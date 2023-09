L’OTAN se tourne vers les drones sous-marins et l’IA pour dissuader la Russie

(Bloomberg) — L’alliance militaire de l’OTAN s’empresse de développer des technologies permettant de détecter en temps réel des activités suspectes à proximité d’infrastructures critiques sous-marines, après que les explosions du pipeline Nord Stream il y a un an ont mis à nu la difficulté de la surveillance.

Quatorze pays de l’alliance, ainsi que la Suède, testent des drones marins, des capteurs et l’utilisation de l’IA au cours d’un exercice de 12 jours au large des côtes du Portugal qui se termine vendredi. Cet exercice intervient alors que la Russie continue de cartographier les câbles et pipelines alliés comme cibles futures possibles, selon l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

L’OTAN n’a encore officiellement accusé aucun acteur des explosions du gazoduc Nord Stream, ce qui souligne le défi auquel sont confrontés les gouvernements et les entreprises privées pour attribuer de telles attaques.

La détection en temps réel « envoie un signal de dissuasion à l’ennemi, qu’il s’agisse de la Russie ou de quelqu’un d’autre », a déclaré le lieutenant-général Hans-Werner Wiermann, chef de la cellule de l’OTAN chargée de la protection des infrastructures sous-marines.

Si une mauvaise activité peut être détectée, cela permettra aux 31 alliés de l’OTAN d’envisager des réponses diplomatiques ou militaires basées sur une « base solide d’informations », a-t-il déclaré aux journalistes visitant l’exercice à Troia, au sud de Lisbonne. L’objectif est de détecter au fur et à mesure les comportements malveillants autour des infrastructures sous-marines et de partager ces informations avec les gouvernements et les opérateurs privés.

La Russie a nié les premières accusations de certains pays occidentaux selon lesquelles elle était responsable des explosions du Nord Stream. Mais les incidents survenus ces derniers mois concernant ce qui semble être des navires espions russes opérant à proximité de systèmes alliés ont accru les inquiétudes, en particulier à la lumière des capacités sous-marines avancées de la Russie. Celles-ci restent largement intactes comparées aux forces terrestres de Moscou enlisées dans son invasion de l’Ukraine.

L’OTAN a mis en garde en mai contre le risque important que Moscou puisse cibler les infrastructures en Europe et en Amérique du Nord, notamment pour obtenir un effet de levier contre les pays aidant l’Ukraine. Moscou utilise une combinaison de ses navires de guerre, de ses navires scientifiques ainsi que de ses chalutiers de pêche commerciale, de ses porte-conteneurs et de ses pétroliers pour suivre les systèmes sous-marins critiques des alliés de l’OTAN, a déclaré Wiermann.

Les câbles de données sous-marins transportent chaque jour environ 10 000 milliards de dollars de transactions financières et environ 95 % du trafic Internet mondial, selon l’OTAN. Les deux tiers du pétrole et du gaz mondiaux sont soit extraits en mer, soit transportés par voie maritime. Certains systèmes s’étendent sur des milliers de kilomètres de long et des centaines de mètres de profondeur sous la mer, ce qui rend la surveillance complexe.

Lors de l’un des exercices de l’OTAN, les alliés ont cherché à empêcher un acteur hostile de tenter de perturber les réseaux de données et de semer le chaos sur les marchés financiers en utilisant un navire commercial parrainé par l’État pour rendre son activité plus difficile à détecter.

Des capteurs commerciaux à fibre optique installés sur les câbles d’infrastructure ont détecté que le navire ennemi fictif tentait de déployer un véhicule sous-marin sans pilote. Cette information a été transmise à la chaîne de commandement et de contrôle de l’OTAN. Après avoir confirmé la menace, l’OTAN a ensuite envoyé une combinaison de drones aériens, de surface et sous-marins pour intercepter et escorter le navire suspect.

La technologie jouera un rôle de plus en plus important pour empêcher cette activité dans la vie réelle. L’IA peut être utilisée pour suivre les mouvements des navires et de leur pavillon s’ils traversent plusieurs fois des infrastructures critiques, a déclaré Wiermann. À l’avenir, les câbles à fibres optiques eux-mêmes pourront peut-être détecter les interférences à proximité.

Soulignant l’importance croissante de la sécurité sous-marine, les alliés de l’OTAN ont convenu en juillet d’établir un nouveau centre maritime pour les infrastructures critiques sous-marines au sein de leur commandement maritime à Northwood, au Royaume-Uni. Ils ont également convenu de créer un réseau pour améliorer le partage d’informations entre l’OTAN, ses alliés et le secteur privé, afin d’agir rapidement sur les renseignements comme ceux captés par les capteurs ou les systèmes d’IA.

Après les explosions du Nord Stream, la plupart des opérateurs de pipelines étaient « très nerveux » et ont lancé des analyses à grande échelle de leurs actifs, surveillant environ 9 000 kilomètres (5 592 miles) de pipelines, a déclaré Wiermann.

« Ils l’ont fait, mais cela leur a coûté une fortune. Et ils ne veulent pas nécessairement recommencer cela», a déclaré Wiermann. « Nous souhaitons avoir un échange d’informations le plus rapide possible entre les acteurs car si nous voulons détecter les comportements suspects en temps réel, nous devons agir très rapidement. »

