. Stratégie pour 10 ans.

“Cent vingt-six jours d’invasion à grande échelle de l’Ukraine. Missiles de croisière, torture, enfants assassinés, femmes violées… Nous n’avons pas 10 ans. Vous les avez ? Vous en êtes vraiment sûr ?”

Il a poursuivi: “Alors que les démocraties appelaient les dirigeants russes à la raison et à la moralité, la Russie accumulait le pouvoir et les missiles. Vous, les dirigeants démocrates, l’avez exhortée à respecter le droit international, mais les tyrans comprennent la force. Et la force seulement.”

M. Zelenskyy a déclaré qu’il attendait avec impatience une victoire commune, mais a déclaré que d’autres États pourraient se faire tirer dessus par la Russie, et si cela se produisait, ce serait “notre échec commun”.

Parlant de l’agression russe, il a poursuivi : « Elle ne veut pas s’arrêter dans le Donbass ou quelque part dans le sud de l’Ukraine, elle veut nous absorber ville après ville, nous tous, puis toute l’Europe, que les dirigeants russes considèrent comme sa la propriété, pas des États indépendants, tel est le véritable objectif de la Russie.

“La question est – qui est le prochain pour cela ? La Moldavie ? Ou les pays baltes ? Ou la Pologne ? La réponse est – tous.”