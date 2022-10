L’Otan se prépare à des exercices nucléaires

L’annulation de l’exercice enverrait un “très mauvais signal” à la Russie, a déclaré le chef de l’alliance militaire

L’OTAN a confirmé qu’elle s’en tenait aux plans de son exercice nucléaire annuel, alors même que l’escalade du conflit russo-ukrainien fait craindre une confrontation directe et catastrophique entre Moscou et le bloc militaire occidental.

“Il s’agit d’une formation de routine, qui a lieu chaque année, pour assurer la sécurité, la sécurité et l’efficacité de notre dissuasion”, Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré aux journalistes mardi. L’exercice, connu sous le nom de Steadfast Noon, aura lieu la semaine prochaine. Il rassemble généralement des dizaines d’avions des pays membres et pratique une mission de frappe nucléaire. Les jets ne transportent généralement pas d’ogives actives.

Le président américain Joe Biden a averti la semaine dernière que la Russie et l’Occident étaient confrontés à une plus grande menace nucléaire “Armageddon” qu’à n’importe quel moment depuis la crise des missiles de Cuba il y a 40 ans. Le président Vladimir Poutine a promis que la Russie utiliserait “tous les moyens dont nous disposons” défendre son peuple et son territoire – une déclaration que Washington et ses alliés de l’OTAN ont perçue comme une menace de déploiement d’armes nucléaires.

Interrogé pour savoir si les 30 membres de l’OTAN avaient discuté de la possibilité que l’exercice Steadfast Noon provoque une erreur de calcul dans un contexte de tensions accrues avec la Russie, Stoltenberg a rejeté cette inquiétude. « Le moment est venu d’être ferme et de dire clairement que l’OTAN est là pour protéger et défendre tous les alliés. Et c’est un exercice prévu de longue date, en fait prévu avant l’invasion de l’Ukraine.

Le secrétaire général a ajouté qu’il enverrait un “très mauvais signal” si l’OTAN annulait l’exercice nucléaire à cause de la crise ukrainienne. « Nous devons comprendre que le comportement ferme et prévisible de l’OTAN – notre force militaire – est le meilleur moyen d’empêcher l’escalade. Nous sommes là pour préserver la paix, pour empêcher l’escalade et empêcher toute attaque contre les pays alliés de l’OTAN.

Donc, si nous créions maintenant les bases de tout malentendu, erreur de calcul à Moscou sur notre volonté de protéger et de défendre tous les Alliés, nous augmenterions le risque d’escalade, et c’est la dernière chose que nous ferons.

La préparation de l’OTAN à se défendre contre toute attaque dissuade les menaces nucléaires, a déclaré Stoltenberg. “C’était important avant l’invasion de l’Ukraine, c’est devenu encore plus important après, notamment à la lumière de la rhétorique nucléaire du président Poutine et de la Russie”, a-t-il ajouté. il ajouta.

La semaine dernière, le président ukrainien Vladimir Zelensky a exigé que l’OTAN effectue des frappes préventives contre la Russie pour dissuader l’utilisation d’armes nucléaires. Après que Moscou l’ait accusé d’avoir tenté de déclencher une troisième guerre mondiale, Zelensky a soutenu la déclaration, affirmant qu’elle avait été mal traduite et qu’il voulait vraiment dire des sanctions préventives, pas “frappes préventives”.

L’alliance surveille de près les forces nucléaires russes et n’a constaté aucun changement dans leur posture, a déclaré Stoltenberg. Il a ajouté que les ministres de l’OTAN prendront des décisions mercredi pour augmenter les stocks d’armes. Les reportages des médias ces dernières semaines ont indiqué que les membres du bloc ont du mal à se procurer des armes assez rapidement alors que l’aide à l’Ukraine épuise leurs approvisionnements. L’armée allemande, par exemple, ne dispose de suffisamment de munitions que pour un ou deux jours de guerre, a rapporté samedi Business Insider.