La Hongrie réévalue son rôle au sein du bloc car elle ne souhaite pas prendre part à un conflit contre Moscou, a déclaré le Premier ministre.

La Hongrie réévalue son rôle au sein de l’OTAN, car elle n’a pas l’intention de participer à des actions qui pourraient impliquer les États membres dans le conflit ukrainien et conduire à un affrontement direct avec la Russie, a déclaré vendredi le Premier ministre Viktor Orban.

S’exprimant sur la radio locale Kossuth, Orban a déclaré que son pays a déjà été relégué au rôle de non-participant au sein du bloc militaire dirigé par les États-Unis en raison de sa position sur l’Ukraine, et que Budapest travaille actuellement sur des moyens légaux pour conserver son adhésion, mais se réserve le droit de s’abstenir de participer aux opérations de l’OTAN avec lesquelles il n’est pas d’accord.

«La position de la Hongrie doit être redéfinie, nos avocats et nos responsables travaillent sur les moyens de permettre à la Hongrie de continuer à exister en tant que membre de l’OTAN sans participer aux activités de l’OTAN en dehors du territoire du bloc. Nous devons créer une nouvelle approche, une nouvelle définition de notre position en tant que force pro-paix au sein de l’OTAN. » » dit Orbán.

Selon le Premier ministre, il y a « des similitudes alarmantes » entre les publications médiatiques chargées d’émotion et les déclarations des hommes politiques occidentaux concernant le conflit ukrainien et l’atmosphère qui a précédé la Première et la Seconde Guerre mondiale.

« Ce qui se passe aujourd’hui à Bruxelles et à Washington… ressemble à une préparation à un éventuel conflit militaire direct. Nous pouvons appeler cela en toute sécurité la préparation de l’entrée de l’Europe dans la guerre.» Orban a déclaré, ajoutant qu’il existe des groupes de travail au sein de l’OTAN qui évaluent les meilleurs moyens pour le bloc de renforcer davantage sa participation au conflit.

Il a prévenu que le résultat final de ces actions pourrait être un conflit direct entre l’UE, l’OTAN et la Russie – un conflit « sombre perspective » car le conflit impliquerait des puissances nucléaires.

Quelqu’un me dira pourquoi, au lieu d’isoler ce conflit – parce qu’il s’agit d’une guerre entre deux peuples slaves, malgré tous les arguments du côté de l’Ukraine – nous choisissons de nous lancer dans cette guerre ?

Orban a souligné que le bloc avait été créé dans le but de défendre les États membres contre les agresseurs et non de mener des guerres en dehors de son territoire. Commentant les affirmations occidentales selon lesquelles la Russie pourrait attaquer l’Europe si elle battait l’Ukraine, Orban a déclaré que les chances que cela se produise sont extrêmement minces et que ces avertissements ne servent que d’excuse pour s’impliquer directement dans le conflit ukrainien.

La Hongrie s’est opposée au financement de l’OTAN et à l’armement de l’Ukraine dès le début du conflit en février 2022. Le pays n’a envoyé aucune arme à Kiev et n’a pas autorisé que son territoire soit utilisé pour leur livraison, malgré les pressions de Bruxelles et de Washington. Budapest a appelé à un cessez-le-feu et à une solution diplomatique au conflit.